MasterChef: Ο Μιχάλης Έκλεψε Τη Νίκη Από Τον Πάνο

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef είχαμε ένα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας της εβδομάδας θάλασσας. Τα μέλη των δύο μπριγάδων βρέθηκαν στην κουζίνα του MasterChef 10, όπου τους περίμεναν δύο μεγάλες δεξαμενές γεμάτες ψάρια, τα οποία αποτέλεσαν το βασικό υλικό της δοκιμασίας.

Πριν ξεκινήσουν το μαγείρεμα, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να φιλετάρουν σωστά τρία ψάρια, ένα κάθε φορά, καθώς μόνο αν ολοκλήρωναν με επιτυχία αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαν να μπουν στην αποθήκη τροφίμων και να προμηθευτούν τα υλικά για τα πιάτα τους. Έτσι, η δοκιμασία συνδύασε τεχνική, ακρίβεια και ταχύτητα, ανεβάζοντας σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.

Καθώς η ημέρα κυλούσε, η δοκιμασία είχε ήδη διαμορφώσει ένταση ανάμεσα στις μπριγάδες, με το σκορ πριν από την τελευταία μονομαχία να βρίσκεται στο 3-2 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας. Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο ζευγάρι, όπου διαγωνίστηκαν ο Μιχάλης και ο Πάνος, σε μια αναμέτρηση που θα έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Ισοπαλία ή νίκη τω ν Κόκκινων;

Οι δύο παίκτες παρουσίασαν πιάτα με μπαρμπούνι, τα οποία εντυπωσίασαν τους κριτές Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνο Ιωαννίδη. Όπως είπαν χαρακτηριστικά οι κριτές, «είναι πιάτα εστιατορίου» και «ενδεχομένως στο σύνολό του ο πάγκος να είναι ο πιο ωραίος πάγκος που έχουμε δει μέχρι στιγμής». Επίσης ανέφεραν πως «τα πιάτα είναι πανέμορφα και τα δύο» και ότι «έχουν τρομερή λεπτομέρεια σε εμφάνιση».

To πιάτο του Πάνου

Το πιάτο του Μιχάλη

Ωστόσο, η κρίση των κριτών έγειρε προς το πιάτο του Μιχάλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε ότι «το ένα πιάτο είναι κατευθείαν από το μενού, ολοκληρωμένο τόσο σε εμφάνιση, σύλληψη, όσο και σε γεύση και τεχνική», ενώ για το άλλο σημείωσε ότι «έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένα τέτοιο πιάτο, αλλά του λείπει το τελικό φινίρισμα και οι τελευταίες ρυθμίσεις στη γεύση και την ισορροπία των εντάσεων». Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος πρόσθεσε για το πιάτο του Μιχάλη ότι «δεν έχει γίνει κανένα λάθος στο φιλετάρισμα, στο πανάρισμα, στο ψήσιμο, η μουσελίν είναι εξαιρετική και έχουμε έναν πολύ ωραίο πουρέ καραμελωμένο από το κουνουπίδι».

Αντίθετα, για τον Πάνο είπαν ότι «υπάρχει εξαιρετική εμφάνιση και πολύ ωραία ιδέα, αλλά λείπει ένταση, οξύτητα και αλάτι από το πιάτο».

Έτσι, ο Μιχάλης κέρδισε τον πόντο, φέρνοντας το σκορ στο 3-3 και χαρίζοντας την ισοπαλία στη μπλε μπριγάδα. Το επεισόδιο έκλεισε με τους κριτές να υπογραμμίζουν το υψηλό επίπεδο και των δύο προσπαθειών και να τονίζουν ότι η διαφορά κρίθηκε σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, κυρίως στο τελικό φινίρισμα της γεύσης.