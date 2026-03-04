Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, που έπλεε στη Σρι Λάνκα δέχθηκε σήμερα επίθεση από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί.
Sri Lanka rescued 32 critically injured sailors after the Iranian frigate IRIS Dena sank 40 km south of the island. Search continues for the remaining crew. #IRISDena #SriLankaRescue #MaritimeIncident #NavalRescue #SearchAndRescue #IranNavy #PakistanTV #PakistanTVglobal pic.twitter.com/XLkBUHppnG— Pakistan TV (@PakTVGlobal) March 4, 2026
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ ανακοίνωσε πως η χώρα του διέσωσε 32 ναύτες σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.
This ship came to India for IFR 2026 before the USA attacked Iran.— EXΛNXC 🇻🇦 (@exanxc) March 4, 2026
Today, the ship sent a distress signal, and Sri Lanka 🇱🇰 is legally bound under international conventions to rescue anyone within its maritime Search and Rescue Region.
It was about saving human lives. https://t.co/vZ9taET9dU pic.twitter.com/sc7OshDe9A
Σύμφωνα με πληροφορίες στη φρεγάτα επέβαιναν 180 άνθρωποι. Το πολεμικό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα. Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων μελών του πληρώματος της φρεγάτας, που βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 40 χλμ. νότια της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό.
«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.
Δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης.