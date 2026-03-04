Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Τι ισχύει για τις ενέσεις απώλειας βάρους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, η εκπομπή «Οι Συμφοιτητές» που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο Youtube άνοιξε ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερους ανθρώπους: πότε το βάρος παύει να είναι μόνο αισθητικό ζήτημα και γίνεται θέμα υγείας.

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξένησαν στην διαδικτυακή τους εκπομπή την παθολόγο και καθηγήτρια Ιατρικής Ντόρα Ψαλτοπούλου, η οποία εξήγησε με απλό τρόπο τι ορίζεται ως παχυσαρκία, ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις της και πότε έχουν θέση οι σύγχρονες θεραπείες, όπως τα ενέσιμα φάρμακα απώλειας βάρους.

Η κ. Ψαλτοπούλου τόνισε εξαρχής ότι η παχυσαρκία δεν είναι θέμα “εικόνας”, αλλά χρόνιο νόσημα.

«Η παχυσαρκία ορίζεται ως προς το βάρος δια το ύψος στο τετράγωνο, μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα στο διαδίκτυο αυτό, και υπάρχει ορισμένος κανόνας για τα φυσιολογικά άτομα, άλλα όρια για τα υπέρβαρα, άλλα άτομα είναι παχύσαρκα και άλλα άτομα ανήκουν στη νοσογόνο παχυσαρκία», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα διευκρίνησε ότι ο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) 25–29,9 αντιστοιχεί σε υπερβαρότητα, ενώ άνω του 30 σε παχυσαρκία. Από 35 και πάνω μιλάμε για νοσογόνο παχυσαρκία, κατάσταση που μπορεί να μειώσει ακόμη και κατά δέκα χρόνια το προσδόκιμο ζωής!

Μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, για 18 διαφορετικά είδη καρκίνου, επηρεάζει αρνητικά ήπαρ, πνεύμονες, πάγκρεας και νεφρούς, ενώ σχετίζεται και με μειωμένη γονιμότητα και περισσότερες επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Παράλληλα, υπάρχει και η διάσταση της ψυχικής υγείας, καθώς πολλά άτομα με παχυσαρκία βιώνουν μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Τι ισχύει για τις ενέσεις που βοηθούν στην απώλεια βάρους

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των ενέσιμων θεραπειών αδυνατίσματος αλλά και το πόσο συχνά πλέον χρησιμοποιούνται, ακόμη και από άτομα που θέλουν να χάσουν λίγα κιλά, ήταν το επόμενο κεφάλαιο της ενδιαφέρουσας συζήτησης.

Η κ. Ψαλτοπούλου ήταν ξεκάθαρη: δεν υπάρχει σύσταση να λαμβάνονται τέτοια φάρμακα από ανθρώπους με φυσιολογικό βάρος που θέλουν να χάσουν 6–8 κιλά για αισθητικούς λόγους. Η ένδειξη αφορά άτομα υπέρβαρα με συνοδά προβλήματα υγείας ή παχύσαρκα, και πάντα με ιατρική παρακολούθηση, ειδικά όταν η διατροφή και η άσκηση δεν επαρκούν.

Επιπλέον, εξηγήθηκε ότι τα φάρμακα αυτά έχουν δείξει σημαντικά οφέλη όχι μόνο στην απώλεια βάρους, αλλά και στη μείωση κινδύνου για διαβήτη, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, ακόμη και για έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές, αλλά και πιο σπάνιες όπως η παγκρεατίτιδα, γεγονός που κάνει απαραίτητο τον έλεγχο με εξετάσεις πριν την έναρξη και την τακτική παρακολούθηση στη συνέχεια.

H σωστή διατροφή και η σωματική δραστηριότητα παραμένουν «αδιαπραγμάτευτες» είπε καταλήγοντας η κ. Ψαλτοπούλου.