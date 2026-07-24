Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν είχα ξανακάνει σχέση με γυναίκα νηφάλιος»

«Μου είχαν στερήσει τα ναρκωτικά και το να συνδεθώ με έναν άνθρωπο»

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Δείτε τη συνέντευξη του Αναστάσιου Ράμμου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά»

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Σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση προχώρησε ο Αναστάσιος Ράμμος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μιλώντας ανοιχτά για τη διαδρομή του, τις σκοτεινές περιόδους με τις εξαρτήσεις, αλλά και τον τρόπο που βλέπει πλέον τη μουσική βιομηχανία.

Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά

«Για έναν ατζέντη δεν είμαι τίποτα άλλο από ένα προϊόν»

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση των καλλιτεχνών με τις δισκογραφικές εταιρείες και τους ατζέντηδες, παρομοιάζοντας τη λειτουργία του χώρου με την παλιά του δουλειά ως πωλητής.

«Παλιά δούλευα σε μια εταιρεία με ηλεκτρολογικά. Ήμουν πωλητής και, για να κερδίσουν η εταιρεία και το μαγαζί χρήματα, πουλούσα το προϊόν που ήταν καλύτερο από τα άλλα. Για έναν ατζέντη δεν είμαι τίποτα άλλο από ένα προϊόν. Αν είμαι καλό προϊόν και πουλάω, θα ασχοληθεί και περισσότερο μαζί μου».

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν η εικόνα που είχε για τον εαυτό του δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, κάτι που δημιουργούσε εντάσεις στις επαγγελματικές του συνεργασίες.

«Τώρα που το ξέρω και το καταλαβαίνω, δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα με τους ατζέντηδες και τις εταιρείες. Παλιά, που δεν το καταλάβαινα και είχα μεγαλύτερο εγωισμό, νόμιζα πως ήμουν ο νούμερο ένα καλλιτέχνης, ενώ δεν ήμουν. Είχα μια λανθασμένη ιδέα για τον εαυτό μου και τα έβαζα με τους άλλους».

Ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με ειλικρίνεια για τη σκοτεινή περίοδο που έζησε

Ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με ειλικρίνεια για τη σκοτεινή περίοδο που έζησε

«Δεν είχα όνειρα - Έπινα για να δουλεύω και δούλευα για να πίνω»

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης μίλησε έξω από τα δόντια για τον εθισμό του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε πριν καταφέρει να ξεπεράσει τις καταχρήσεις.

«Κατέβηκα από το καλάμι όταν είδα την πραγματικότητα, όταν έπιασα τον πάτο μου. Ήμουν εξαρτημένος από ουσίες, έπαιζαν όλα. Δεν είχα όνειρα. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω».

Όπως εξήγησε, η εξάρτηση κάλυπτε τα πάντα, αφήνοντας ακόμα και τα οικονομικά προβλήματα σε δεύτερη μοίρα:

«Ο οικονομικός μου πάτος δεν με ένοιαζε. Με ένοιαζε μόνο να παίρνω την ουσία και να εξυπηρετώ τον εθισμό που είχα, και μάλιστα πριν ακόμη ασχοληθώ με το τραγούδι».

Η εξομολόγηση για τη σύζυγό του

Κλείνοντας, ο Αναστάσιος Ράμμος αναφέρθηκε με πολλή αγάπη στη σύζυγό του, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει να συνδεθεί ουσιαστικά με έναν άνθρωπο οντας νηφάλιος.

Ο Αναστάσιος Ράμμος με τη σύντροφό του, Έφη, η οποία πριν από λίγους μήνες τον έκανε για πρώτη φορά πατέρα / NDP Photo Agency (Παναγιώτης Κουφαλέξης)

Ο Αναστάσιος Ράμμος με τη σύντροφό του, Έφη, η οποία πριν από λίγους μήνες τον έκανε για πρώτη φορά πατέρα / NDP Photo Agency (Παναγιώτης Κουφαλέξης)

«Την αγαπάω πάρα πολύ, είναι το παρεάκι μου. Αρχικά, δεν είχα ξανακάνει σχέση ή συσχετιστεί με γυναίκα νηφάλιος. Μου είχαν στερήσει τα ναρκωτικά και το να συνδεθώ με έναν άνθρωπο. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της».

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