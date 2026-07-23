BMW - Toyota - Repsol - Bosch: Η μεγάλη συνεργασία

Το BMW Group, η Toyota Motor Europe, η Repsol και η Bosch ξεκινούν πιλοτικό πρόγραμμα στην Ισπανία, με στόχο να αποδείξουν σε πραγματικές συνθήκες ότι τα υπάρχοντα οχήματα μπορούν να λειτουργούν με 100% ανανεώσιμη βενζίνη.-Η εξάμηνη πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026, θα αξιοποιήσει οχήματα Toyota και BMW που κινούνται με την 100% ανανεώσιμη βενζίνη Nexa 95 της Repsol, με την υποστήριξη του ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης καυσίμων της Bosch.Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποδείξει σε πραγματικές συνθήκες ότι τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορούν ήδη να αξιοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα, με τη χρήση των ήδη διαθέσιμων οχημάτων, υποδομών ανεφοδιασμού και τεχνολογιών ψηφιακής πιστοποίησης.

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