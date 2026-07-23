Μια μικρή αλλαγή στο προφίλ της στο Instagram ήταν αρκετή για να ανάψει... φωτιές! Λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ, η Αμαλία Κωστοπούλου πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στα social media, προκαλώντας κύμα σχολίων και αντιδράσεων.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είναι το πιο cool ζευγάρι!

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου, κάνοντας ένα Q&A στο Instagram. Όπως εξομολογήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους, δεν περίμενε σε καμία περίπτωση πως μια τόση προσωπική της απόφαση θα γινόταν αντικείμενο συζήτησης.

«Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων που υπήρξαν για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλο θέμα, ειδικά στη σημερινή εποχή. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί “πατριαρχίας”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Insta Story της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η Αμαλία ξεκαθάρισε πως δεν πέταξε το πατρικό της επώνυμο, αλλά το διατήρησε ως μεσαίο όνομα, κρατώντας έτσι ζωντανό τον δεσμό με την οικογένειά της.

Εξηγώντας το σκεπτικό της, σημείωσε πως στο μέλλον θέλει να έχει το ίδιο επίθετο με τα παιδιά που θα αποκτήσει, ενώ συμπλήρωσε πως ένα μακροσκελές ελληνικό επώνυμο δεν είναι πάντα εύχρηστο στην καθημερινότητα των ΗΠΑ, όπου η υιοθέτηση του επιθέτου του συζύγου θεωρείται κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

Έτσι, αποστόμωσε όσους έσπευσαν να μιλήσουν για «πατριαρχικά κατάλοιπα», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια εντελώς ελεύθερη και δική της απόφαση.

Μάλιστα, η ίδια φρόντισε να συνοψίσει τους τέσσερις βασικούς λόγους της κίνησής της: η επιθυμία να έχει το ίδιο όνομα με τα μελλοντικά της παιδιά, η δυσκολία χρήσης ενός μεγάλου ελληνικού επιθέτου στην Αμερική, αλλά και το ότι αποτελεί μια απόλυτα συνηθισμένη πρακτική στις ΗΠΑ.