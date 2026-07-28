DS Automobiles: Διακρίσεις για τα DS E-TENSE FE25 στο Τόκιο

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E έφερε ενθουσιασμό στο Τόκιο. Ο προτελευταίος γύρος της σεζόν, ένας διπλός αγώνας, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην καρδιά της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Αλλά για πρώτη φορά, τα πλήρως ηλεκτρικά μονοθέσια βγήκαν στην πίστα αφού νύχτωσε: με ισχυρούς προβολείς να φωτίζουν την πίστα των 2,58 χιλιομέτρων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα ατμόσφαιρα με φόντο τα φώτα της πόλης.

Με υποχρεωτικό Pit Boost και μόνο μία λειτουργία Attack Mode, ο πρώτος αγώνας του Σαββατοκύριακου υποσχόταν να είναι ιδιαίτερα στρατηγικός. Μετά από δυνατές επιδόσεις στις κατατακτήριες, ο Taylor Barnard (ο οποίος έφτασε στη φάση αυτή για όγδοη φορά αυτή τη σεζόν) και ο teammate του, Maximilian Günther, παρατάχθηκαν στην πέμπτη και ένατη θέση αντίστοιχα στη γραμμή εκκίνησης.Οι δύο οδηγοί της DS Automobiles επιβεβαίωσαν γρήγορα τις δυνατότητες των αυτοκινήτων DS E-TENSE FE25 τους. Ο Taylor Barnard ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του αγώνα, ανεβαίνοντας γρήγορα στην τρίτη θέση, ακριβώς πίσω από τους πρωτοπόρους.

Μετά τη στάση PIT BOOST, ο νεαρός Βρετανός ενεργοποίησε τη λειτουργία Attack Mode και ανέβηκε ξανά στην τέταρτη θέση. Ήταν έτοιμος να διατηρήσει αυτήν την εξαιρετική θέση, αλλά στη συνέχεια αντιμετώπισε ένα ηλεκτρονικό πρόβλημα που σχετίζεται με το τιμόνι. Ως αποτέλεσμα, έχασε αρκετές θέσεις στον τελευταίο γύρο και τελικά πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην 10η θέση. Ο Maximilian Günther υιοθέτησε μια διαφορετική στρατηγική κάνοντας νωρίτερα τη στάση Pit Boost και καθυστερώντας τη χρήση της λειτουργίας επίθεσης. Δυστυχώς, η οθόνη στο τιμόνι του σταμάτησε να εμφανίζει βασικές πληροφορίες προς το τέλος του αγώνα, εμποδίζοντάς τον να αγωνιστεί για ένα κορυφαίο αποτέλεσμα.

2ος αγώνας

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E επέστρεψε στους δρόμους του Τόκιο την Κυριακή για τον δεύτερο αγώνα, μία ημέρα αφότου ο πρώτος αγώνας διεξήχθη υπό τα φώτα της ιαπωνικής πρωτεύουσας.Ο καιρός διέκοψε τις προετοιμασίες για τον αγώνα, με αποτέλεσμα η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών να ακυρωθεί, λόγω της βροχής. Λίγες ώρες αργότερα, οι κατατακτήριες πραγματοποιήθηκαν τελικά σε μια σχεδόν στεγνή πίστα.

Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, ο Taylor Barnard επέδειξε για άλλη μια φορά εντυπωσιακή ταχύτητα. Και ο νεαρός Βρετανός έβαλε το DS E-TENSE FE25 του στην τέταρτη θέση της γραμμής εκκίνησης. Ο teammate του, Maximilian Günther, παρατάχθηκε στην 14η θέση.Ο δεύτερος αγώνας διεξήχθη και πάλι τη νύχτα, αλλά ξεκίνησε σε υγρές συνθήκες, αναγκάζοντας τις ομάδες να πάρουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τη ρύθμιση και την πίεση των ελαστικών.

Παρ' όλα αυτά, ο Taylor Barnard ήταν σταθερός στον ρυθμό του. Μετά από ένα σύντομο Full Course Yellow, ο νεαρός Άγγλος ενεργοποίησε την πρώτη του λειτουργία Attack. Ο οδηγός της DS Automobiles προσπέρασε στη συνέχεια τους κύριους αντιπάλους του και πήρε το προβάδισμα. Ο Taylor ήταν στην πρώτη γραμμή της δράσης σε όλο το πρώτο μισό του αγώνα, αλλά σταδιακά έχασε την απόδοση των ελαστικών του καθώς η πίστα στέγνωνε.

Ο Maximilian Günther υιοθέτησε μια διαφορετική στρατηγική. Ο Γερμανός επέλεξε να εξοικονομήσει ενέργεια για μεγάλο μέρος του αγώνα, προκειμένου να επιτεθεί στους τελευταίους γύρους. Ενεργοποιώντας τις δύο Λειτουργίες Επίθεσης σε γρήγορη διαδοχή, ο Maximilian ξεκίνησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση και ανέβηκε στην 10η θέση.

Ωστόσο, μια κόκκινη σημαία διέκοψε τον αγώνα στα τελευταία στάδια, εμποδίζοντάς τον να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δεύτερη λειτουργία επίθεσης. Ο αγώνας επανεκκίνησε για δύο γύρους μέχρι τη σημαία, με τον Max να καταφέρνει να διατηρήσει τη θέση του. Στο τέλος μιας ημέρας που έγινε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των καιρικών συνθηκών και της συνεχώς μεταβαλλόμενης πίστας, τα δύο αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 εξασφάλισαν τελικά μια διπλή θέση στην πρώτη δεκάδα στο Τόκιο. Ήταν ένα αποτέλεσμα που αντανακλούσε μόνο εν μέρει το πραγματικό επίπεδο απόδοσής τους.Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E θα ολοκληρωθεί από τις 15 έως τις 16 Αυγούστου στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο).