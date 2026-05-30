Φτιάξτε κέικ χωρίς ζάχαρη με συνταγή από το Αγιον Ορος

Ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα παραδοσιακό και υγιεινό γλυκό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.05.26 , 10:23 Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
30.05.26 , 10:19 Πολυδερόπουλος: «Είναι ζόρικα με το παιδί» -Η αποκάλυψη για τη σύντροφό του
30.05.26 , 10:14 Καλοκαιρινό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Μέχρι τους 32°C η θερμοκρασία
30.05.26 , 10:00 Φτιάξτε κέικ χωρίς ζάχαρη με συνταγή από το Αγιον Ορος
30.05.26 , 09:48 Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ
30.05.26 , 09:43 Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
30.05.26 , 09:10 Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
30.05.26 , 09:08 Kia EV4 και PV5: Τα νέα βραβεία που κατέκτησαν
30.05.26 , 09:03 Κατερίνα Θάνου: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης
30.05.26 , 09:01 Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά
30.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Μαΐου
29.05.26 , 23:48 Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
29.05.26 , 23:32 Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της
29.05.26 , 23:13 Nάουσα: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου την ώρα της δίκης!
29.05.26 , 23:12 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη της φωτογραφία με μπικίνι για φέτος - Πού βρίσκεται;
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Πλούσια γεύση, γεμάτη μυρωδικά και φυσικά φρούτα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μοναστική κουζίνα του Αγίου Όρους είναι γνωστή για την απλότητά της και τα υγιεινά της πιάτα. Ακολουθεί μια συνταγή για αγιορείτικο κέικ χωρίς ζάχαρη, βασισμένη σε παραδοσιακά υλικά και τεχνικές:

Συνταγή για να φτιάξετε Vegan γιαούρτι από το Άγιον Όρος

Αγιορείτικο Κέικ Χωρίς Ζάχαρη

sugar free cake

Υλικά:

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι φυσικό χυμό πορτοκαλιού
1 φλιτζάνι σταφίδες
1 φλιτζάνι καρύδια ψιλοκομμένα
4 φλιτζάνια αλεύρι ολικής αλέσεως
1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα
1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο
1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Προθέρμανση Φούρνου: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C.
Μείγμα Υγρών: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το ελαιόλαδο και τον χυμό πορτοκαλιού.
Προσθήκη Υλικών: Προσθέστε τις σταφίδες και τα καρύδια και ανακατέψτε καλά.
Ξηρά Υλικά: Σε ένα άλλο μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, τη σόδα, την κανέλα και το γαρίφαλο.
Συνδυασμός: Ρίξτε τα ξηρά υλικά στο μείγμα των υγρών σταδιακά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
Ψήσιμο: Αδειάστε το μείγμα σε λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήστε για περίπου 45-50 λεπτά, ή μέχρι να βγει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που θα βυθίσετε στο κέντρο του κέικ.
Σερβίρισμα: Αφήστε το κέικ να κρυώσει πριν το ξεφορμάρετε και το σερβίρετε.

Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους επιθυμούν να απολαύσουν ένα γλυκό χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, χρησιμοποιώντας τα φυσικά σάκχαρα των φρούτων και των σταφίδων. Οι γεύσεις της κανέλας και του γαρίφαλου προσδίδουν μια ζεστή και αρωματική νότα, χαρακτηριστική της μοναστικής κουζίνας.

Δείτε περισσότερες Αγιορείτικες συνταγές, στο Tilegrafimanews.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΙΚ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ
 |
ΚΕΙΚ
 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
 |
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΕΙΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top