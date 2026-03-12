MasterChef: Ο Άρης θέλει να γνωρίσει τα κορίτσια της άλλης μπριγάδας!

«Οριακά δεν κατέβηκες να μαγειρέψεις εσύ ρε» λένε οι συμπαίκτες του

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του MasterChef/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του MasterChef 10, ο Άρης προσπαθεί να κρατήσει τη Φωτεινούλα στον διαγωνισμό.
  • Οι παίκτες της μπλε μπριγάδας αστειεύονται με τον Άρη για την προσπάθειά του να μην αποχωρήσει η Φωτεινούλα.
  • Ο Άρης χαρακτηρίζει τη Φωτεινούλα ως "λίγο γλυκούλα, έτσι ήρεμη".
  • Εκφράζει την επιθυμία να γνωρίσει τα κορίτσια της άλλης μπριγάδας, πιστεύοντας ότι δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή.
  • Το επεισόδιο θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στο Star.

Στο σημερινό αποκλειστικό απόσπασμα που παρουσίασε το Breakfast@Star, οι τηλεθεατές είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα σκηνή από το νέο επεισόδιο του MasterChef 10 που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στο Star.

Η συζήτηση ξεκινά με μια ελαφρώς παιχνιδιάρικη διάθεση των παικτών της μπλε μπριγάδας προς τον Άρη, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει με... νύχια και με δόντια τη Φωτεινούλα στον διαγωνισμό!

Δες το MasterChef

«Έκανες ό,τι ήταν απ' το χέρι σου να μη φύγει η Φωτεινούλα, ε;», του λέει ένας συμπαίκτης, ενώ ένας άλλος προσθέτει με χιούμορ: «Οριακά δεν κατέβηκες να μαγειρέψεις εσύ, ρε». 

masterchef

Στη συνέχεια, ο Άρης μιλάει για τη Φωτεινούλα στην κάμερα λέγοντας ότι είναι «λίγο... γλυκούλα, έτσι ήρεμη». Η ατάκα του όμως που σίγουρα θα συζητηθεί είναι η εξής: «Θα 'θελα να τα γνωρίσω τα κορίτσια της... της άλλης μπριγάδας. Και πιστεύω, εντάξει, δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Των...  κοριτσιών. Δηλαδή πρέπει, πιστεύω πρέπει να κάτσουν άλλο λίγο στο παιχνίδι. Μέχρι να γνωρίσουν τον Άρη. Και μετά, εντάξει, μπορούν ήσυχες να... πάνε σπίτια τους.

MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF
