Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 20:50 Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star
26.07.26 , 20:26 Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
26.07.26 , 20:19 Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
26.07.26 , 19:50 Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
26.07.26 , 19:00 Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»
26.07.26 , 17:52 Βερολίνο: Ισλαμιστική τρομοκρατία «δείχνει» η επίθεση στο Pride
26.07.26 , 17:47 Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
26.07.26 , 17:42 ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
26.07.26 , 17:24 Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
26.07.26 , 17:22 Ζήνα Κουτσελίνη: Απολαμβάνει τις βουτιές της στις παραλίες της Πάρου
26.07.26 , 16:58 Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: «Γεννιούνται φόβοι που δε φανταζόσουν ποτέ»
26.07.26 , 16:31 Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
26.07.26 , 16:00 Tα τέσσερα ζώδια με το υψηλότερο ΙQ
26.07.26 , 15:39 Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
26.07.26 , 15:24 Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Geely Auto εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη και τις επιδόσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία επιτυχία που σίγουρα οφείλεται στη γκάμα μοντέλων της εταιρείας, που προσφέρουν σύγχρονες, αξιόπιστες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις αυτοκίνησης, σε μία σωστή τιμολογιακή πολιτική.Η στρατηγική τιτλοφορείται “Five by Five”, σε ελεύθερη ελληνική απόδοση “Πέντε επί Πέντε” και εκφράζει την εταιρική φιλοσοφία πάνω στην οποία αναπτύσσεται η Geely: 

•    5 κέντρα Design, 
•    5 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
•    5 κέντρα Δοκιμών, 
•    5 τεχνολογίες κινητήριων συστημάτων και 
•    5 οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Τα διάφορα μοντέλα, πριν πάρουν τον δρόμο για την παραγωγή δοκιμάζονται εκτενώς σε 5 παγκόσμια κέντρα Δοκιμών με 16 επιμέρους βάσεις, ανάμεσά τους η πρόσφατα εγκαινιασμένη Geely Europe Testing Base στη Φρανκφούρτη και το μεγαλύτερο στον κόσμο Geely Comprehensive Safety Testing Center, στο Νίνγκμπο στην Κίνα.

Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
Σε τεχνολογικό επίπεδο, η δέσμευση της Geely Auto για καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία υλοποιείται μέσω 5 επιλογών κινητήριων συστημάτων — βενζίνης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, με κυψέλες καυσίμου μεθανόλης και τέλος με τεχνολογίες ανταλλαγής μπαταριών, για την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών των παγκόσμιων χρηστών και αγορών.

Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”

Τέλος, το μοναδικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Geely, που καλύπτει όλες τις περιοχές, βασίζεται στο Geely Xingrui Super Computing Center και υλοποιείται από 5 in-house εταιρείες τεχνολογίας της Geely, τις StepStar, SiEngine, DreamSmart, Qianli Technology και Geespace, παρέχοντας ευφυείς, με επίκεντρο τον χρήστη λύσεις κινητικότητας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 |
“FIVE BY FIVE”
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Αυτοκινητο
Τest drive: Suzuki Vitara Boosterjet 48V Hybrid 110 6ΜΤ
Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
Αυτοκινητο
Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
Αυτοκινητο
Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
Audi: Αναβαθμίζει το Q3 για το 2027
Αυτοκινητο
Audi: Αναβαθμίζει το Q3 για το 2027
The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
Αυτοκινητο
The NISMO Pit: Η Nissan γιορτάζει την αγωνιστική κληρονομιά της
BYD: Παίζει «μπάλα» με τηνParis Saint-Germain
Αυτοκινητο
BYD: Παίζει «μπάλα» με την Paris Saint-Germain
Peugeot & Opel: Νέες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή
Αυτοκινητο
Peugeot & Opel: Νέες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή
DS PERFORMANCE Line: Για... λίγους - Δείτε εκδόσεις και τιμές
Αυτοκινητο
DS PERFORMANCE Line: Για... λίγους - Δείτε εκδόσεις και τιμές
Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με τεχνολογία EQ
Αυτοκινητο
Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με τεχνολογία EQ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top