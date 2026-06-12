Μια από τις πιο όμορφες και αυθεντικές οικογενειακές στιγμές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Βασίλης Κικίλιας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως, πέρα από τις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις, η οικογένεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο του, Παναγιώτη – Αντώνιο, με αφορμή μια ξεχωριστή εμπειρία που μοιράστηκαν οι δυο τους: την παρακολούθηση του πρώτου Μουντιάλ μαζί.

Ο μικρός, που φαίνεται να έχει ήδη αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας φανέλα της Βραζιλίας με το όνομα και τον αριθμό 7 του Βινίσιους Τζούνιορ, δείχνοντας την προτίμησή του στη «Σελεσάο» και στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

Ο περήφανος μπαμπάς δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ τη στιγμή, γράφοντας: «Πρώτο Mundial μαζί. Ένας από εμάς φόρεσε τη φανέλα και μπήκε σε mode βασικού στη Βραζιλία. Και δεν είμαι εγώ».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες θετικά σχόλια και ευχές από φίλους και ακόλουθους του ζευγαριού, οι οποίοι ξεχώρισαν τη ζεστή σχέση πατέρα και γιου.

Άλλωστε, τόσο ο Βασίλης Κικίλιας όσο και η Τζένη Μπαλατσινού έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, δημοσιεύοντας μόνο επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν στην ανάρτηση ήταν φυσικά και η Τζένη Μπαλατσινού, η οποία έδειξε την αγάπη και τη συγκίνησή της αφήνοντας μια καρδιά στα σχόλια, ενώ παράλληλα αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικές είναι για την οικογένειά τους αυτές οι μικρές αλλά πολύτιμες στιγμές.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δεν κρύβει ωστόσο την αδυναμία που έχει στον μικρό Παναγιώτη – Αντώνιο, με κάθε δημόσια αναφορά στο πρόσωπό του να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού.