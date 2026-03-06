Ο Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο Αθηνών - «Hello guys»

Προκάλεσε κοσμοσυρροή στη πλατεία Κοτζιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 23:40 Μπρούνο Τσερέλα: Οι ευχές στην Αθηνά Οικονομάκου για τα γενέθλιά της
06.03.26 , 23:13 Καιρός: Η πρόγνωση έως 23/3 - Οι πιθανότητες βροχής και οι θερμοκρασίες
06.03.26 , 22:31 Ο Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο Αθηνών - «Hello guys»
06.03.26 , 22:08 Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση - Τι συνέβη;
06.03.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
06.03.26 , 21:26 Alter Ego Media: Απέκτησε το 50,1% της more.gr
06.03.26 , 21:18 Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν
06.03.26 , 21:14 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Συγκινήθηκε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
06.03.26 , 20:45 Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μπραντ Πιτ Στο Δημαρχείο Αθηνών - «Hello Guys»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπραντ Πιτ επισκέφθηκε την Αθήνα, προκαλώντας κοσμοσυρροή στην πλατεία Κοτζιά.
  • Χαιρέτησε το πλήθος λέγοντας «Hello guys» καθώς βγήκε από το τζιπ του.
  • Βρίσκεται στην Αθήνα για γυρίσματα της ταινίας ''The Riders''.
  • Ο Πιτ ενσαρκώνει τον Fred Scully, πατέρα που αναζητά τη γυναίκα και την κόρη του.
  • Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Tim Winton και έχει δραματική πλοκή.

O Μπραντ Πιτ ήρθε στην Αθήνα και προκάλεσε κοσμοσυρροή στη πλατεία Κοτζιά. Ο χολιγουντιανός σταρ μετά τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία στην Ύδρα και τη Χαλκίδα, βρέθηκε για πλάνα και στην Αθήνα.

Βγαίνοντας από το μαύρο τζιπ, ο Μπραντ Πιτ χαιρέτησε το πλήθος κόσμου το οποίο τον περίμενε με τα κινητά τηλέφωνα σε ετοιμότητα να καταγράψουν τη στιγμή και να την αναρτήσουν στα social media.  «Hello guys» είπε χαμογελαστός.

Φυσικά, εκεί ήταν και οι φωτορεπόρτερ που εξασφάλισαν φωτογραφίες και πλάνα του.

Μπραντ Πιτ: Κοσμοσυρροή στην πλατεία Κοτζιά! Καρέ – καρέ η άφιξή του στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Eurokinissi

Μπραντ Πιτ: Κοσμοσυρροή στην πλατεία Κοτζιά! Καρέ – καρέ η άφιξή του στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Eurokinissi

Μπραντ Πιτ: Κοσμοσυρροή στην πλατεία Κοτζιά! Καρέ – καρέ η άφιξή του στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Eurokinissi

Μπραντ Πιτ: Κοσμοσυρροή στην πλατεία Κοτζιά! Καρέ – καρέ η άφιξή του στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Profimedia

Μπραντ Πιτ: Κοσμοσυρροή στην πλατεία Κοτζιά! Καρέ – καρέ η άφιξή του στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Μπραντ Πιτ στην Αθήνα/ Φωτο Profimedia

Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει στην ταινία ''Τhe Riders'' τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top