Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!

Η επιβεβαίωση από την παρουσιάστρια- «Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι... »

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:57 Γιώργος Σέμος: «Χτυπάνε συνέχεια οι σειρήνες- Τα μωρά κλαίνε στα καταφύγια»
04.03.26 , 13:55 Επέστρεψε από το Αμπού Ντάμπι η ομάδα Κ18 του Άρη
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σκορδά: Πώς επιβεβαίωσε τον γάμο της στoν αέρα της εκπομπής Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.
  • Ο γάμος θα είναι σε στενό κύκλο και πιθανόν πολιτικός, με μόνο τους μάρτυρες παρόντες.
  • Σχεδιάζεται πάρτι για φίλους και συνεργάτες μέσα στο καλοκαίρι.
  • Η τελετή προγραμματίζεται να γίνει πριν το καλοκαίρι, όπως ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης.
  • Η Σκορδά απάντησε με χαμόγελο στις ερωτήσεις για τον γάμο, δηλώνοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορεί η Φαίη Σκορδά να τηρεί σιγή ιχθύος για τον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και να απαντά στα πειράγματα των συνεργατών της με ένα απλό χαμόγελο, αλλά η ελληνική showbiz αναμένει με ανυπομονησία το προσκλητήριο του γάμου της παρουσιάστριας! Σήμερα μάλιστα, επιβεβαίωσε το ευχάριστο γεγονός, χωρίς να αποκαλύπτει πολλά.

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Το βέβαιο είναι ότι ο γάμος της θα είναι σε πολύ στενό κύκλο. Αυτό είχε επισημάνει και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όποτε και επιβεβαίωσε ότι η παρουσιάστρια θα κάνει το επόμενο βήμα μετά από πέντε χρόνια σχέσης με τον αρχιτέκτονα. 

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»

Σε δημοσίευμα του περιοδικού Hello! που φιλοξενεί φωτογράφιση της Φαίης Σκορδά, επισημαίνεται πως ο γάμος του ζευγαριού θα είναι πολιτικός και ίσως μάλιστα, μόνο παρουσία των μαρτύρων.

Για τους υπόλοιπους φίλους και συνεργάτες σχεδιάζεται να γίνει ένα πάρτι μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει το ζευγάρι να γιορτάσει μαζί με τους αγαπημένους του ανθρώπους. 

Η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά η τελετή προγραμματίζεται να γίνει πριν το καλοκαίρι, όπως είπε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno, με τη Φαίη να επιβεβαιώνει έμμεσα το ρεπορτάζ, χαμογελώντας.

Η επιβεβαίωση του γάμου από τη Φαίη Σκορδά

«Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω! Δεν έχω κάτι να πω, όταν θα έχω θα το πω. Προφανώς, για να γράφεται, δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι ή ότι το παίζω ότι δε μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα», είπε η Φαίη Σκορδά στη Βίκυ Παγιατάκη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον επικείμενο γάμο της. 

Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!

Σκορδά: Τα πειράγματα και οι σπόντες των συνεργατών της για τον γάμο της

Στην έναρξη του σημερινού Buongiorno, το εξώφυλλο του περιοδικού με τίτλο «Κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της» δεν έμεινε ασχολίαστο από τους συνεργάτες της στο πάνελ.

Φαίη Σκορδά: «Δίνουν και παίρνουν» οι σπόντες για τον γάμο της στην εκπομπή

«Η φωτογράφιση είναι που είχαμε κάνει το καλοκαίρι με την κ.Λυμπέρη στο περιοδικό Grace», ήταν το μόνο που σχολίασε η Φαίη Σκορδά.

Πάντως, και η Ανθή Βούλγαρη της έστειλε μήνυμα on air σήμερα μέσα από την Κοινωνία Ώρα Mega. «Θέλουμε προσκλητήριο», είπε απευθυνόμενη στη Σκορδά. 

Βούλγαρη: «Θέλουμε πρόσκληση» - Το μήνυμα στη Φαίη Σκορδά για τον γάμο της

Πριν μερικές μέρες, μετά την επιβεβαίωση για τον γάμο από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος της είχε πει: «Αν υποψιαστούμε ότι θα συμβεί κάτι και δεν είμαστε, θα φας block. Εμένα δε θα καλέσεις;», με τη Φαίη Σκορδά να ξεσπά σε γέλια.

Οι σπόντες και τα πειράγματα δε λείπουν ούτε από τη στήλη της μαγειρικής. «Αν δε χορταίνεις, σταμάτα. Έχει και γάμο», της είπε χθες ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, την ώρα που η παρουσιάστρια δοκίμαζε το νηστίσιμο κέικ του μάγειρα. «Να πάει… καλεσμένη», πρόσθεσε ο Ουγγαρέζος. «Τι να κάνω; Προσπαθώ να σώσω τις καταστάσεις», συμπλήρωσε ο συνεργάτης της. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΓΑΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top