Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!

Μπορεί η Φαίη Σκορδά να τηρεί σιγή ιχθύος για τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και να απαντά στα πειράγματα των συνεργατών της με ένα απλό χαμόγελο, αλλά η ελληνική showbiz αναμένει με ανυπομονησία το προσκλητήριο του γάμου της παρουσιάστριας! Σήμερα μάλιστα, επιβεβαίωσε το ευχάριστο γεγονός, χωρίς να αποκαλύπτει πολλά.

Το βέβαιο είναι ότι ο γάμος της θα είναι σε πολύ στενό κύκλο. Αυτό είχε επισημάνει και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όποτε και επιβεβαίωσε ότι η παρουσιάστρια θα κάνει το επόμενο βήμα μετά από πέντε χρόνια σχέσης με τον αρχιτέκτονα.

Σε δημοσίευμα του περιοδικού Hello! που φιλοξενεί φωτογράφιση της Φαίης Σκορδά, επισημαίνεται πως ο γάμος του ζευγαριού θα είναι πολιτικός και ίσως μάλιστα, μόνο παρουσία των μαρτύρων.

Για τους υπόλοιπους φίλους και συνεργάτες σχεδιάζεται να γίνει ένα πάρτι μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει το ζευγάρι να γιορτάσει μαζί με τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά η τελετή προγραμματίζεται να γίνει πριν το καλοκαίρι, όπως είπε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno, με τη Φαίη να επιβεβαιώνει έμμεσα το ρεπορτάζ, χαμογελώντας.

Η επιβεβαίωση του γάμου από τη Φαίη Σκορδά

«Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω! Δεν έχω κάτι να πω, όταν θα έχω θα το πω. Προφανώς, για να γράφεται, δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι ή ότι το παίζω ότι δε μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα», είπε η Φαίη Σκορδά στη Βίκυ Παγιατάκη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον επικείμενο γάμο της.

Σκορδά: Τα πειράγματα και οι σπόντες των συνεργατών της για τον γάμο της

Στην έναρξη του σημερινού Buongiorno, το εξώφυλλο του περιοδικού με τίτλο «Κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της» δεν έμεινε ασχολίαστο από τους συνεργάτες της στο πάνελ.

«Η φωτογράφιση είναι που είχαμε κάνει το καλοκαίρι με την κ.Λυμπέρη στο περιοδικό Grace», ήταν το μόνο που σχολίασε η Φαίη Σκορδά.

Πάντως, και η Ανθή Βούλγαρη της έστειλε μήνυμα on air σήμερα μέσα από την Κοινωνία Ώρα Mega. «Θέλουμε προσκλητήριο», είπε απευθυνόμενη στη Σκορδά.

Πριν μερικές μέρες, μετά την επιβεβαίωση για τον γάμο από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος της είχε πει: «Αν υποψιαστούμε ότι θα συμβεί κάτι και δεν είμαστε, θα φας block. Εμένα δε θα καλέσεις;», με τη Φαίη Σκορδά να ξεσπά σε γέλια.

Οι σπόντες και τα πειράγματα δε λείπουν ούτε από τη στήλη της μαγειρικής. «Αν δε χορταίνεις, σταμάτα. Έχει και γάμο», της είπε χθες ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, την ώρα που η παρουσιάστρια δοκίμαζε το νηστίσιμο κέικ του μάγειρα. «Να πάει… καλεσμένη», πρόσθεσε ο Ουγγαρέζος. «Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσω τις καταστάσεις», συμπλήρωσε ο συνεργάτης της.

