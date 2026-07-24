Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα ξεκινήσουν οι ισχυρές καταιγίδες

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Ελλαδα
Η πρόγνωση για την κακοκαιρία από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο καιρού με ισχυρές καταιγίδες από σήμερα Παρασκευή έως το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων και ισχυρούς ανέμους.
  • Προειδοποιήσεις: Πορτοκαλί και κόκκινες σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά.
  • Σήμερα, καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ σε Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία.
  • Αύριο, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί σε Σποράδες και Εύβοια.

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν η κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα Παρασκευή θα διαρκέσει έως και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου και κύρια χαρακτηριστικά θα έχει τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Καιρός: Σε RED Code 11 περιοχές και η Αττική λόγω της κακοκαιρίας εξπρές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

  • Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

  • Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
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