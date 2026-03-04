Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει ο Άρης στους Ιχθύες έως τις 09/04

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει την επιρροή του Άρη στους Ιχθύες έως τις 9 Απριλίου, φέρνοντας ένταση και ευαισθησία στα συναισθήματα.
  • Ο Άρης στους Ιχθύες συνδυάζει δράση και συναίσθημα, απαιτώντας προσοχή στις αποφάσεις.
  • Η περίοδος χαρακτηρίζεται από κυκλοθυμία και ξεσπάσματα συναισθημάτων, με προτάσεις για αναβολή σημαντικών αποφάσεων.
  • Ο ανάδρομος Ερμής ενισχύει τις αστρολογικές επιδράσεις, προτείνοντας διπλό έλεγχο σε υπογραφές και σημαντικά θέματα.
  • Η ψυχραιμία και η αυτοσυγκράτηση είναι κρίσιμες για να διαχειριστούμε αυτή τη φάση με ισορροπία.

H Άση Μπήλιου μοιράστηκε τις τελευταίες αστρολογικές τάσεις, με επίκεντρο την είσοδο του Άρη στο ζώδιο των Ιχθύων. Μια περίοδος που, όπως εξήγησε, φέρνει ένταση αλλά και μοναδική ευαισθησία στα συναισθήματα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Άρης στους Ιχθύες: Δράση και συναίσθημα

Η Άση Μπήλιου εξήγησε στο Breakfast@star ότι ο Άρης στο ζώδιο των Ιχθύων δεν είναι «εύκολος»: «Είναι ένας Άρης που μπλέκει τη δράση με το συναίσθημα. Τα ζώδια του νερού, όπως οι Ιχθύες, έχουν να κάνουν με τα συναισθήματά μας. Πολλές φορές, όταν παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις ή μπαίνουμε σε δράση, χρειάζεται να βάλουμε και λίγο τη λογική».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

 

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από κυκλοθυμία και ξεσπάσματα, ένα «ρολερκόστερ» συναισθημάτων που θα διαρκέσει έως τις 9 Απριλίου. Η επιρροή αφορά όχι μόνο τον Άρη, αλλά και άλλους πλανήτες στο ίδιο ζώδιο, με τον ανάδρομο Ερμή να ενισχύει τις αστρολογικές επιδράσεις.

Προσοχή σε σημαντικές αποφάσεις

Η Άση Μπήλιου συμβουλεύει: «Αν μπορείτε, αναβάλλετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις ή δράσεις. Προσέξτε πάρα πολύ να διπλοελέγχετε οτιδήποτε, ειδικά όταν πρόκειται να υπογράφετε κάτι».

Σύνδεση με τα διεθνή γεγονότα

H έγκριτη αστρολόγος ανέφερε ότι αρκετοί διεθνείς ηγέτες έχουν γεννηθεί σε έκλειψη, κάτι που «με έναν περίεργο τρόπο» φαίνεται να συνδέεται με τα τρέχοντα γεγονότα: «Αφήνουμε αυτά να περάσουν και πάμε να δούμε πώς θα μας επηρεάσει ο Άρης στους Ιχθύες».

Τι να κρατήσουμε

Η περίοδος απαιτεί ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και προσεκτική στάση απέναντι σε σημαντικές αποφάσεις. Συνδυάζοντας συναίσθημα και λογική, όπως συνιστά η Άση Μπήλιου, μπορούμε να περάσουμε αυτή τη φάση με ασφάλεια και ισορροπία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

