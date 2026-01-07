Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids, με αφορμή την καλλιτεχνική της συνάντηση με τον Σάκη Ρουβά.
Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο ψέμα που νιώθει πως έχει ακουστεί για το πρόσωπο της και την ακολουθεί από τον γάμο της με τον Ανδρέα Φουστάνο.
Πιο συγκεκριμένα, η Νατάσα Θεοδωρίδου εξομολογήθηκε αρχικά πως: «Το πιο μεγάλο ψέμα, που με ακολουθεί πάντα, είναι ότι πρέπει να ήμουν μια άλλη και μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη».
Ε, αυτό προέκυψε λόγω του δεύτερου γάμου μου με τον Ανδρέα Φουστάνο, το οποίο το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά αυτό πήγε και έπιασε την υπερβολή πια».
«Ότι δηλαδή, εντάξει, αλλάξαμε… μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα, άλλαξαν όλα. Δεν πειράζει...» πρόσθεσε, ακόμα, η Νατάσα Θεοδωρίδου στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.
Ο γάμος της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Ανδρέα Φουστάνου υπήρξε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα γεγονότα της ελληνικής σόουμπιζ στα τέλη της δεκαετίας του '90.
Παντρεύτηκαν το 1999, σε μια περίοδο που η καριέρα της τραγουδίστριας βρισκόταν σε άνοδο κι ο Ανδρέας Φουστάνος ήταν ήδη ο πιο γνωστός πλαστικός χειρουργός στην Ελλάδα.
Το 2000 απέκτησαν την κόρη τους, Ανδριάνα Φουστάνου. Σημειώνεται ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει άλλη μία κόρη, τη Χριστιάνα, από τον πρώτο της γάμο, με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα.
Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους το 2007, μετά από οκτώ χρόνια γάμου. Το διαζύγιο εκδόθηκε συναινετικά και θεωρήθηκε ένα από τα πιο "πολιτισμένα" στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.