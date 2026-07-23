Φωτιά Δερβένι Θεσσαλονίκη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- Επιχειρούν 10 αεροσκάφη

Ήχησε το 112 - «Μείνετε στα σπίτια σας»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 23.07.26, 09:43
Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης / ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23/7 σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.
  • Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από τη Μολδαβία.
  • Για την αεροπυρόσβεση συμμετέχουν 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα.
  • Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.
  • Οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23/7 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβένι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Φωτιά Δερβένι Θεσσαλονίκη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- Επιχειρούν 10 αεροσκάφη

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης, επιχειρούν εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 10 το πρωί ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. 

Φωτιά Δερβένι Θεσσαλονίκη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις- Επιχειρούν 10 αεροσκάφη

Ρίψεις από αέρος για τη φωτιά / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
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