Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο

«Είναι βόμβα!», λέει ο Γιώργος Λιάγκας

Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Δες το βίντεο από το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες για κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο έχουν προκαλέσει αίσθηση.
  • Η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα αναφέρει ότι η Μενεγάκη φαίνεται να απομακρύνεται από τον σύζυγό της.
  • Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για σοβαρή κρίση ή απλώς μια δύσκολη φάση στη σχέση τους.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας επιβεβαίωσε τις φήμες, λέγοντας ότι οι πληροφορίες του υποστηρίζουν την ύπαρξη κρίσης.
  • Η κατάσταση έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς το ζευγάρι φαινόταν αγαπημένο πριν από λίγους μήνες.

Αίσθηση έχει προκαλέσει σημερινό δημοσίευμα που αφορά την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη και συγκεκριμένα, τον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Η δημοσιογράφος Τζώρτζια Συρίχα υποστηρίζει πως υπάρχει έντονη φημολογία για κρίση στον γάμο της παρουσιάστριας με τον επιχειρηματία. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο Youweekly, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως περνά μια περίοδο απομάκρυνσης από τον σύζυγό της. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα, αν πρόκειται για μια κρίση στον γάμο τους ή απλώς για μία δύσκολη φάση που μπορεί να βιώσουν όλες οι μακροχρόνιες σχέσεις.

μενεγακη χωρισε

Οι φήμες για την κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Μάκη Παντζόπουλου έχουν να κάνουν με μια σειρά γεγονότων που προκάλεσαν ερωτήματα.

λιαγκας

«Υπάρχει μία φήμη, που κάποια site την έχουν ανεβάσει, ότι - δε θέλω να το φωτογραφίσω, γιατί είναι μοναδική ιστορία- ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, δε θέλω να πω τι δουλειά κάνει, αλλά δημοφιλέστατο όνομα, δηλαδή είναι πολύ γνωστό, γυναίκα, ότι κυκλοφορεί μια φήμη τις τελευταίες ώρες ότι έχει χωρίσει. Παντρεμένη είναι η γυναίκα. Ότι έχει χωρίσει. Και μιλάνε κάποιοι μάλιστα σε site ότι είναι ο χωρισμός της εικοσαετίας.

Εγώ το ζευγάρι αυτό πριν από δυο-τρεις μήνες το είχα δει μαζί να τρώει και να ‘ναι τόσο αγαπημένο που δεν ξέρω… τι να σας πω. Ε, τώρα αν χώρισαν και ισχύει, δεν το γνωρίζω, αλλά μπορώ να κάνουμε και ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται. Πάντως υπάρχει μια έντονη φημολογία, μπορεί να ‘ναι «ράδιο αρβύλα». Όντως αν έχουν χωρίσει, είναι σοκ. Και εγώ σας λέω τους είδα πριν τρεις μήνες, τρώγαμε και μιλήσαμε μάλιστα με τη γυναίκα και με τον άνθρωπο.

Αν ισχύει, είναι ο χωρισμός της εικοσαετίας και της εκατονταετίας μη πω εγώ. Είναι βόμβα, ένα ζευγάρι μιλάμε έσταζε μέλι όταν κοίταζε ο ένας τον άλλον. Και ελπίζω να ‘ναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Τώρα αν έχει συμβεί κάτι και έχουν χωρίσει… Θα κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του «Πρωινό» το πρωί της Πέμπτης 12/3.

μενεγάκη

Γιώργος Λιάγκας: «Έχω κάνει 2-3 τηλέφωνα και μου λένε ότι μάλλον ισχύει»

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε στο θέμα του φημολογούμενου χωρισμού Μενεγάκη - Παντζόπουλου, λέγοντας ότι έχει κάνει κάποια τηλέφωνα και οι πληροφορίες του λένε ότι ισχύει το ρεπορτάζ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
