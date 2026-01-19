Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ κι η Ελένη Κολτζή αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από έναν χρόνο γάμου.
Όπως αποκάλυψε ο γιος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμού στο Facebook έχει χωρίσει από την σύζυγό του εδώ και έξι μήνες.
«Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω, η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά μήπως να περνάτε λίγο χρόνο περισσότερο μαζί; Φιλικά το λέω», τον ρώτησε μια διαδικτυακή του φίλη στο Facebook με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ να απαντάει: «Έχω χωρίσει εδώ και έξι μήνες».
Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ κι η Έλενα Κολτζή παντρεύτηκαν στις 4 Ιουνίου του 2024, ημέρα των γενεθλίων του. στην Πινακοθήκη του Πειραιά έπειτα από σχέση επτά μηνών. Στον γάμο παρέστη και η Νάντια Μουρούζη, η τελευταία σύντροφος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ απόντες ήταν η Έφη Πίκουλα κι ο θείος του Αντώνης Βουγιουκλάκης.
Η πρώην σύζυγος του Γιάννη Παπαμιχαήλ είναι απόφοιτη Φυσικοθεραπείας και απασχολείται στο ερευνητικό κομμάτι, παρακολουθώντας τις ιατρικές εξελίξεις και ερευνώντας καινοτομίες στο πεδίο της αποκατάστασης, ακόμη και με τεχνητά άκρα.