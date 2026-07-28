Η Πανσέληνος του ελαφιού, όπως είθισται να ονομάζεται το ολόγιομο φεγγάρι του Ιουλίου, που πραγματοποιείται στις 29/07/2026 στις 6 μοίρες του Υδροχόου έχει δύο όψεις, όπως και το φεγγάρι, μια σκοτεινή και μια… φωτεινή.

Επειδή σχηματίζει αντίθεση με τον τυχερό Δία και σύνοδο με τον χειριστικό Πλούτωνα χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση της, καθώς από τη μια θα μας ανεβάζει ψηλά, θα μας γεμίσει με ενθουσιασμό και προσδοκίες, και από την άλλη θα μας ρίξει στα τάρταρα, θα παίξει με την ψυχολογία μας και θα βγάλει τον κακό μας εαυτό. Ευτυχώς την ίδια ημέρα έχουμε την τυχερή σύνοδο Ήλιου-Δία που θα αποτελέσει το μαξιλαράκι βοηθείας στα δύσκολα.

Η Πανσέληνος του ελαφιού που πραγματοποιείται στις 29/07/2026 στις 6 μοίρες του Υδροχόου έχει δύο όψεις, όπως και το φεγγάρι, μια σκοτεινή και μια… φωτεινή / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πάντα κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου είμαστε φορτισμένοι συναισθηματικά και πιο κυκλοθυμικοί, γι’ αυτό και είναι μια περίοδος πιο ευαίσθητη και πιο σημαντική για την πορεία των σχέσεων μας. Η σύνοδος με τον Πλούτωνα που σχηματίζει η Πανσέληνος δυσκολεύει τα πράγματα, καθώς μπορεί να μας προκαλέσει θλίψη, εμμονές, παιγνίδια ελέγχου, ζήλια, κτητικότητα και να θέλουμε να γίνει το δικό μας πάση θυσία. Οι βίαιες εκρήξεις συναισθημάτων μπορεί να επηρεάσουν τις σχέσεις μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς θα έρθουν στην επιφάνεια βαθύτερες και κρυφές πλευρές του ψυχισμού μας και θα δυσκολευόμαστε να κρίνουμε τις καταστάσεις με αντικειμενικότητα.

Το ζητούμενο με αυτό το φεγγάρι είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταστρέψουμε όλα για να γίνει το δικό μας και να εγκαταλείψουμε τις σχέσεις μας, αλλά να τις κάνουμε πιο ουσιαστικές και ελεύθερες από εξαρτήσεις και τοξικές συμπεριφορές.

Ας δούμε όμως τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο στον άξονα Υδροχόου-Λέοντα.

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