Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ στο Πρωινό το πρωί της Παρασκευής

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ διαψεύδει τα σενάρια για την υγεία του και διευκρινίζει ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μόνο για τις ετήσιες εξετάσεις του.

Με ανάρτησή του στα social media την Πέμπτη 29 Μαΐου 2026, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ απάντησε στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο και να έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι η παραμονή του στο νοσοκομείο γίνεται για προληπτικούς λόγους και ότι όσα κυκλοφορούν δεν ισχύουν. Συγκεκριμένα έγραψε: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναρτήσει μήνυμα και από τον επίσημο λογαριασμό της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο Instagram, όπου έδωσε ξανά την ίδια εξήγηση. Εκεί σημείωσε: «Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ».

Οι φήμες είχαν ξεκινήσει μετά τις πληροφορίες που μετέφερε η εκπομπή Το Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στον αέρα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ φέρεται να κατέρρευσε στο σπίτι του και να μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε επίσης ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε το τελευταίο διάστημα πτώση στην υγεία του, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες λόγω ιατρικού απορρήτου. Παράλληλα ανέφερε ότι οι δείκτες του οργανισμού του και οι αιματολογικές εξετάσεις του ήταν σε οριακά σημεία. Τόνισε ακόμη ότι η υγεία του δεν κινδυνεύει και πρόσθεσε πως οι γιατροί του Ασκληπιείου ασχολήθηκαν μαζί του, με δεδομένο ότι διοικητής του νοσοκομείου είναι ο πρώτος του ξάδερφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.