Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει. Αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για όσους έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία που έχουν ήδη δηλώσει.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους φορολογούμενους, καθώς η έγκαιρη διόρθωση ανακριβών δεδομένων μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και σημαντικών οικονομικών επιβαρύνσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής.

Λήγει αύριο η διορία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Eurokinissi

Η ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο των δηλώσεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποιεί πλέον η φορολογική διοίκηση είναι εκτεταμένες. Η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τα στοιχεία που δηλώνονται από τους πολίτες με εκείνα που αποστέλλουν εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς.

«Δεν θα δοθεί άλλη παράταση» – Τι λέει το υπουργείο Οικονομικών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ξεκαθάρισε πως η διαδικασία ολοκληρώνεται κανονικά αύριο και δεν αναμένεται νέα παράταση.

«Νομίζω ότι φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, συμφωνεί όλος ο φοροτεχνικός κόσμος, η διαδικασία ήταν πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο επιτυχημένη. Δεν θέλαμε και ούτε έπρεπε να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται νύχτα μέρα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα θετική: «Τα νούμερα δείχνουν ότι πάμε πάρα πολύ καλά».

Πότε μια φορολογική δήλωση θεωρείται ανακριβής

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ανακριβής θεωρείται κάθε δήλωση στην οποία εμφανίζονται χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά ή παραλείπονται ποσά που υπόκεινται σε φορολογία, με αποτέλεσμα να προκύπτει μικρότερος φόρος από αυτόν που θα έπρεπε να καταβληθεί.

Οι συχνότερες περιπτώσεις αφορούν εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν καθόλου ή δηλώθηκαν με λανθασμένα στοιχεία. Όταν οι αποκλίσεις εντοπιστούν μέσω ελέγχου ή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην έκδοση νέου διορθωτικού εκκαθαριστικού.

Με αυτό καταλογίζεται η πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις

Μεταξύ των λαθών που εντοπίζονται συχνότερα είναι η παράλειψη εισοδημάτων από περιστασιακή εργασία, αναδρομικές αποδοχές, επιδόματα, ενοίκια ή εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Παράλληλα, αρκετοί φορολογούμενοι εμφανίζουν προβλήματα στην καταχώριση των ηλεκτρονικών δαπανών, ενώ συχνά παρατηρούνται λανθασμένα στοιχεία σχετικά με κατοικίες, αυτοκίνητα ή δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί από τρίτους φορείς.

Ακόμη και μικρές παραλείψεις μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές στον φόρο που πρέπει να πληρωθεί. Όταν αυτές εντοπιστούν από τις ελεγκτικές διαδικασίες, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Πρόστιμα έως 50% για ανακριβείς δηλώσεις

Το ύψος των προστίμων εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του φόρου που είχε προκύψει από την αρχική δήλωση και του φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο.

Συγκεκριμένα:

Πρόστιμο 10% επιβάλλεται όταν η διαφορά φόρου κυμαίνεται από 5% έως 20% του φόρου που είχε αρχικά προκύψει.

Πρόστιμο 25% επιβάλλεται όταν η διαφορά ξεπερνά το 20% και φτάνει έως το 50% του αρχικού φόρου.

Πρόστιμο 50% προβλέπεται όταν η διαφορά φόρου υπερβαίνει το 50% του ποσού που είχε αρχικά δηλωθεί.

Εκτός από το πρόστιμο, ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει και τη διαφορά φόρου που προκύπτει από τον διορθωτικό προσδιορισμό.

Επιπλέον επιβάρυνση από τόκους καθυστέρησης

Οι οικονομικές συνέπειες δεν σταματούν στα πρόστιμα. Σε περίπτωση που η οφειλή δεν εξοφληθεί εγκαίρως, επιβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο τόκος ανέρχεται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και υπολογίζεται για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο φόρος παραμένει απλήρωτος.

Έτσι, μια φορολογική υποχρέωση που δεν τακτοποιείται έγκαιρα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά λόγω της συσσώρευσης πρόσθετων επιβαρύνσεων.