Μπορεί τηλεοπτικά να τον έχουμε συνηθίσει στις κουζίνες του MasterChef να κρίνει απαιτητικά πιάτα, να μοιράζει μαγειρικές συμβουλές και στιγμές γέλιου μέσα από το μοναδικό χιούμορ του, όμως ο ομορφότερος και πιο σημαντικός ρόλος της ζωής του Λεωνίδα Κουτσόπουλου είναι αναμφισβήτητα αυτός του πατέρα!

Ο αγαπημένος σεφ και κριτής φαίνεται πως έχει εφεύρει τους πιο ευφάνταστους τρόπους για να περνά ποιοτικό χρόνο με τον μικρό του πρίγκιπα, Κίμωνα.

Ο μικρός Κίμωνας στον τελικό του MasterChef 10 στο πλευρό του μπαμπά του, Λεωνίδα Κουτσόπουλου

Σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο που ανέβηκε στα social media, βλέπουμε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να σκαρφίζεται ένα πρωτότυπο «παιχνίδι συντονισμού»... με ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ, διάφορα μπολάκια και γλάστρες στο τραπέζι, αλλά και τις πιο αυστηρές «κρίσεις» από τον μικρό!

Κάθε φορά που το μπαλάκι αναπηδά και καταλήγει στον στόχο, ο μικρός Κίμωνας ξεσπά σε ενθουσιώδεις κραυγές και πανηγυρισμούς αναφωνώντας «Πάρτι!», με τον διάσημο μπαμπά του να απολαμβάνει την κάθε στιγμή.

Ο «θείος Λεωνίδας» αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως, εκτός από κορυφαίος σεφ, είναι και ένας αφοσιωμένος και πάνω από όλα cool μπαμπάς, που ξέρει πώς να χαρίζει τα πιο πλατιά χαμόγελα στον γιο του, μετατρέποντας ακόμα και τα πιο απλά αντικείμενα του σπιτιού στο ultimate παιχνίδι!