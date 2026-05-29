Σπάστε Τα: Το Νέο Videoclip Της Αναστασίας

«Σπάστε Τα»: Καλτ αισθητική στο νέο videoclip της Αναστασίας

Το teaser του τραγουδιού έγινε viral

Η Αναστασία κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σπάστε Τα», ένα ανεβαστικό, σύγχρονο λαϊκό anthem που έρχεται ήδη με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Το «Σπάστε Τα» συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο video clip σε σκηνοθεσία του Bodega, με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος: αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα και το nonchalant ύφος, αλλά και ανάμεσα στο cult και το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το video clip δίνει εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση και την ανάγκη να ζεις το “τώρα”.

 

Guest star στο clip είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας… έναν ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση, όπως κάνει άλλωστε και στην πραγματική ζωή.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο ιστορικό Quad Studios, έναν χώρο με τεράστια ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ηχογραφήσεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας δισκογραφίας.

 

Το «Σπάστε Τα» φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου και του Παντελή Γατανά, executive producer του project είναι ο manager & παραγωγός της Αναστασίας Mike Stathakis, ενώ το single κυκλοφορεί ψηφιακά από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

