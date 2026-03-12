Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Ο Γιώργος ήγας έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την απολαυστική συνταγή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 14:01 Κρήτη: «Τον άφησαν να φύγει για να σκοτώσει το κορίτσι μας»
12.03.26 , 13:59 Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο!»
12.03.26 , 13:24 Νέα πρόκληση από την Τουρκία: «Παράνομη ενέργεια, οι Patriot στην Κάρπαθο»
12.03.26 , 13:22 Σάσα Βεζένκοφ – Νικόλ Ελευθεριάδου: Χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης
12.03.26 , 13:10 MasterChef: Ο Άρης θέλει να γνωρίσει τα κορίτσια της άλλης μπριγάδας!
12.03.26 , 13:05 Skoda Motorsport: Γιορτάζει 125 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς
12.03.26 , 13:02 Γιατί είναι σημαντικές οι βιώσιμες συσκευές στο νοικοκυριό;
12.03.26 , 12:48 Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά
12.03.26 , 12:31 Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι
12.03.26 , 12:28 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Συγκλονίστηκα με τον χαμό του Γιώργου Μαρίνου»
12.03.26 , 12:23 Δυνατός σεισμός στην Ευρυτανία - Αισθητός σε πολλές περιοχές
12.03.26 , 12:23 Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
12.03.26 , 12:20 Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
12.03.26 , 12:07 Παναγιώτης Στάθης: «Πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια»
12.03.26 , 11:58 Ο Akylas χτυπά κόκκινο με το official music video του Ferto
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
MasterChef: Από την ηττημένη μπριγάδα θα είναι όλοι υποψήφιοι για αποχώρηση
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είστε fan του γαλακτομπούρεκου; Σας έχουμε την ιδανική συνταγή! Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε το πρωί της Πέμπτης στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και ετοίμασε το πιο απολαυστικό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι. 

Τα γεμιστά…αλλιώς! Μία συνταγή με πρωταγωνίστρια τη γλυκοπατάτα

Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

 Γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Υλικά της συνταγής


 Για την κρέμα
• 1 λίτρο γάλα πλήρες
• 1 φλ. Ζάχαρη
 • 1 φλ. ψιλό σιμιγδάλι
 • 3 αυγά
• 80 γρ. βούτυρο
 • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
 • 1 βανίλια
 
Για το φύλλο
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 150–180 γρ. λιωμένο βούτυρο 
 
Σιρόπι πορτοκαλιού
• 2 φλ. Ζάχαρη
 • 1 ½ φλ. νερό
• 1 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιού
 • Φλούδα πορτοκαλιού (σε λωρίδες)
• 1 μικρό ξυλάκι κανέλας

....

Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Εκτέλεση της Συνταγής

Η κρέμα

  • Σε κατσαρόλα βάζεις γάλα, ζάχαρη και σιμιγδάλι.
  • Ανακατεύεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει.
  • Κατεβάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο, ξύσμα και βανίλια.
  • Χτυπάς τα αυγά και τα ρίχνεις μέσα ανακατεύοντας γρήγορα.
  • Αφήνεις 5–10 λεπτά να πέσει λίγο η θερμοκρασία.

 

Στήσιμο

  • Βουτυρώνεις ταψί.
  • Στρώνεις τα μισά φύλλα βουτυρώνοντας ένα-ένα.
  • Ρίχνεις την κρέμα. Καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. Χαράζεις ελαφρά κομμάτια.
  • Ραντίζεις με λίγο νερό για να γίνει τραγανό.
  • Ψήνεις στους 170–180°C για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά. 

Το σιρόπι

  • Βράζεις όλα τα υλικά για 5–6 λεπτά.
  • Το αφήνεις να γίνει χλιαρό. 
  • Περιχύνεις αργά παντού.

 

Δείτε το Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top