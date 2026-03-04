Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Διασώθηκαν 32 ναύτες σοβαρά τραυματισμένοι

04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο στη Σρι Λάνκα.
  • Τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται και 78 έχουν τραυματιστεί.
  • Η Σρι Λάνκα διέσωσε 32 σοβαρά τραυματισμένους ναυτικούς από τη βυθισμένη φρεγάτα.
  • Στη φρεγάτα επέβαιναν 180 άτομα, με σήμα κινδύνου να εκπέμπεται τα ξημερώματα.
  • Δύο σκάφη και ένα αεροπλάνο του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα συμμετέχουν στις έρευνες διάσωσης.

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, που έπλεε στη Σρι Λάνκα δέχθηκε σήμερα επίθεση από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί. 

Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου

 

 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ ανακοίνωσε πως η χώρα του διέσωσε 32 ναύτες σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού. 

Το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες στη φρεγάτα επέβαιναν 180 άνθρωποι. Το πολεμικό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα. Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων μελών του πληρώματος της φρεγάτας, που βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 40 χλμ. νότια της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό. 

Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
