Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή

Τι είπε στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 12:52 Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι Πρωταθλητές Ευρώπης, μαζί με το Κύπελλο
29.05.26 , 12:20 Καλό Τριήμερο, με συνταγή για γλυκό ψυγείου με μαρμελάδα φράουλα
29.05.26 , 12:16 Ιταλία: Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε επί 72 ώρες τουρίστρια
29.05.26 , 12:09 Ετεοκλής Παύλου: «Είναι μια αλήθεια που με στενοχωρεί»
29.05.26 , 12:04 Τσουρός: «Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πάρα πολλές φορές»
29.05.26 , 12:00 Μάθε τις πέντε ασκήσεις που χρειάζεσαι για να διατηρηθείς νέα
29.05.26 , 11:55 «Η Πρόταση»: Η Σάντρα Μπούλοκ και ο Ράιαν Ρέινολντς το Σάββατο στο Star!
29.05.26 , 11:39 Μαρία Ένεζλη: «Η Καραβάτου με τον Φερεντίνο έχουν χημεία»
29.05.26 , 11:31 «Δε γίνεσαι μητέρα επειδή γεννάς ένα παιδί, αλλά όταν το κρατάς αγκαλιά»
29.05.26 , 11:26 Σάλος με το site aliens.gov του Λευκού Οίκου για τους μετανάστες
29.05.26 , 11:23 Αναστασία Γιάμαλη: «Στη φετινή σεζόν βάζω θετικό πρόσημο»
29.05.26 , 11:18 Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
29.05.26 , 11:10 Ναταλία Αργυράκη: «Θαύμασα τον Κώστα Τσουρό για τη στάση του»
29.05.26 , 11:01 Ο αλλόκοτος κύριος Byrne έκλεισε τα 74 χρόνια, λίγο πριν έρθει στην Αθήνα
29.05.26 , 10:55 UM Wynwood 125: Η τιμή στην Ελλάδα του high wheel scooter
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Αλλάζει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πότε θα βρέξει στην Αττική
Ανησυχία για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή περιέγραψε στο Happy Day το άγνωστο περιστατικό στο εκκλησάκι πριν την ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Άη Γιώργη στο Ευηνοχώρι, μια μέρα πριν την 16η επέτειο γάμου της με τον Τραϊανό Δέλλα.
  • Κατά τη διάρκεια της κηδείας, οι παρευρισκόμενοι άκουσαν ένα χελιδονάκι που τραγουδούσε, το οποίο θεωρήθηκε ως σημάδι της ψυχής της Γωγώς.
  • Ο Τραϊανός Δέλλας εξέφρασε την αγάπη του για τη σύζυγό του, υπογραμμίζοντας την υπομονή και επιμονή της κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.
  • Η επιθυμία της Γωγώς ήταν να ταφεί στον τόπο καταγωγής της, δίπλα στον πατέρα της, μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο περιστατικό που έγινε στο εκκλησάκι του Άη Γιώργη στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, λίγο πριν οδηγηθεί η Γωγώ Μαστροκώστα στην τελευταία της κατοικία. 

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς τη Γωγώ Μαστροκώστα/ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς τη Γωγώ Μαστροκώστα/ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

«Απίστευτη σύμπτωση η κηδεία να γίνεται μια μέρα πριν την επέτειο 16 ετών. Θέλω να σας πω μια ιστορία που μου την είπε ένα πολύ δικό τους πρόσωπο, που τους στάθηκε κι όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα. Σας είπαμε χθες ότι έβρεχε την ώρα της ταφής και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο και όλοι ένιωσαν μια αγαλλίαση», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή

Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους

«Μπαίνοντας στην εκκλησία, αυτοί οι λίγοι που πήγανε στο Μεσολόγγι, άκουσαν ένα χελιδονάκι που ήτανε μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν έβγαινε. Ήταν εκεί και τραγουδούσε. Και, όπως μου είπε αυτή η πολύ αγαπημένη φίλη της Γωγώς, που της στάθηκε πάρα πολύ, “εγώ εκεί ένιωσα να έρχομαι πιο κοντά στον Θεό, γιατί ένιωσα ότι αυτό το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της και μας μιλούσε και μας καλωσόριζε”», περιέγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

«Και επειδή, λέει, σε τέτοιους άδικους χαμούς ή που θα πεις “γιατί Θεέ μου, γιατί το 'κανες αυτό, γιατί άφησες έναν άνθρωπο να φύγει από τόση αγάπη, από μια τέτοια οικογένεια;” ή λοιπόν που θα θυμώσεις με τον Θεό ή που θα 'ρθεις πιο κοντά του και μέσα από τον Θεό θα έχεις επικοινωνία με τον άνθρωπο που φεύγει. Εγώ, μου λέει, επέλεξα το δεύτερο και ένιωσα εκείνη την ώρα ότι το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της. Σας ακούγονται λίγο έτσι όλα αυτά ίσως περίεργα, αλλά έτσι τα βίωσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο τελευταίο αντίο», κατέληξε.

Τραϊανός Δέλλας - Γωγώ Μαστροκώστα, το 2014/ Eurokinissi ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τραϊανός Δέλλας - Γωγώ Μαστροκώστα, το 2014/ Eurokinissi ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Μία μέρα μετά την κηδεία, χθες δηλαδή στις 28 Μαΐου, η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας συμπλήρωναν 16 χρόνια γάμου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε ένα βίντεο από εκείνη τη μέρα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του: «Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα».

Η βαθιά αγάπη και αφοσίωση αυτού του ζευγαριού έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Σε κάθε μάχη για την υγεία της, ο σύζυγός της ήταν εκεί. «Μη φοβάσαι» της έλεγε, όπως ανέφερε στον επικήδειό του. «Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», είχε πει την ίδια μέρα.

Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»

Επιθυμία της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν να ταφεί στον τόπο καταγωγής της, δίπλα στον πατέρα της.

Γωγώ Μαστροκώστα/ Eurokinissi

Γωγώ Μαστροκώστα/ Eurokinissi

Έτσι μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, τη συνόδευσαν στο Ευηνοχώρι, κάνοντας πρώτα μια στάση στο εκκλησάκι του Άη Γιώργη, όπου προσευχόταν όλα αυτά τα χρόνια.

O Tραϊανός Δέλλας με την κόρη του/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

O Tραϊανός Δέλλας με την κόρη του/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΤΑΦΗ
 |
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top