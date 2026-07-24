Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με τεχνολογία EQ

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην κατηγορία των μεσαίων SUV οχημάτων. Πρωτοπορεί με μια αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα και ευφυΐα που τροφοδοτείται από τον υπερυπολογιστή MB.OS με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σχεδιασμένη εξαρχής ως ηλεκτρική (electric-first), αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας εντελώς νέας οικογένειας οχημάτων, διαπρέποντας σε επιδόσεις, αυτονομία, αποδοτικότητα και ταχύτητα φόρτισης. Παράλληλα, θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της όσον αφορά τη σχεδίαση, την αξία, την ευελιξία και τους χώρους.

Καλωσορίζοντας τους επιβάτες καθώς επιβιβάζονται στην ολοκαίνουργια GLC, βρίσκεται η εντυπωσιακή, εντελώς νέα και ενιαία οθόνη MBUX HYPERSCREEN. Με μέγεθος 99,3 εκατοστά (39,1 ίντσες), είναι η μεγαλύτερη οθόνη σε Mercedes-Benz μέχρι σήμερα. Σε συνδυασμό με τον ζεστό και φιλόξενο ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει ακόμη και την έναστρη πανοραμική οροφή SKY CONTROL, απογειώνει τη μοναδική αίσθηση «Welcome Home» της Mercedes- Benz όσον αφορά στην άνεση, την ασφάλεια και την οικειότητα σε ένα νέο επίπεδο.

MB.OS: Ο υπερυπολογιστής με τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτεί την ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC

Όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος συντονίζει τις σκέψεις, τις αισθήσεις και τις ενέργειες, έτσι και το Λειτουργικό Σύστημα Mercedes-Benz (MB.OS) ενσωματώνει και ελέγχει κάθε πτυχή του οχήματος – από το σύστημα πολυμέσων και την αυτοματοποιημένη οδήγηση έως την άνεση των επιβατών και τη φόρτιση. Στην καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιτρέπει στο όχημα να μαθαίνει τις προτιμήσεις του οδηγού, να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια ασφαλέστερη και πιο διαισθητική εμπειρία οδήγησης.

Ο υπερυπολογιστής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη αλληλεπιδρά φυσικά με τους επιβάτες, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη και ευφυή εμπειρία μετακίνησης. Το MB.OS δεν διαχειρίζεται μόνο την πολυπλοκότητα με τρόπο αντίστοιχο του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά αξιοποιεί επίσης εξαιρετικά ισχυρά chips, ικανά να εκτελούν 254 τρισεκατομμύρια λειτουργίες το δευτερόλεπτο.Ο Εικονικός Βοηθός MBUX Virtual Assistant αξιοποιεί τη λεγόμενη «προσέγγιση πολλαπλών πρακτόρων» (Multi Agent), ενσωματώνοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που παρέχονται από τη Microsoft και τη Google.

Η ακόμη πιο ευρύχωρη καμπίνα, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες, σε συνδυασμό με την πανοραμική οροφή που προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό, δημιουργεί μια αίσθηση φωτεινότητας, ευρυχωρίας και εκλεπτυσμένης αισθητικής. Προαιρετικά διατίθεται η πανοραμική οροφή SKY CONTROL, με γυαλί μεταβαλλόμενης διαφάνειας και ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει 162 αστέρια στον νυχτερινό ουρανό.Με μεταξόνιο αυξημένο κατά 84 mm σε σχέση με την GLC με κινητήρες εσωτερικής καύσης, προσφέρει ακόμη πιο ευρύχωρο και άνετο περιβάλλον για όλους τους επιβάτες.

Οι εμπρός επιβάτες απολαμβάνουν 13 mm περισσότερο χώρο για τα πόδια και 46 mm μεγαλύτερο ύψος για το κεφάλι, ενώ οι πίσω επιβάτες επωφελούνται από 47 mm επιπλέον χώρο για τα πόδια και 17 mm μεγαλύτερο ύψος για το κεφάλι.Η νέα GLC διακρίνεται και για την κορυφαία πρακτικότητά της. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 570 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.740 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, ο πρόσθετος εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) διαθέτει χωρητικότητα 128 λίτρων και ανοίγει μερικώς ηλεκτρικά μέσω χειριστηρίων αφής.

Η Mercedes-Benz θα προσφέρει μια ευρεία γκάμα συστημάτων κίνησης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη των πελατών της. Με εντυπωσιακή αυτονομία, δυναμικές επιδόσεις και την άνεση που χαρακτηρίζει κάθε Mercedes-Benz, η νέα GLC επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ηλεκτρικής οδήγησης. Κατά το λανσάρισμά της στην αγορά, οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας, τη GLC 400 4MATIC με ισχύ 360 kW και αυτονομία έως 713 χιλιόμετρα . Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τέσσερα ακόμη εντυπωσιακά μοντέλα.

Παράλληλα, η απαράμιλλη οδηγική εμπειρία της ολοκαίνουργιας GLC περιλαμβάνει το σύστημα πέδησης One-Box, το οποίο προσφέρει εξαιρετικά ομαλή, σταθερή και σίγουρη επιβράδυνση, είτε μέσω της ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω των συμβατικών φρένων τριβής. Τα συστήματα MB.DRIVE στην ολοκαίνουργια GLC αξιοποιούν έως και δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων για να προσφέρουν κορυφαία, προηγμένη υποβοήθηση οδηγού . Και με την έξυπνη αερανάρτηση, γνωστή από την S-Class, η ολοκαίνουργια GLC εγγυάται κορυφαία άνεση κύλισης. Αυτή συνδυάζεται με σύστημα τετραδιεύθυνσης 4,5 μοιρών στον πίσω άξονα για εξαιρετική ευελιξία.

Ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,4 τόνους: ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία για αναψυχή, αθλητικές δραστηριότητες και οικογενειακές αποδράσεις

Η GLC 400 4MATIC με EQ Technology διαθέτει δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 2,4 τόνων (με φρένα), γεγονός που την καθιστά ιδανική για τη ρυμούλκηση μεγάλων τροχόσπιτων, τρέιλερ σκαφών ή μεταφοράς αλόγων. Το επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο, έως 100 κιλά, επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ηλεκτρικών ποδηλάτων με τη χρήση κατάλληλης βάσης. Χάρη στο σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου ESP® και στο Trailer Manoeuvring Assist, η νέα GLC προσφέρει ιδιαίτερα άνετους και ασφαλείς ελιγμούς κατά τη ρυμούλκηση. Είτε πρόκειται για μια εξόρμηση με τροχόσπιτο το Σαββατοκύριακο είτε για τη μεταφορά ενός σκάφους στη λίμνη, η νέα GLC εξασφαλίζει άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις.



Η GLC 400 4MATIC διαθέτει το πρόγραμμα οδήγησης TERRAIN MODE, ειδικά σχεδιασμένο για διαδρομές σε χωματόδρομους ή δρόμους με χαλίκι, προσαρμόζοντας ανάλογα τη λειτουργία του συστήματος κίνησης, της διεύθυνσης και των φρένων. Παράλληλα, η λειτουργία «διαφανούς καπό» (Transparent Bonnet) δημιουργεί μια εικονική απεικόνιση της περιοχής κάτω από το εμπρός τμήμα του οχήματος, συνδυάζοντας εικόνες από την εμπρός κάμερα και τις κάμερες των εξωτερικών καθρεπτών.



Η νέα GLC είναι εξοπλισμένη με ένα νέο σύστημα πέδησης One-Box, το οποίο προσφέρει σταθερή και άμεση αίσθηση στο πεντάλ του φρένου, ανεξάρτητα από το αν η επιβράδυνση επιτυγχάνεται μέσω ανάκτησης ενέργειας ή μέσω των συμβατικών φρένων τριβής. Σε κάθε διαδικασία πέδησης, το σύστημα υπολογίζει τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση ενέργειας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη χρήση των συμβατικών

φρένων.Στην καθημερινή οδήγηση, η νέα GLC παράγει ηλεκτρική ενέργεια κατά την επιβράδυνση σε ποσοστό άνω του 99% των περιπτώσεων. Η ισχύς ανάκτησης ενέργειας φτάνει έως και τα 300 kW και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αυτονομίας. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα επίπεδα ανάκτησης: D- (μέγιστο επίπεδο ανάκτησης), D (τυπικό επίπεδο ανάκτησης), D+ (χωρίς ανάκτηση) και D Auto (έξυπνη ανάκτηση ενέργειας).

Μια απρόσκοπτη και διαισθητική εμπειρία φόρτισης είναι επίσης εγγυημένη χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία κράτησης για σταθμούς φόρτισης , ως μέρος της υπηρεσίας MB.CHARGE Public . Η Mercedes-Benz είναι ο πρώτος κατασκευαστής που προσφέρει μία τέτοια υπηρεσία. Επιπλέον, η ολοκαίνουργια GLC είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging).Η νέα GLC μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως και 303 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις δέκα λεπτά φόρτισης. Το καινοτόμο σύστημα μπαταρίας της νέας GLC βασίζεται σε μια ενσωματωμένη αρθρωτή αρχιτεκτονική και περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 94 kWh. Ανάλογα με τη χώρα, το όχημα διαθέτει έναν μετατροπέα DC, ο οποίος επιτρέπει τη φόρτιση σε ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος 400 Volt.

Επιπλέον, η αμιγώς ηλεκτρική GLC είναι προετοιμασμένη για σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε συνδυασμό με έναν συμβατό σταθμό φόρτισης DC με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης, μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, αποθηκεύοντας για παράδειγμα ηλιακή ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση. Παράλληλα, μπορεί να τροφοδοτεί με ενέργεια το σπίτι (Vehicle-to-Home, V2H) ή, στο μέλλον, να συμβάλλει στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου (Vehicle-to-Grid, V2G).

Στο επετειακό έτος «140 Years of Innovation», η Mercedes-Benz επιβεβαιώνει το πρωτοποριακό της πνεύμα και τη διαχρονική της δέσμευση να δημιουργεί ουσιαστική αξία για τον πελάτη. Η ηλεκτρική GLC αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, καθώς ήδη έχει συγκεντρώσει περισσότερες παραγγελίες από οποιοδήποτε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της εταιρείας. Η παραγωγή της πραγματοποιείται σήμερα στο εργοστάσιο της Βρέμης σε τρεις βάρδιες, ανταποκρινόμενη στη σημαντική ζήτηση της αγοράς.