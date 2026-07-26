Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”

Η Geely Auto εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη και τις επιδόσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία επιτυχία που σίγουρα οφείλεται στη γκάμα μοντέλων της εταιρείας, που προσφέρουν σύγχρονες, αξιόπιστες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις αυτοκίνησης, σε μία σωστή τιμολογιακή πολιτική.Η στρατηγική τιτλοφορείται “Five by Five”, σε ελεύθερη ελληνική απόδοση “Πέντε επί Πέντε” και εκφράζει την εταιρική φιλοσοφία πάνω στην οποία αναπτύσσεται η Geely:
• 5 κέντρα Design,
• 5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης,
• 5 κέντρα Δοκιμών,
• 5 τεχνολογίες κινητήριων συστημάτων και
• 5 οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.
Τα διάφορα μοντέλα, πριν πάρουν τον δρόμο για την παραγωγή δοκιμάζονται εκτενώς σε 5 παγκόσμια κέντρα Δοκιμών με 16 επιμέρους βάσεις, ανάμεσά τους η πρόσφατα εγκαινιασμένη Geely Europe Testing Base στη Φρανκφούρτη και το μεγαλύτερο στον κόσμο Geely Comprehensive Safety Testing Center, στο Νίνγκμπο στην Κίνα.
Σε τεχνολογικό επίπεδο, η δέσμευση της Geely Auto για καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία υλοποιείται μέσω 5 επιλογών κινητήριων συστημάτων — βενζίνης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, με κυψέλες καυσίμου μεθανόλης και τέλος με τεχνολογίες ανταλλαγής μπαταριών, για την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών των παγκόσμιων χρηστών και αγορών.
Τέλος, το μοναδικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Geely, που καλύπτει όλες τις περιοχές, βασίζεται στο Geely Xingrui Super Computing Center και υλοποιείται από 5 in-house εταιρείες τεχνολογίας της Geely, τις StepStar, SiEngine, DreamSmart, Qianli Technology και Geespace, παρέχοντας ευφυείς, με επίκεντρο τον χρήστη λύσεις κινητικότητας.