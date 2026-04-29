Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα αφιερωμένη στη θάλασσα στο MasterChef 10 περιλαμβάνει εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία στο κέντρο της Αθήνας.
  • Οι μπριγάδες θα δημιουργήσουν street food με ψάρια και θαλασσινά, με κριτές 72 εργαζόμενους από γνωστά εστιατόρια.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των μελών της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης.
  • Ο διαγωνισμός προσφέρει έπαθλα συνολικής αξίας άνω των 160.000€, με 100.000€ για τον νικητή.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προβάλλεται στο Star, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

H εβδομάδα αφιερωμένη στη θάλασσα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον!

Απόψε, Τετάρτη 29 Απριλίου, οι δυο μπριγάδες αφήνουν την κουζίνα του MasterChef 10 και μεταφέρονται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη γειτονιά του Κεραμεικού, στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ για την εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας!

Η αποψινή Ομαδική Δοκιμασία είναι αφιερωμένη στο Street Food, μια έννοια καθιερωμένη, πλέον, στην καθημερινότητα, που όμως έχει φτάσει πια να αγγίζει επίπεδα υψηλής γαστρονομίας, με βραβευμένες «καντίνες» ανά τον κόσμο να αποδεικνύουν πως το φαγητό που προσφέρουν μόνο «πρόχειρο» δεν είναι.

Το MasterChef 10 σε συνεργασία με το Athens Street Food Festival, που επίσης γιορτάζει φέτος τα δέκατα γενέθλιά του, καλεί τις δύο μπριγάδες να δημιουργήσουν τρεις κωδικούς street food με ψάρια και θαλασσινά.

Σε αυτή τη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, τον ρόλο των κριτών αναλαμβάνουν 72 εργαζόμενοι από τα εστιατόρια HAFU, TANPOPO, OVIO, CINAPOS και SIMUL. Με τη θετική τους ψήφο θα αναδείξουν τη νικήτρια μπριγάδα, χαρίζοντάς της την ασφάλεια των μελών της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι o εκπρόσωπος του Athens Street Food Festival, Σταύρος Στριλίγκας και ο Culinary Consultant του MasterChef 10, Νίκος Θωμάς.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει και να κατακτήσει την πολυπόθητη νίκη;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
