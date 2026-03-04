Ακρίβεια: Στο «τραπέζι» νέα μέτρα - Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Πιθανή η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 16:22 Γιάννης Κότσιρας: Σαρώνει με τη νέα του επιτυχία «Να μ' αγαπάς»
04.03.26 , 16:19 Eπιστρέφει στις προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ
04.03.26 , 16:02 Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν
04.03.26 , 16:01 Συγκινήθηκε ο Κούλλης Νικολάου: «Ανατράπηκε όλο αυτό το ιστορικό γίγνεσθαι»
04.03.26 , 16:01 ΗΠΑ: Βύθισαν με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα
04.03.26 , 15:57 Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Τι ισχύει για τις ενέσεις απώλειας βάρους
04.03.26 , 15:56 MasterChef: H αγωνία κορυφώνεται με μία ακόμα δυναμική μαγειρική αναμέτρηση
04.03.26 , 15:42 Η ιστορία της Σουνταμπέ: Η καταπίεση στο Ιράν, η φυγή και ο πόλεμος
04.03.26 , 15:37 Κύπρος: Το Star μέσα σε ένα από τα 2.500 καταφύγια
04.03.26 , 15:34 Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από σχολείο
04.03.26 , 15:16 Κηδεία Γάτσιου: Ποιοι πήγαν στο τελευταίο αντίο του καλλιτεχνικού διευθυντή
04.03.26 , 15:07 Ακρίβεια: Στο «τραπέζι» νέα μέτρα - Τι εξετάζει η κυβέρνηση
04.03.26 , 15:05 Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
04.03.26 , 14:55 Βάσω Λασκαράκη: Δε φαντάζεσαι πόσο μάκρυναν τα μαλλιά της!
04.03.26 , 14:45 Λέρος: Σοκάρουν τα βασανιστήρια στον 17χρονο από τον πατέρα του
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Μελίνα Νικολαΐδη: Εντυπωσιάζει με τη φωνή της η κόρη της Δέσποινας Βανδή
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ (αρχείου)
Ακρίβεια: Στο «Τραπέζι» Νέα Μέτρα - Τι Εξετάζει Η Κυβέρνηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση εξετάζει νέα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει πιθανές ανατιμήσεις στην αγορά.
  • Στόχος είναι η αποτροπή φαινομένων κερδοσκοπίας λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
  • Τα μέτρα θα στοχεύουν σε βασικά αγαθά και καύσιμα για να αποτραπούν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών.
  • Οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να ενισχύονται, καθιστώντας τα μέτρα επιτακτικά.

Η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά έκτακτων παρεμβάσεων στην αγορά με στόχο να αναχαιτίσει ένα πιθανό νέο κύμα ανατιμήσεων και φαινομένων κερδοσκοπίας που θα μπορούσε να προκύψει από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζονται μέτρα που θα λειτουργήσουν προληπτικά, ώστε να αποτραπούν αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά και καύσιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις δείχνουν να ενισχύονται.

Διαβάστε περισσότερα στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top