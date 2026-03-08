Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα

Σούδα και Αλεξανδρούπολη υπό στενή παρακολούθηση - Συναγερμός στην ΕΥΠ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (8/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ενεργοποίηση του σχεδίου «Σκορπιός της Ερήμου» στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα λόγω των επιθέσεων από το Ιράν.
  • Οι βάσεις Σούδας και Αλεξανδρούπολης είναι υπό αυστηρή παρακολούθηση ως στρατηγικά σημεία των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.
  • Η ΕΥΠ ελέγχει τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Αθήνα.
  • Η σύλληψη Γεωργιανού κατασκόπου που φωτογράφιζε τη βάση στη Σούδα προκάλεσε την ενεργοποίηση της ΕΥΠ.
  • Στελέχη της ΕΥΠ θα παρακολουθούν τις περιοχές μεταμφιεσμένα για την αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Έχουμε την ενεργοποίηση του σχεδίου με την κωδική ονομασία «Σκορπιός της Ερήμου».

Τουρκία: Στέλνει έξι F-16 στα κατεχόμενα με «φόντο» την τριμερή της Κύπρου

Με τις επιθέσεις από και προς το Ιράν να συνεχίζονται, οι αμερικανικές βάσεις αποτελούν πρώτο στόχο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η βάση της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά στρατηγεία των ΗΠΑ στη Μεσόγειο, και είναι αυτά που πλέον βρίσκονται υπό αυστηρή παρακολούθηση.

Παράλληλα, άνδρες της ΕΥΠ θα ελέγχουν τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Αθήνα.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις αμερικανικές βάσεις

Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες

Η σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου πριν από λίγες μέρες που φωτογράφιζε την αμερικανική βάση στη Σούδα και το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ», έφερε και την ενεργοποίηση της ΕΥΠ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει σε ισχύ το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» - ένα ύψιστο επίπεδο ασφαλείας.

Πως θα λειτουργήσει το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου»; Με δυο λέξεις θα υπάρχουν μάτια… παντού. Στελέχη της ΕΥΠ θα παριστάνουν είτε τα… ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, είτε σερβιτόρους σε καταστήματα, είτε μέλη συνεδρίων, και θα βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές προκειμένου να έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις.

 

