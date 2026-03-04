Ακρίβεια: Στο «τραπέζι» νέα μέτρα - Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά έκτακτων παρεμβάσεων στην αγορά με στόχο να αναχαιτίσει ένα πιθανό νέο κύμα ανατιμήσεων και φαινομένων κερδοσκοπίας που θα μπορούσε να προκύψει από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζονται μέτρα που θα λειτουργήσουν προληπτικά, ώστε να αποτραπούν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά και καύσιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις δείχνουν να ενισχύονται.

