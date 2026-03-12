Ο Akylas χτυπά κόκκινο με το official music video του Ferto

Ένα 24ωρο έχει περάσει από τη στιγμή που το βιντεοκλίπ του “Ferto” κυκλοφόρησε επίσημα μέσα από το κανάλι της EBU στο YouTube και τα views έχουν χτυπήσει κόκκινο!

Συγκεκριμένα, έχει ξεπεράσει τα 400 χιλιάδες views με τα σχόλια να είναι αναρίθμητα. Πλήθος κόσμου από Ελλάδα και εξωτερικό έσπευσε να σχολιάσει με ενθουσιασμό την ευρηματικότητα του music video για το “Fertο” δίνοντας δυναμικά το 12άρι τους και κατακλύζοντας τα social media! Ο Akylas πρωταγωνιστεί και είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του official music video. Η ενέργειά του στα ύψη. Η παιχνιδιάρικη διάθεσή του επίσης. Ο Akylas μεταμορφώνεται σε ήρωα video game, περνά τις πίστες του σαν άλλος Super Mario, και μεταφέρει το vibe του τραγουδιού όπως μόνο εκείνος ξέρει. Ένα από τα highlights του clip οι καρδιές-ζωές που συμβολίζουν τις ευκαιρίες που έχεις στην ζωή. Όσο για τις ενδυματολογικές του επιλογές δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες αφού μάς χαρίζει iconic looks με τη συμβολή του ταλαντούχου Philippe G. Missas.

Δυναμικό, σύγχρονο, με γρήγορες εναλλαγές εικόνων το music video -σε σκηνοθεσία Jim Georgantis και Vfx San Tierrez- μεταφέρει τον παλμό του “Ferto”, ενώ υπάρχει και η κατάλληλη δόση χιούμορ. Τη μουσική του τραγουδιού συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

O Akylas θα παρουσιάσει το “Ferto” στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στον Α’ Ημιτελικού την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, με την κρατική τηλεόραση να προβάλλει ζωντανά τον διαγωνισμό. Μέχρι στιγμής η συμμετοχή της Ελλάδας έχει κερδίσει τα βλέμματα των Eurofans και ο Akylas αποτελεί μια από τις πλέον αγαπημένες συμμετοχές του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού. O ταλαντούχος καλλιτέχνης σε πρόσφατη εμφάνισή του στην κρατική τηλεόραση αναφέρθηκε παράλληλα στη μητέρα του, λέγοντας: «Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα. Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που έχει κάνει».

Δείτε το video clip: https://www.youtube.com/watch?v=NGwNTd_DA9s

Το “Ferto” μιλά για την απληστία και τη διαρκή επιθυμία του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα σε μια κοινωνία που προωθεί τον καταναλωτισμό. Το κομμάτι είναι βιωματικό, και είναι αφιερωμένο στους γονείς που προσπάθησαν να προσφέρουν στα παιδιά τους ό,τι μπορούσαν και στα παιδιά που μεγαλώνοντας θέλουν να τους ανταποδώσουν. Τελικά, το τραγούδι τονίζει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://akylas.lnk.to/Ferto