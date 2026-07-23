Φορολογικές Δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία σήμερα

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 15:32 Απίστευτο: Tραυματιοφορέας αρνήθηκε αμαξίδιο σε ηλικιωμένο εν μέσω καυσωνα
23.07.26 , 15:32 Παραπομπή Τριαντόπουλου: Τι ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών
23.07.26 , 15:03 Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
23.07.26 , 14:46 Η Ελλάδα λαμβάνει 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE
23.07.26 , 14:34 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
23.07.26 , 14:31 Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
23.07.26 , 14:22 Εμπρηστές χρησιμοποιούσαν γάτες για να βάζουν φωτιές στην Ιταλία
23.07.26 , 14:15 Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
23.07.26 , 14:00 Γαλλικός κότσος: Το χτένισμα που αναβιώνει το old-Hollywood-glamour
23.07.26 , 13:52 Ιωάννα Τούνη: Οι νέες iconic φωτογραφίες της από το Μπαλί
23.07.26 , 13:42 Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
23.07.26 , 13:20 Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
23.07.26 , 13:18 Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
23.07.26 , 13:18 Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές
23.07.26 , 12:39 Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής - Δείτε τα αποτελέσματα
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων λήγει σήμερα, 24 Ιουλίου, χωρίς δυνατότητα παράτασης.
  • Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για διορθώσεις μέχρι την προθεσμία.
  • Ανακριβείς δηλώσεις μπορεί να επιφέρουν πρόστιμα έως 50% της αρχικής οφειλής.
  • Συχνά λάθη περιλαμβάνουν παραλείψεις εισοδημάτων και λανθασμένα στοιχεία.
  • Η καθυστέρηση πληρωμής φόρων συνεπάγεται τόκους 0,73% ανά μήνα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει. Αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για όσους έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία που έχουν ήδη δηλώσει.

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα μετά τις 24/7

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους φορολογούμενους, καθώς η έγκαιρη διόρθωση ανακριβών δεδομένων μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και σημαντικών οικονομικών επιβαρύνσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50% της αρχικής φορολογικής οφειλής.

Λήγει αύριο η διορία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Eurokinissi

Λήγει αύριο η διορία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Eurokinissi

Η ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο των δηλώσεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποιεί πλέον η φορολογική διοίκηση είναι εκτεταμένες. Η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τα στοιχεία που δηλώνονται από τους πολίτες με εκείνα που αποστέλλουν εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 22/7 εξετάζει η ΑΑΔΕ

«Δεν θα δοθεί άλλη παράταση» – Τι λέει το υπουργείο Οικονομικών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ξεκαθάρισε πως η διαδικασία ολοκληρώνεται κανονικά αύριο και δεν αναμένεται νέα παράταση.

«Νομίζω ότι φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, συμφωνεί όλος ο φοροτεχνικός κόσμος, η διαδικασία ήταν πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο επιτυχημένη. Δεν θέλαμε και ούτε έπρεπε να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται νύχτα μέρα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αύριο είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιστροφή φόρου 2026: Πώς βλέπετε αν εγκρίθηκε

Όπως σημείωσε, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα θετική: «Τα νούμερα δείχνουν ότι πάμε πάρα πολύ καλά».

Πότε μια φορολογική δήλωση θεωρείται ανακριβής

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ανακριβής θεωρείται κάθε δήλωση στην οποία εμφανίζονται χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά ή παραλείπονται ποσά που υπόκεινται σε φορολογία, με αποτέλεσμα να προκύπτει μικρότερος φόρος από αυτόν που θα έπρεπε να καταβληθεί.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής

Οι συχνότερες περιπτώσεις αφορούν εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν καθόλου ή δηλώθηκαν με λανθασμένα στοιχεία. Όταν οι αποκλίσεις εντοπιστούν μέσω ελέγχου ή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην έκδοση νέου διορθωτικού εκκαθαριστικού.

Με αυτό καταλογίζεται η πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις

Μεταξύ των λαθών που εντοπίζονται συχνότερα είναι η παράλειψη εισοδημάτων από περιστασιακή εργασία, αναδρομικές αποδοχές, επιδόματα, ενοίκια ή εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Φορολογικές δηλώσεις:  Έως τη Δευτέρα 15/6 προθεσμία για έκπτωση 3%

Παράλληλα, αρκετοί φορολογούμενοι εμφανίζουν προβλήματα στην καταχώριση των ηλεκτρονικών δαπανών, ενώ συχνά παρατηρούνται λανθασμένα στοιχεία σχετικά με κατοικίες, αυτοκίνητα ή δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί από τρίτους φορείς.

Ακόμη και μικρές παραλείψεις μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές στον φόρο που πρέπει να πληρωθεί. Όταν αυτές εντοπιστούν από τις ελεγκτικές διαδικασίες, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Πρόστιμα έως 50% για ανακριβείς δηλώσεις

Το ύψος των προστίμων εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του φόρου που είχε προκύψει από την αρχική δήλωση και του φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο.

Συγκεκριμένα:

  • Πρόστιμο 10% επιβάλλεται όταν η διαφορά φόρου κυμαίνεται από 5% έως 20% του φόρου που είχε αρχικά προκύψει.
  • Πρόστιμο 25% επιβάλλεται όταν η διαφορά ξεπερνά το 20% και φτάνει έως το 50% του αρχικού φόρου.
  • Πρόστιμο 50% προβλέπεται όταν η διαφορά φόρου υπερβαίνει το 50% του ποσού που είχε αρχικά δηλωθεί.

Εκτός από το πρόστιμο, ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει και τη διαφορά φόρου που προκύπτει από τον διορθωτικό προσδιορισμό.

Επιπλέον επιβάρυνση από τόκους καθυστέρησης

Οι οικονομικές συνέπειες δεν σταματούν στα πρόστιμα. Σε περίπτωση που η οφειλή δεν εξοφληθεί εγκαίρως, επιβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο τόκος ανέρχεται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και υπολογίζεται για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο φόρος παραμένει απλήρωτος.

Έτσι, μια φορολογική υποχρέωση που δεν τακτοποιείται έγκαιρα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά λόγω της συσσώρευσης πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ
Οικονομια
Εξωδικαστικός ή 72 δόσεις: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
χρήματα ευρώ
Οικονομια
«Μαθητικό» επίδομα μέχρι 900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το εισπράξουν
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε Μπαίνουν Τα Χρήματα
Οικονομια
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Nova 5G Wi Fi
Οικονομια
Η Nova παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία συνδεσιμότητας, 5G Wi-Fi OnDemand
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Προς αύξηση το επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ: Τι εξετάζει η κυβέρνηση
Νίκη Κεραμέως
Οικονομια
Συντάξεις χηρείας: Οι 4 αλλαγές που ανακοίνωσε η Κεραμέως
ευρώ
Οικονομια
Ψηφιακό ευρώ: Πιλοτικό πρόγραμμα και με ελληνικές τράπεζες
AVIN Loyalty Awards 2026
Οικονομια
Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Σε Πειραματικές Μετατρέπονται Όλες Οι ΣΑΕΚ Τουρισμού
Οικονομια
Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι ΣΑΕΚ Τουρισμού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top