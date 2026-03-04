Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

Θα τα βρείτε στο mysafetyplan.gov.gr - Έχουν χωρητικότητα 1.981.514 ατόμων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:57 Γιώργος Σέμος: «Χτυπάνε συνέχεια οι σειρήνες- Τα μωρά κλαίνε στα καταφύγια»
04.03.26 , 13:55 Επέστρεψε από το Αμπού Ντάμπι η ομάδα Κ18 του Άρη
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο αρχείου για τα καταφύγια που υπάρχουν στην Αθήνα - ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Ελλάδα υπάρχουν 2.892 καταφύγια με συνολική χωρητικότητα 1.981.514 ατόμων, σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργού Προστασίας Ιωάννη Λαμπρόπουλου.
  • Τα καταφύγια κατασκευάστηκαν κυρίως κατά την εποχή του Ιωάννη Μεταξά το 1936 και παραμένουν σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αθήνα.
  • Πολλά καταφύγια έχουν αλλάξει χρήση ή είναι σφραγισμένα, όπως το Μέγαρο της Βουλής που έχει μετατραπεί σε υπόγειο πάρκινγκ.
  • Η Ελλάδα δεν διαθέτει δημόσια πυρηνικά καταφύγια, αλλά έχει 900 σειρήνες πολέμου που δοκιμάζονται ετησίως.
  • Τα καταφύγια διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ιδιώτες ιδιοκτήτες, με υποχρέωση ετοιμότητας σε 24 ώρες.

Με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και τον κίνδυνο διεύρυνσης στην ανατολή Μεσόγειο να είναι εμφανής, αρκετοί αναρωτιούνται ποια είναι τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση ενός πολέμου που ενδεχομένως επηρεάσει και την Ελλάδα. Ο Ιωάννης Μεταξάς το 1936, προβλέποντας τη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έδωσε εντολή για την κατασκευή χωρών προστασίας και καταφυγίων σε κάθε νέα οικοδομή άνω των δύο ορόφων.

Δημιουργήθηκε έτσι ένα δίκτυο 12.000 καταφυγίων περίπου στην Αθήνα, με τις 5.500 από αυτές τις υποδομές να ανήκουν σε ιδιώτες, κάτω από πολυκατοικίες και εργοστάσια. 

SOS Από Τους Έλληνες Που Βρίσκονται Στη Μέση Ανατολή

Δες ΕΔΩ τον διαδραστικό χάρτη με τα καταφύγια στη χώρα

Ο νόμος του Μεταξά καταργήθηκε το 1956, ωστόσο τα καταφύγια παραμένουν κάτω από κεντρικούς δρόμους και λόφους της Αθήνας. 

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

Πού βρίσκονται όμως αυτά τα καταφύγια; Σύμφωνα με απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή τον Νοέμβριο του 2025, ο υφυπουργός Προστασίας, Ιωάννης Λαμπρόπουλος είχε παραθέσει τα επίσημα στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση των καταφυγίων. 

Καταφύγια στην Ελλάδα 1 - ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με αυτά: «Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια 2.892 χώροι, συνολικής χωρητικότητας 1.981.514 ατόμων (με δυνατότητα αύξησης αυτής κατά 30%)».

Θ. Λιόλιος: Τα ιρανικά drones Shahed και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις

Την ευθύνη για τους χώρους αυτούς μοιράζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκηση, που έχουν αναλάβει τη συντήρηση των δημόσιων χώρων και οι ιδιώτες ιδιοκτήτες, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για τους δικούς τους χώρους, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ετοιμαστούν για επιχειρησιακή χρήση μέσα σε μόλις 24 ώρες αν παραστεί ανάγκη.

Καταφύγια πολέμου στο κέντρο της Αθήνας

Πολλά από τα ιστορικά καταφύγια της Αθήνας έχουν αλλάξει χρήση ή παραμένουν σφραγισμένα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Μεγάρου της Βουλής, όπου ο αρχικός χώρος προστασίας έχει μετατραπεί από το 2000 σε υπόγειο πάρκινγκ πέντε επιπέδων.

Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο

Αντίθετα, ο χώρος στον Λυκαβηττό, ο οποίος εκτείνεται σε βάθος 100 μέτρων μέσα στον βράχο, παραμένει μια από τις πιο καλοσυντηρημένες στρατιωτικές υποδομές, διαθέτοντας ακόμα και σήμερα παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Καταφύγια στην Ελλάδα 2 - ΣΚΑΪ

Το καταφύγιο κατασκευάστηκε γύρω στο 1936, κοντά στην εκκλησία των Αγ. Ισιδώρων. Διαθέτει δύο εισόδους και είναι μεγαλύτερο και σε καλύτερη κατάσταση από το εγκαταλειμμένο καταφύγιο του Αρδηττού. Έχει ρεύμα, τουαλέτες και λουτρά. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν επίσης δύο μεγάλες αίθουσες και άλλες μικρότερες, διαδρόμους, πολυβολείο (φωλιά πολυβόλου), αποθηκευτικούς χώρους, συσκευές και αγωγούς εξαερισμού, δεξαμενές, πίνακες και διακόπτες ηλεκτρικού, τηλεφωνικό κέντρο της εποχής του.

Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες

Υπάρχει επίσης το καταφύγιο στον λόφο του Αρδηττού. Ο ερευνητής Κωνσταντίνος Κυρίμης, ο οποίος έχει μελετήσει εκτενώς αυτές τις κατασκευές, αναφέρει ότι πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό και το πιο μεγάλο καταφύγιο, που χωρούσε 1.300 άτομα. 

Το συγκεκριμένο καταφύγιο ήταν στρατιωτικής χρήσης, το οποίο αργότερα το πήραν οι Γερμανοί και το έκαναν αποθήκη πυρομαχικών. Φεύγοντας μάλιστα το ανατίναξαν, ενώ χρησιμοποιήθηκε και κατά τα «Δεκεμβριανά».

Καταφύγια στην Ελλάδα 3 - ΣΚΑΪ

Κάτω από το πολυκατάστημα Attica στην Πανεπιστημίου κρύβεται επίσης ένα από τα ισχυρότερα καταφύγια της Αθήνας, με τοίχους από μπετόν αρμέ πάχους ενός μέτρου.

Επίσης, καταφύγια υπάρχουν στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», στο Μέγαρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στο Μέγαρο της Τραπέζης της Ελλάδος, του μετοχικού Ταμείου Στρατού και στο υπόγειο του Μεγάρου του Αρείου Πάγου. 

Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου: «Φτιάξτε σακίδιο έκτακτης ανάγκης»

Το κτίριο της οδού Κοραή 4

Στο κτίριο της οδού Κοραή 4, της Εθνικής Ασφαλιστικής, στα δύο υπόγεια (έξι μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης) οι μηχανικοί Ε. Κριεζής και Α. Μεταξάς είχαν κατασκευάσει τα πιο σύγχρονα αντιαεροπορικά καταφύγια, με μεταλλικές πόρτες που έκλειναν αεροστεγώς, αλλά υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των 2 ορόφων με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.

Στην Κατοχή εγκαταστάθηκαν στο μέγαρο διάφορες υπηρεσίες των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και η Kommandatur και τα υπόγεια αντιαεροπορικά καταφύγια μετατράπηκαν σε φυλακές. 

Καταφύγιο Επτανήσων και Πιπίνου στην Κυψέλη

Στην πολυκατοικία των οδών Πιπίνου και Επτανήσων στην Κυψέλη, που χτίστηκε το 1938 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λεωνίδα Μπόνη για την οικογένεια του εφοπλιστή Βούλγαρη, υπάρχει ένα ευρύχωρο υπόγειο καταφύγιο που μπορεί να φιλοξενήσει 63 άτομα και αποτελείται από μία κεντρική αίθουσα, δύο τουαλέτες, μία κουζίνα, ένα πλυσταριό και δύο μικρότερους βοηθητικούς χώρους.

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα

Καταφύγια στην Ελλάδα 4 - ΣΚΑΪ

Τα καταφύγια στα νότια προάστια

Στη Βούλα (ΠΙΚΠΑ) και τη Γλυφάδα υπάρχουν «δίδυμες» κατασκευές που δεν ανήκουν στην περίοδο Μεταξά, αλλά χτίστηκαν από τις δυνάμεις Κατοχής.

Το καταφύγιο στο ΠΙΚΠΑ διαθέτει διπλή είσοδο και διπλή έξοδο προς τους υπόγειους θαλάμους και διαδρόμους, οκτώ δωμάτια και δύο τουλάχιστον φωλιές για πολυβόλα. Τα τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από λιθοδομή (πέτρα), ενώ η αψιδωτή (καμπυλωτή) οροφή από σκυρόδεμα (μπετόν). Κοντά στην έξοδο υπάρχει εγκατάσταση μιας τριπλής ανοικτής δεξαμενής νερού, υπάρχει πεπαλαιωμένη ηλεκτρική εγκατάσταση και ίχνη υδραυλικής εγκατάστασης.

