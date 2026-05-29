Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο περιστατικό που έγινε στο εκκλησάκι του Άη Γιώργη στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, λίγο πριν οδηγηθεί η Γωγώ Μαστροκώστα στην τελευταία της κατοικία.

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς τη Γωγώ Μαστροκώστα/ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

«Απίστευτη σύμπτωση η κηδεία να γίνεται μια μέρα πριν την επέτειο 16 ετών. Θέλω να σας πω μια ιστορία που μου την είπε ένα πολύ δικό τους πρόσωπο, που τους στάθηκε κι όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα. Σας είπαμε χθες ότι έβρεχε την ώρα της ταφής και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο και όλοι ένιωσαν μια αγαλλίαση», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Μπαίνοντας στην εκκλησία, αυτοί οι λίγοι που πήγανε στο Μεσολόγγι, άκουσαν ένα χελιδονάκι που ήτανε μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν έβγαινε. Ήταν εκεί και τραγουδούσε. Και, όπως μου είπε αυτή η πολύ αγαπημένη φίλη της Γωγώς, που της στάθηκε πάρα πολύ, “εγώ εκεί ένιωσα να έρχομαι πιο κοντά στον Θεό, γιατί ένιωσα ότι αυτό το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της και μας μιλούσε και μας καλωσόριζε”», περιέγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και επειδή, λέει, σε τέτοιους άδικους χαμούς ή που θα πεις “γιατί Θεέ μου, γιατί το 'κανες αυτό, γιατί άφησες έναν άνθρωπο να φύγει από τόση αγάπη, από μια τέτοια οικογένεια;” ή λοιπόν που θα θυμώσεις με τον Θεό ή που θα 'ρθεις πιο κοντά του και μέσα από τον Θεό θα έχεις επικοινωνία με τον άνθρωπο που φεύγει. Εγώ, μου λέει, επέλεξα το δεύτερο και ένιωσα εκείνη την ώρα ότι το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της. Σας ακούγονται λίγο έτσι όλα αυτά ίσως περίεργα, αλλά έτσι τα βίωσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο τελευταίο αντίο», κατέληξε.

Τραϊανός Δέλλας - Γωγώ Μαστροκώστα, το 2014/ Eurokinissi ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Μία μέρα μετά την κηδεία, χθες δηλαδή στις 28 Μαΐου, η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας συμπλήρωναν 16 χρόνια γάμου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε ένα βίντεο από εκείνη τη μέρα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα».

Η βαθιά αγάπη και αφοσίωση αυτού του ζευγαριού έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Σε κάθε μάχη για την υγεία της, ο σύζυγός της ήταν εκεί. «Μη φοβάσαι» της έλεγε, όπως ανέφερε στον επικήδειό του. «Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», είχε πει την ίδια μέρα.

Επιθυμία της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν να ταφεί στον τόπο καταγωγής της, δίπλα στον πατέρα της.

Γωγώ Μαστροκώστα/ Eurokinissi

Έτσι μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, τη συνόδευσαν στο Ευηνοχώρι, κάνοντας πρώτα μια στάση στο εκκλησάκι του Άη Γιώργη, όπου προσευχόταν όλα αυτά τα χρόνια.

O Tραϊανός Δέλλας με την κόρη του/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη