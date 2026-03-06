Ο Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο Αθηνών - «Hello guys»

O Μπραντ Πιτ ήρθε στην Αθήνα και προκάλεσε κοσμοσυρροή στη πλατεία Κοτζιά. Ο χολιγουντιανός σταρ μετά τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία στην Ύδρα και τη Χαλκίδα, βρέθηκε για πλάνα και στην Αθήνα.

Βγαίνοντας από το μαύρο τζιπ, ο Μπραντ Πιτ χαιρέτησε το πλήθος κόσμου το οποίο τον περίμενε με τα κινητά τηλέφωνα σε ετοιμότητα να καταγράψουν τη στιγμή και να την αναρτήσουν στα social media. «Hello guys» είπε χαμογελαστός.

Φυσικά, εκεί ήταν και οι φωτορεπόρτερ που εξασφάλισαν φωτογραφίες και πλάνα του.

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Eurokinissi

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Eurokinissi

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Eurokinissi

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Profimedia

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Profimedia

Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει στην ταινία ''Τhe Riders'' τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.