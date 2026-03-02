Το ξέσπασμα της Ερ. Κούρκουλου για τους αποκλεισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Η Εριέττα Κούρκουλου, μέσα από διάφορες αναρτήσεις που έκανε σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, καταδίκασε όσα γράφονται εδώ και λίγες ώρες στο διαδίκτυο για τους Έλληνες που έχουν αποκλειστεί στο Ντουμπάι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ούτε η ιδιότητά τους ούτε το αν είναι ενημερωμένοι για τη Γενοκτονία στη Γάζα δικαιολογεί να βρίσκεται η ζωή τους σε κίνδυνο ή να θεωρείται ότι «τους αξίζει» να τη χάσουν. Μάλιστα, προχώρησε στη δημοσίευση κάποιων σχολίων που τη σόκαραν, εκφράζοντας δημόσια την αγανάκτησή της.

Το δημόσιο ξέσπασμα της Εριέττας Κούρκουλου

«Ναι μπορεί πολλοί να μην ασχολήθηκαν με την Γενοκτονία στην Γάζα. Ναι μπορεί να βρίσκονται “στον κόσμο τους” μέχρι που τους χτύπησε την πόρτα “το πρόβλημα”. Όμως άλλο να διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κόσμο κάποιοι συνάνθρωποί μας και άλλο να τους κοροϊδεύουμε σε μία δύσκολη στιγμή ή να τους ευχόμαστε πράγματα που δεν θα ευχόμασταν στον χειρότερό μας εχθρό. Το εάν κάποιος είναι influencer, DJ, πλούσιος, φτωχός, ενημερωμένος ή ανίδεος, δεν καθορίζει την αξία της εμπειρίας του, πόσο μάλλον της ζωής του. Πολύ λυπάμαι για τη νοοτροπία που βασιλεύει στη χώρα μας και δυστυχώς μόνο πάνω μας θα γυρίσει όλο αυτό».

«Διάβαζα ευχές και τα λόγια συμπαράστασης ανθρώπων από άλλες χώρες για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο και λυπήθηκα για τη δική μας κατάντια!»

Οι αναρτήσεις της Εριέττας Κούρκουλου