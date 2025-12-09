Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Εριέττα Κούρκουλου το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον».

Μίλησε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά για όσα τη διαμόρφωσαν: τα παιδικά της χρόνια, τις οικογενειακές ισορροπίες, αλλά και τη σχέση με τα αδέλφια της.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση αποκάλυψε ότι από πολύ μικρή καταλάβαινε πως το δικό της περιβάλλον διέφερε από αυτό των συνομηλίκων της. «Όταν ήμουν έξι ετών είχα ρωτήσει τη μητέρα μου αν είμαστε κανονικοί, γιατί έβλεπα τη διαφορά στο σχολείο με τα άλλα παιδιά. Και πήγαινα σε ένα πλούσιο σχολείο», είπε χαμογελώντας, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο νωρίς αντιλήφθηκε την έννοια της οικονομικής ανισότητας.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως αυτή η “ασφάλεια” που την ακολουθούσε παντού ως παιδί συχνά την περιόριζε — περισσότερο στην εφηβεία. «Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα να κάνω φιλίες λόγω του οικονομικού υπόβαθρου. Δυσκολεύτηκα γιατί είμαι δύσκολος άνθρωπος γενικά», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, προσθέτοντας ότι ανασφάλεια δεν είχε ποτέ.

Ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης αφορούσε και τη σχέση με τα αδέλφια της, που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους των γονιών της. Μιλώντας με τρυφερότητα, η Εριέττα ανέφερε πως η μητέρα είναι πάντοτε ο “συνδετικός κρίκος” σε μια οικογένεια:

«Με τα αδέλφια από την πλευρά του πατέρα μου έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν έφυγε ο μπαμπάς μας», εξομολογήθηκε.

Αντίθετα, η σχέση της με τον Πάρη Κασιδόκωστα ήταν πάντα ιδιαίτερη: «Με τον Πάρη είχαμε πολλά κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί». Όπως εξηγεί, η διαφορά ηλικίας με τα υπόλοιπα αδέλφια έπαιξε ρόλο στο χάσμα που δημιουργήθηκε για ένα διάστημα — όμως σήμερα, που έχει πλέον τη δική της οικογένεια, οι δρόμοι τους ξαναβρίσκονται με φυσικό τρόπο.

Η συζήτηση έκλεισε με μια αναδρομή στη δυνατή αγάπη των γονιών της, Νίκου Κούρκουλου και Μαριάννας Λάτση, έναν έρωτα που ξεκίνησε κεραυνοβόλα στην Επίδαυρο το 1986 και ολοκληρώθηκε με μια συγκινητική οικογενειακή ιστορία, μέχρι τον θάνατο του ηθοποιού το 2007.

Ο Νίκος Κούρκουλος από τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει δυο παιδιά, τον Άλκη και τη Μελίτα Κούρκουλου, ενώ η Μαριάννα Λάτση από τον πρώτο της γάμο απέκτησε τον Πάρη Κασιδόκωστα.

Ο Νίκος Κούρκουλος και η Μαριάννα Λάτση στη συνέχεια απέκτησαν δυο παιδιά μαζί, την Εριέττα και τον Φίλιππο, τον οποίο τον βλέπουμε σπάνια σε κάποια δημόσια εμφάνιση, αφού αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Πάρης Κασιδόκωστας- Άλκης Κούρκουλος - Μελίττα Κούρκουλου - Εριέττα Κούρκουλου Λάτση - Βύρων Βασιλειάδης - Φίλιππος Κούρκουλος

