LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης

Στην εκπομπή LEADERS στις 05.01.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Μάζης εξηγεί ποιοι ηγέτες πρέπει να χάσουν τον ύπνο τους μετά την αρπαγή Μαδούρο από τον Τραμπ, πώς πρέπει να αισθάνεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ποια τακτική οφείλει να ακολουθήσει η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες.



Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, αποκαλύπτει πώς η Τουρκία επιχείρησε να προκαλέσει επεισόδιο «τύπου Κάσου» στις Κυκλάδες και ποια απάντηση πήρε επί του πεδίου από την ελληνική πλευρά.

