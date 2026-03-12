Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Είστε fan του γαλακτομπούρεκου; Σας έχουμε την ιδανική συνταγή! Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε το πρωί της Πέμπτης στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και ετοίμασε το πιο απολαυστικό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι.
Γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι
Υλικά της συνταγής
Για την κρέμα
• 1 λίτρο γάλα πλήρες
• 1 φλ. Ζάχαρη
• 1 φλ. ψιλό σιμιγδάλι
• 3 αυγά
• 80 γρ. βούτυρο
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 1 βανίλια
Για το φύλλο
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 150–180 γρ. λιωμένο βούτυρο
Σιρόπι πορτοκαλιού
• 2 φλ. Ζάχαρη
• 1 ½ φλ. νερό
• 1 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιού
• Φλούδα πορτοκαλιού (σε λωρίδες)
• 1 μικρό ξυλάκι κανέλας
Εκτέλεση της Συνταγής
Η κρέμα
- Σε κατσαρόλα βάζεις γάλα, ζάχαρη και σιμιγδάλι.
- Ανακατεύεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει.
- Κατεβάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο, ξύσμα και βανίλια.
- Χτυπάς τα αυγά και τα ρίχνεις μέσα ανακατεύοντας γρήγορα.
- Αφήνεις 5–10 λεπτά να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
Στήσιμο
- Βουτυρώνεις ταψί.
- Στρώνεις τα μισά φύλλα βουτυρώνοντας ένα-ένα.
- Ρίχνεις την κρέμα. Καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. Χαράζεις ελαφρά κομμάτια.
- Ραντίζεις με λίγο νερό για να γίνει τραγανό.
- Ψήνεις στους 170–180°C για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.
Το σιρόπι
- Βράζεις όλα τα υλικά για 5–6 λεπτά.
- Το αφήνεις να γίνει χλιαρό.
- Περιχύνεις αργά παντού.
