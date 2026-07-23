Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23/7 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβένι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από αέρος… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Επίσης, επιχειρούν εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 10 το πρωί ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Ρίψεις από αέρος για τη φωτιά / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)