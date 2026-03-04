Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν

«Νιώθω ότι είναι ένα σημείο στην εγκυμοσύνη που θέλεις να προστατεύσεις»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.03.26, 15:59
Κατερίνα Καινούργιου: H φουσκωμένη κοιλίτσα αποκαλύφθηκε από το crop πουκάμισό της/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου θα μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της σε δύο εβδομάδες και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα κρατήσει αγκαλιά την μπέμπα της, περίπου κοντά στο Πάσχα. 

Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»

To crop πουκάμισο από το οποίο ξεπρόβαλε η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

To crop πουκάμισο από το οποίο ξεπρόβαλε η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

Η ίδια αποκάλυψε μιλώντας με τη Βάσω Γουλιελμάκη ότι έχει πάρει 17 κιλά μέχρι τώρα στην εγκυμοσύνη της. Σήμερα, εμφανίστηκε με χακί deux pieces σύνολο, αποτελούμενο από παντελόνα και crop φαρδύ πουκάμισο. Η φουσκωμένη κοιλίτσα ξεπρόβαλε από το πουκάμισο, κάτι που δεν αρέσει στην παρουσιάστρια. 

To crop πουκάμισο από το οποίο ξεπρόβαλε η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

To crop πουκάμισο από το οποίο ξεπρόβαλε η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

«Όλα έξω σήμερα, με δυσκολία ανεβαίνουν. Δε μ’ αρέσει να είναι εκτεθειμένη η κοιλιά, γενικώς δε μ’ αρέσει. Νιώθω ότι είναι ένα σημείο στην εγκυμοσύνη που θέλεις λίγο να προστατεύσεις. Ωραίο, που βλέπω κάποιες κοπέλες, που θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία, όμως σε καθημερινή βάση δε μ’ αρέσει να φαίνεται το δέρμα», εξήγησε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια στην έναρξη της σημερινής εκπομπής Super Κατερίνα. 

To crop πουκάμισο από το οποίο ξεπρόβαλε η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

To crop πουκάμισο από το οποίο ξεπρόβαλε η φουσκωμένη κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου

«Ξέρεις, τι έχει γίνει; Μου βάλατε πολύ πίσω τα μικρόφωνα. Θα το φτιάξει η Γιωργία στο break», συμπλήρωσε.

Οι γόβες της Καινούργιου που χάθηκαν από το πλατό

Η σημερινή εκπομπή είχε και απρόοπτα, καθώς μετά από ένα break, η παρουσιάστρια δε βρήκε τα παπούτσια της εκεί που τα είχε αφήσει.

Καινούργιου: Η κοιλίτσα που δε θέλει να φαίνεται & οι γόβες της που χάθηκαν

«Βρείτε τα παπούτσια μου. Τα έβγαλα για να πάω μέσα στο καμαρίνι, γιατί τώρα δεν μπορώ να περπατάω με τακούνια...Τα βγάζω εδώ, ψάχνω τα παπούτσια μου, πού είναι τα παπούτσια ρε παιδιά; Ποιος τα πήρε; Ποιος μπαίνει και παίρνει παπούτσια; Τα άφησα εδώ. Πήγα μέσα και τα έβγαλα και τα άφησα εδώ. Ξαφνικά εξαφανίστηκαν... είναι πάμφθηνα απλά είναι πολύ άνετα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ο συνεργάτης της πίσω από τις κάμερες εμφανίστηκε λίγο αργότερα με το ζευγάρι. «Πες μου για ποιο λόγο να πάρεις τις γόβες 40 νούμερο», του είπε γελώντας η παρουσιάστρια.
 

