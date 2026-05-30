Φτιάξτε κέικ χωρίς ζάχαρη με συνταγή από το Αγιον Ορος

Η Μοναστική κουζίνα του Αγίου Όρους είναι γνωστή για την απλότητά της και τα υγιεινά της πιάτα. Ακολουθεί μια συνταγή για αγιορείτικο κέικ χωρίς ζάχαρη, βασισμένη σε παραδοσιακά υλικά και τεχνικές:

Αγιορείτικο Κέικ Χωρίς Ζάχαρη

Υλικά:

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 φλιτζάνι φυσικό χυμό πορτοκαλιού

1 φλιτζάνι σταφίδες

1 φλιτζάνι καρύδια ψιλοκομμένα

4 φλιτζάνια αλεύρι ολικής αλέσεως

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Προθέρμανση Φούρνου: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C.

Μείγμα Υγρών: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το ελαιόλαδο και τον χυμό πορτοκαλιού.

Προσθήκη Υλικών: Προσθέστε τις σταφίδες και τα καρύδια και ανακατέψτε καλά.

Ξηρά Υλικά: Σε ένα άλλο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, τη σόδα, την κανέλα και το γαρίφαλο.

Συνδυασμός: Ρίξτε τα ξηρά υλικά στο μείγμα των υγρών σταδιακά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Ψήσιμο: Αδειάστε το μείγμα σε λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήστε για περίπου 45-50 λεπτά, ή μέχρι να βγει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που θα βυθίσετε στο κέντρο του κέικ.

Σερβίρισμα: Αφήστε το κέικ να κρυώσει πριν το ξεφορμάρετε και το σερβίρετε.

Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους επιθυμούν να απολαύσουν ένα γλυκό χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, χρησιμοποιώντας τα φυσικά σάκχαρα των φρούτων και των σταφίδων. Οι γεύσεις της κανέλας και του γαρίφαλου προσδίδουν μια ζεστή και αρωματική νότα, χαρακτηριστική της μοναστικής κουζίνας.

