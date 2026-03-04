«I Survived»: Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα 42α γενέθλιά του

Η τούρτα - έκπληξη από τους συνεργάτες του

Ο Άκης Πετρετζίκης έγινε 42 ετών! Η χιουμοριστική τούρτα από τους συνεργάτες του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα 42α γενέθλιά του με μια τούρτα που έγραφε "I Survived", μετά από σοβαρό τραυματισμό.
  • Υπέστη ραγισμένο πλευρό από πτώση από άλογο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της εκπομπής "Akis Food Tour".
  • Ο τραυματισμός του τον κράτησε σπίτι για πέντε ημέρες, αναρρώντας από τον αφόρητο πόνο.
  • Οι συνεργάτες του του έκαναν έκπληξη με μια τούρτα και ένα challenge κοπής κρεμμυδιών.
  • Ο Άκης μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω Instagram, αναφέροντας την έλλειψη εμπειρίας του με άλογα.

Ιδιαίτερα είναι τα φετινά γενέθλια για τον Άκη Πετρετζίκη, έναν μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο αγαπημένος σεφ έσβησε σήμερα 42 κεράκια σε μια εντυπωσιακή διώροφη τούρτα με την επιγραφή «I Survived», που του πρόσφεραν οι συνεργάτες του, κάνοντάς του έκπληξη

Άκης Πετρετζίκης: Το ανατρεπτικό look που «αναστάτωσε» τα social media

«Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου… δεν είχαν τελειωμό  Μια τέλεια τούρτα – για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές. Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα! Τι λέτε; Τα κατάφερα;  Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε ο Άκης Πετρετζίκης.

 

Η ανάρτηση του Άκη Πετρετζίκη

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Άκη Πετρετζίκη

Ο Άκης Πετρετζίκης υπέστη ένα σοκαριστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων την ταξιδιωτικής του εκπομπής, «Akis Food Tour».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός σεφ αποκάλυψε ότι έπεσε από το άλογο στο οποίο επέβαινε, με αποτέλεσμα να ραγίσει ένα πλευρό του, καταγράφοντας τη στιγμή της πτώσης.

«Καλημέρα σε όλους. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι γιατί είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω. Βαριέμαι. Ε, και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Οπότε στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος, πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα. Τώρα πώς το ‘παθα; Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο είχαμε γύρισμα, στο Αkis Food Tour, και τελευταίο θέμα το Σάββατο πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει. Αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… δείτε τι έπαθα» λέει ο Άκης Πετρετζίκης στο βίντεό του και στη συνέχεια δείχνει τα πλάνα από τη στιγμή που πέφτει από το άλογο.

Άκης Πετρετζίκης: Ο σοβαρός τραυματισμός του στα γυρίσματα

Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα τώρα θα πείτε «βρε τσουβάλι πώς έπεσες έτσι» και… «σα κεφτές». Η αλήθεια είναι πως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση γιατί… εντάξει προφανώς δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα, αλλά από την άλλη είχε έρθει ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλοτσήσει, τρόμαξε και το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήτανε… αυτό. Και επειδή πάντα πρέπει μέσα στις ατυχίες να περνάμε καλά… φρόντισαν τα παιδιά να κάνουν ένα ωραίο βιντεάκι για να δείξουνε ότι αυτό το βίντεο θα μπορούσε να είχε άλλες προοπτικές και να πάει καλύτερα, εφόσον το ντύναμε με μία καλύτερη μουσική», ακουγόταν να λέει στο βίντεο. 

 

ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ
