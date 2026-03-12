Πώς να φτιάξετε λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Είστε fan του γαλακτομπούρεκου; Σας έχουμε την ιδανική συνταγή! Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε το πρωί της Πέμπτης στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και ετοίμασε το πιο απολαυστικό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι.

Γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι

Υλικά της συνταγής



Για την κρέμα

• 1 λίτρο γάλα πλήρες

• 1 φλ. Ζάχαρη

• 1 φλ. ψιλό σιμιγδάλι

• 3 αυγά

• 80 γρ. βούτυρο

• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

• 1 βανίλια



Για το φύλλο

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 150–180 γρ. λιωμένο βούτυρο



Σιρόπι πορτοκαλιού

• 2 φλ. Ζάχαρη

• 1 ½ φλ. νερό

• 1 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

• Φλούδα πορτοκαλιού (σε λωρίδες)

• 1 μικρό ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση της Συνταγής

Η κρέμα

Σε κατσαρόλα βάζεις γάλα, ζάχαρη και σιμιγδάλι.

Ανακατεύεις σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει.

Κατεβάζεις από τη φωτιά, προσθέτεις βούτυρο, ξύσμα και βανίλια.

Χτυπάς τα αυγά και τα ρίχνεις μέσα ανακατεύοντας γρήγορα.

Αφήνεις 5–10 λεπτά να πέσει λίγο η θερμοκρασία.

Στήσιμο

Βουτυρώνεις ταψί.

Στρώνεις τα μισά φύλλα βουτυρώνοντας ένα-ένα.

Ρίχνεις την κρέμα. Καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι βουτυρωμένα. Χαράζεις ελαφρά κομμάτια.

Ραντίζεις με λίγο νερό για να γίνει τραγανό.

Ψήνεις στους 170–180°C για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά.

Το σιρόπι

Βράζεις όλα τα υλικά για 5–6 λεπτά.

Το αφήνεις να γίνει χλιαρό.

Περιχύνεις αργά παντού.

