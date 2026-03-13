Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!

Απαρηγόρητος ο εξώστης - Ποιος παίκτης έμεινε εκτός διαγωνισμού;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος διατήρησε τη θέση του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας στη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου.
  • Η Μενεξιά, με 22 βαθμούς, ανέβηκε στον εξώστη, κερδίζοντας τον σεβασμό των επαγγελματιών.
  • Ο Κωνσταντίνος αποχώρησε με 16 βαθμούς, εκφράζοντας την υποστήριξή του σε άτομα με παθογόνο παχυσαρκία.
  • Ο Γιάννης ξέσπασε σε λυγμούς κατά την αποχώρηση του Κωνσταντίνου, με τον οποίο είχε αναπτύξει φιλία.
  • Ο Κωνσταντίνος χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στο MasterChef ως 'restart' στη ζωή του.

Οι καλεσμένοι chefs, Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς, έβαλαν δύσκολα στους τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση.

MasterChef: Ποιος παίκτης είχε το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αποχώρησης;

Πιο καλά από όλους στη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου τα πήγε ο Τάσος, ο οποίος διατήρησε τη θέση του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας.

Σειρά πήρε η Μενεξιά, στην περίπτωση της οποίας συνέβη κάτι παράδοξο. Και ποιο είναι αυτό; Ότι, αν και συγκέντρωσε 22 βαθμούς, ανέβηκε στον εξώστη, πράγμα που σημαίνει ότι είχε τη δεύτερη καλύτερη προσπάθεια.

Η στιγμή που η Μενεξιά μαθαίνει το αποτέλεσμα

Η στιγμή που η Μενεξιά μαθαίνει το αποτέλεσμα 

Η ερασιτέχνης έβαλε τα γυαλιά στους επαγγελματίες, κερδίζοντας τον σεβασμό των αντιπάλων της: «Μας πετσόκοψε. Βγάζει έναν - έναν μάγειρα έξω, παρόλο που είναι ερασιτέχνης. Μπράβο της. Έπαθα σοκ. Και πάλι μπράβο της. Συγχαρητήρια», δήλωσε ο Χρήστος.

Με 20 βαθμούς ο 30χρονος σεφ παρέμεινε ασφαλής, αφού το πιάτο του Κωνσταντίνου συγκέντρωσε λιγότερους βαθμούς -μόλις 16- μεταξύ των οποίων κι ένα 3 από τους καλεσμένους.

MasterChef: Η αντίδραση του Κωνσταντίνου στη βαθμολογία του Σωτήρη Κοντιζά

MasterChef: Η αντίδραση του Κωνσταντίνου στη βαθμολογία του Σωτήρη Κοντιζά

«Εκεί μου έπεσε ένα μαύρο πανί. Εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι η αλήθεια είναι απλώς το παιχνίδι δεν είναι μόνο ανταγωνιστιό για μένα. Ευτυχώς κάνεις και αδελφικές φιλίες, που στην έξω ζωή θα σου είναι χρήσιμες πάρα πολύ σε ό,τι δυσκολία έχεις», τόνισε ο Γιάννης, ο οποίος πρόλαβε να αναπτύξει με τον Κωνσταντίνο μια δυνατή φιλία. Μάλιστα ξέσπασε σε λυγμούς τη στιγμή που τον αποχαιρετούσε. 

Ντέρμπι θρίλερ μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας - Δείτε το trailer

Πριν κρεμάσει την ποδιά του κι αποχωρήσει από το MasterChef 10, ο Κωνσταντίνος έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την παχυσαρκία:

«Εύχομαι σε όλον τον κόσμο που αντιμετωπίζει ασθένειες να είναι δυνατοί και να παλεύουν κι από την πλευρά μου. Επίσης, στους ανθρώπους με παθογόνο παχυσαρκία να συνεχίσουν να παλεύουν όσο κιλά και αν είναι και να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Να διεκδικούν κάθε όνειρο και κάθε θέλω τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον σεβασμό σας», είπε, απευθυνόμενος στους τρεις κριτές. 

«Θυσίασα πολλά πράγματα για να είμαι εδώ και θα το έκανα ξανά και ξανά. Θα το θυμάμαι πάρα πολύ όμορφα στη ζωή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που το έζησα. Το να έρθω στον διαγωνισμό του MasterChef ήταν πραγματικά ένα restart στη ζωή μου», αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στον επετειακό κύκλο. 

Τέλος, ελπίζει ο διαγωνισμός «να είναι το έναυσμα για μια καινούρια σελίδα με πιο όμορφα και χρυσά γράμματα». 

Ο Κωνσταντίνος αποχώρησε από το MasterChef 10!

Ο Κωνσταντίνος αποχώρησε από το MasterChef 10!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top