Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για τις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Έχουμε την ενεργοποίηση του σχεδίου με την κωδική ονομασία «Σκορπιός της Ερήμου».

Με τις επιθέσεις από και προς το Ιράν να συνεχίζονται, οι αμερικανικές βάσεις αποτελούν πρώτο στόχο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η βάση της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά στρατηγεία των ΗΠΑ στη Μεσόγειο, και είναι αυτά που πλέον βρίσκονται υπό αυστηρή παρακολούθηση.

Παράλληλα, άνδρες της ΕΥΠ θα ελέγχουν τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Αθήνα.

Η σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου πριν από λίγες μέρες που φωτογράφιζε την αμερικανική βάση στη Σούδα και το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ», έφερε και την ενεργοποίηση της ΕΥΠ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει σε ισχύ το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» - ένα ύψιστο επίπεδο ασφαλείας.

Πως θα λειτουργήσει το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου»; Με δυο λέξεις θα υπάρχουν μάτια… παντού. Στελέχη της ΕΥΠ θα παριστάνουν είτε τα… ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, είτε σερβιτόρους σε καταστήματα, είτε μέλη συνεδρίων, και θα βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές προκειμένου να έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά, αποτρέποντας επικίνδυνες καταστάσεις.