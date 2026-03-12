MasterChef: Ο Άρης θέλει να γνωρίσει τα κορίτσια της άλλης μπριγάδας!

Στο σημερινό αποκλειστικό απόσπασμα που παρουσίασε το Breakfast@Star, οι τηλεθεατές είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα σκηνή από το νέο επεισόδιο του MasterChef 10 που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στο Star.

Η συζήτηση ξεκινά με μια ελαφρώς παιχνιδιάρικη διάθεση των παικτών της μπλε μπριγάδας προς τον Άρη, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει με... νύχια και με δόντια τη Φωτεινούλα στον διαγωνισμό!

Δες το MasterChef

«Έκανες ό,τι ήταν απ' το χέρι σου να μη φύγει η Φωτεινούλα, ε;», του λέει ένας συμπαίκτης, ενώ ένας άλλος προσθέτει με χιούμορ: «Οριακά δεν κατέβηκες να μαγειρέψεις εσύ, ρε».

Στη συνέχεια, ο Άρης μιλάει για τη Φωτεινούλα στην κάμερα λέγοντας ότι είναι «λίγο... γλυκούλα, έτσι ήρεμη». Η ατάκα του όμως που σίγουρα θα συζητηθεί είναι η εξής: «Θα 'θελα να τα γνωρίσω τα κορίτσια της... της άλλης μπριγάδας. Και πιστεύω, εντάξει, δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Των... κοριτσιών. Δηλαδή πρέπει, πιστεύω πρέπει να κάτσουν άλλο λίγο στο παιχνίδι. Μέχρι να γνωρίσουν τον Άρη. Και μετά, εντάξει, μπορούν ήσυχες να... πάνε σπίτια τους.