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Το καταφύγιο της Γλυφάδας είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό της Βούλας, λίγο όμως μεγαλύτερο και εντελώς εγκαταλειμμένο και αφρόντιστο.

Το καταφύγιο στη Ραφήνα

Παράλληλα στη Ραφήνα, το «Δάσος Οχυρού» φιλοξενεί γερμανικές στοές που παραμένουν σε εντυπωσιακή κατάσταση, παρά τις ανατινάξεις που επιχείρησαν οι Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους το 1944.

Καταφύγια στην Ελλάδα 5 - ΣΚΑΪ

Κατασκευάστηκε στον λόφο Παναγίτσα που βρίσκεται νοτιοδυτικά από το κέντρο της πόλης της Ραφήνας και αποτελεί φυσική προέκταση των νοτιοανατολικών παρυφών του Πεντελικού όρους. Σήμερα καλύπτεται από πευκόφυτο δάσος.

Πάνω στο λόφο δημιουργήθηκαν ανοικτές θέσεις πυροβόλων, αποθήκες, δεξαμενές, ορύγματα, καταλύματα και υπόγειες στοές.

Τα καταφύγια στον Πειραιά

Στον Πειραία υπάρχουν τρία καταφύγια. Αυτό στη Δραπετσώνα, απέναντι από τις δεξαμενές του Βασιλειάδη στο λιμάνι και δίπλα ακριβώς από την Πυροσβεστική διαθέτει τρεις εισόδους, η μία από τις οποίες, η κεντρική, είναι κλειδωμένη με βαριά πόρτα. Είναι αρκετά μεγάλο  που αποτελείται από δύο παράλληλες βασικές στοές και άλλες μικρότερες που τις συνδέουν μεταξύ τους, κάθετα προς αυτές. Υπάρχουν επίσης και άλλες που είναι τυφλές και καταλήγουν σε βράχο. Διαθέτει εσωτερικές μεταλλικές πόρτες και μερικά σημεία διαμορφωμένα και χτισμένα με σύγχρονα τούβλα.

Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

Διαθέτει παλιές εγκαταστάσεις φωτισμού και ύδρευσης, μια μικρή μεταλλική υδατοδεξαμενή, που συνδέεται με ένα σωλήνα τροφοδοσίας, κι έναν άλλο που καταλήγει σε μια βρύση. Επίσης έχει παλιές εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στα τσιμεντένια τοιχώματα.

Το δεύτερο καταφύγιο είναι στο κέντρο της Καστέλλας και κατασκευάστηκε την εποχή του Ιωάννη Μεταξά. Καλύπτει σχετικά μικρή επιφάνεια, αλλά διαθέτει υδραυλικές εγκαταστάσεις και ρεύμα, που βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση σήμερα, ερειπωμένα και κατεστραμμένα. Σκάλες συνδέουν τα δύο κύρια επίπεδα μεταξύ τους, αλλά και άλλους συγκεκριμένης σημασίας χώρους του επάνω ορόφου, που βρίσκονται λίγο ψηλότερα (WC, δεξαμενή νερού).

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Το τρίτο είναι το υπόγειο πολεμικό καταφύγιο στον λόφο του Προφήτη Ηλία. Είναι και αυτό ένα μικρό αντιαεροπορικό καταφύγιο, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλους χώρους. Δε διαθέτει υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενώ τα τοιχώματα των στοών είναι λιθόκτιστα και η οροφή τους τοξωτή από μπετόν. Στους υπόγειους διαδρόμους καταλήγουν περίπου 50 σκαλοπάτια, που οδηγούν γύρω στα 10-12 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Δεν υπάρχουν πυρηνικά καταφύγια – Τι γίνεται με τις σειρήνες

Η χώρα μπορεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό αντιαεροπορικών χώρων, όμως δε διαθέτει δημόσια πυρηνικά καταφύγια, που έχουν άλλες προδιαγραφές, όπως συστήματα αναπλήρωσης αέρα και προμήθειες για παραμονή τουλάχιστον 15 ημερών. 

Από την άλλη το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα. Οι περίπου 900 σειρήνες πολέμου (600 ηλεκτροκίνητες και 300 χειροκίνητες) δοκιμάζονται ετησίως κατά τη στρατιωτική άσκηση «Παρμενίων», διασφαλίζοντας ότι ο ήχος του συναγερμού θα φτάσει σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top