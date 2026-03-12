Νέο Ford Puma Gen-E Van: Ηλεκτρική λύση για τους επαγγελματίες

Απευθυνόμενο σε πελάτες που αναζητούν ένα συμπαγές σε διαστάσεις επαγγελματικό όχημα με προηγμένη τεχνολογία και μηδενικές εκπομπές ρύπων, η Ford παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο Puma Gen-E Van, ένα αμιγώς ηλεκτρικό «εργαλείο» δουλειάς που συνδυάζει την ευελιξία και την άνεση ενός επιβατικού EV με την εξυπηρέτηση των σύγχρονων μεταφορικών αναγκων μιας μικρής επιχείρησης. Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το καινοτόμο Puma Gen-E Van αποτελεί προϊόν μετασκευής που πραγματοποιείται στη χώρα μας και ταξινομείται στην ελληνική αγορά ως ελαφρύ φορτηγό της κατηγορίας N1.

Το νέο Puma Van Gen-E προσφέρεται στην Ελλάδα στην έκδοση Style, με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8", κεντρική οθόνη αφής 12", σύστημα SYNC 4 με 5G μόντεμ, ασύρματη συνδεσιμότητα συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 17" και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, το οποίο περιλαμβάνει Pre-Collision Assist με αυτόματο φρενάρισμα, Lane Keeping Aid, Cruise Control, Traffic Sign Recognition και κάμερα οπισθοπορείας. Επίσης, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα drive modes (Normal, Eco, Sport, Slippery) και να οδηγούν το καινοτόμο επαγγελματικό βαν χωρίς να χρησιμοποιούν μέσα στην πόλη το πεντάλ φρένου (one-pedal drive).

Σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση, το νέο Puma Van Gen-E διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό. Ταυτόχρονα όμως η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 mm, πλάτους 950 mm και ύψους 820 mm, προσφέροντας όγκο 1 m³.

Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 kg (415 kg με τον οδηγό), καλύπτοντας με απόλυτη επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης.

Παράλληλα, το νέο Puma Gen-E Van διατηρεί το καινοτόμο GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων που παραδοσιακά βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν αντικείμενα συνολικού βάρους έως 100 kg. Αναλλοίωτος παραμένει και ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) χωρητικότητας 43 λίτρων, ο οποίος, για παράδειγμα, αποδεικνύεται ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης ή άλλων αντικειμένων.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν προηγμένο, αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh.Έτσι, η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 523 km σε αστική χρήση και τα 376 km σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km. Εξασφαλίζοντας μέγιστο ρυθμό φόρτισης 121-135 km/10 λεπτά, η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Puma Gen-E Van μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα και εύκολα σε ταχυφορτιστή από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς της σε μόλις 23 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος παρέχεται εγγύηση 2 ετών.