MasterChef: Ο Μιχάλης Έκλεψε Τη Νίκη Από Τον Πάνο

MasterChef: Ο Μιχάλης έκλεψε τη νίκη μέσα από τα χέρια του Πάνου!

Κατάφερε να πάρει την ισοπαλία για την μπλε μπριγάδα!

29.04.26 , 00:10 Street food α λα MasterChef! - «Μπριγάδες κρίνουν τις... μπριγάδες!»
29.04.26 , 00:03 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση
29.04.26 , 00:00 MasterChef: Το καλύτερο πιάτο της ημέρας έδωσε τη νίκη στη μπριγάδα!
28.04.26 , 23:45 MasterChef: Ο Μιχάλης έκλεψε τη νίκη μέσα από τα χέρια του Πάνου!
28.04.26 , 22:53 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Για πρώτη φορά νονά - Θα βαφτίσει το ανιψάκι της!
28.04.26 , 22:45 Καλαμάτα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Είχε τραύμα από όπλο στο κεφάλι
28.04.26 , 22:33 Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Το τέλειο δε μπορεί να γίνει πιο τέλειο»
28.04.26 , 22:12 Δόθηκε στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας
28.04.26 , 22:07 Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.000.000 ευρώ
28.04.26 , 21:55 MasterChef 2026: Ποιος παίκτης φιλέταρε πρώτος το ψάρι του;
28.04.26 , 21:44 Αλέξανδρος Σιάτρας: To παιδικό όνειρο, η ζωγραφική και το «Μια νύχτα μόνο»
28.04.26 , 21:40 Πρόταση - έκπληξη Ιράν στις ΗΠΑ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
28.04.26 , 21:37 Αθήνα: Πολίτες σήκωσαν αμάξι με τα χέρια για να περάσει το λεωφορείο
28.04.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 28/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ
28.04.26 , 21:20 MasterChef 2026: Το Τεστ Δημιουργικότητας με άρωμα... θάλασσας!
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
MasterChef: Ο Μιχάλης Έκλεψε Τη Νίκη Από Τον Πάνο
Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef είχαμε ένα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας της εβδομάδας θάλασσας. Τα μέλη των δύο μπριγάδων βρέθηκαν στην κουζίνα του MasterChef 10, όπου τους περίμεναν δύο μεγάλες δεξαμενές γεμάτες ψάρια, τα οποία αποτέλεσαν το βασικό υλικό της δοκιμασίας.

Πριν ξεκινήσουν το μαγείρεμα, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να φιλετάρουν σωστά τρία ψάρια, ένα κάθε φορά, καθώς μόνο αν ολοκλήρωναν με επιτυχία αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαν να μπουν στην αποθήκη τροφίμων και να προμηθευτούν τα υλικά για τα πιάτα τους. Έτσι, η δοκιμασία συνδύασε τεχνική, ακρίβεια και ταχύτητα, ανεβάζοντας σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.

Καθώς η ημέρα κυλούσε, η δοκιμασία είχε ήδη διαμορφώσει ένταση ανάμεσα στις μπριγάδες, με το σκορ πριν από την τελευταία μονομαχία να βρίσκεται στο 3-2 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας. Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο ζευγάρι, όπου διαγωνίστηκαν ο Μιχάλης και ο Πάνος, σε μια αναμέτρηση που θα έκρινε το τελικό αποτέλεσμα. Ισοπαλία ή νίκη τω ν Κόκκινων;

Οι δύο παίκτες παρουσίασαν πιάτα με μπαρμπούνι, τα οποία εντυπωσίασαν τους κριτές Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνο Ιωαννίδη. Όπως είπαν χαρακτηριστικά οι κριτές, «είναι πιάτα εστιατορίου» και «ενδεχομένως στο σύνολό του ο πάγκος να είναι ο πιο ωραίος πάγκος που έχουμε δει μέχρι στιγμής». Επίσης ανέφεραν πως «τα πιάτα είναι πανέμορφα και τα δύο» και ότι «έχουν τρομερή λεπτομέρεια σε εμφάνιση».

To πιάτο του Πάνου

Το πιάτο του Μιχάλη

Ωστόσο, η κρίση των κριτών έγειρε προς το πιάτο του Μιχάλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς εξήγησε ότι «το ένα πιάτο είναι κατευθείαν από το μενού, ολοκληρωμένο τόσο σε εμφάνιση, σύλληψη, όσο και σε γεύση και τεχνική», ενώ για το άλλο σημείωσε ότι «έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει ένα τέτοιο πιάτο, αλλά του λείπει το τελικό φινίρισμα και οι τελευταίες ρυθμίσεις στη γεύση και την ισορροπία των εντάσεων». Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος πρόσθεσε για το πιάτο του Μιχάλη ότι «δεν έχει γίνει κανένα λάθος στο φιλετάρισμα, στο πανάρισμα, στο ψήσιμο, η μουσελίν είναι εξαιρετική και έχουμε έναν πολύ ωραίο πουρέ καραμελωμένο από το κουνουπίδι».

Αντίθετα, για τον Πάνο είπαν ότι «υπάρχει εξαιρετική εμφάνιση και πολύ ωραία ιδέα, αλλά λείπει ένταση, οξύτητα και αλάτι από το πιάτο».

Έτσι, ο Μιχάλης κέρδισε τον πόντο, φέρνοντας το σκορ στο 3-3 και χαρίζοντας την ισοπαλία στη μπλε μπριγάδα. Το επεισόδιο έκλεισε με τους κριτές να υπογραμμίζουν το υψηλό επίπεδο και των δύο προσπαθειών και να τονίζουν ότι η διαφορά κρίθηκε σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, κυρίως στο τελικό φινίρισμα της γεύσης.

