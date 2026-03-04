Η ιστορία της Σουνταμπέ: Η καταπίεση στο Ιράν, η φυγή και ο πόλεμος

Η ιστορία της Σουνταμπέ Μπαλεσινί είναι η ιστορία μιας γυναίκας που μεγάλωσε μέσα στους περιορισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και επέλεξε να φύγει από την πατρίδα της ώστε να ζήσει ελεύθερη. Σήμερα, 30 χρόνια μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, μιλά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για όσα βίωσε και για όσα συνεχίζουν να βιώνουν οι γυναίκες στην πατρίδα της.

«Έφυγα το ’96 και για πρώτη φορά είδα τη μητέρα μου το 2010»

«Έχω 30 χρόνια στην Ελλάδα. Το ’96 έφυγα από το Ιράν», λέει. Ήταν μόλις 21 ετών, όταν στα φοιτητικά της χρόνια στην Τεχεράνη τόλμησε να μιλήσει για την ελευθερία των γυναικών. Ο αρχικός της προορισμός ήταν η Δανία, όπου ζούσαν ο πατέρας και ο αδερφός της. «Ο στόχος μου ήταν να φτάσω στη Δανία… Τελικά όμως η Ελλάδα έγινε σταθμός», εξηγεί. Λόγω της φυγής της έκανε χρόνια να δει τη μητέρα της: «Έφυγα το ’96 και για πρώτη φορά είδα τη μητέρα μου το 2010».

«Εγώ από παιδί έχω βιώσει τη σκληρότητα του καθεστώτος», τονίζει. Όταν οι γονείς της χώρισαν, η μητέρα της δεν είχε το δικαίωμα να έχει την επιμέλεια σύμφωνα με τη νομοθεσία του νόμου της Σαρία. Ο πατέρας είχε την ευθύνη για τα παιδιά. Χρειάστηκαν χρόνια δικαστικών αγώνων μέχρι να δικαιωθεί η μητέρα της.

«Μας ανάγκασαν από έξι χρονών να φοράμε μαντίλα»

Η επιβολή ξεκινούσε από την παιδική ηλικία. «Μας είχαν αναγκάσει από έξι χρονών… να φοράμε μαντίλα». Η αστυνομία των ηθών ήταν παντού: «Όταν βγαίναμε μια βόλτα με τον αδερφό μου, μας σταματούσε και μας ρωτούσε τι σχέση έχουμε». Ο έλεγχος, όπως λέει, ήταν αυστηρός. «Δεν μπορούσες να μιλήσεις και να πεις πράγματα που ήτανε εναντίον των νόμων του καθεστώτος».

Μεταξύ άλλων, η Σουνταμπέ περιγράφει τις ποινές που επιβάλλονταν ακριβώς μετά την επανάσταση του 1979: «Μιλάμε για δεκαετία ’80. Υπήρχε λιθοβολισμός… Αργότερα αυτό άλλαξε και έγινε με μαστίγωμα και φυλακή».

Σήμερα στο Ιράν, «Οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην άμβλωση, πρέπει να έχουν την άδεια του πατέρα για να παντρευτούν και όταν είναι παντρεμένες δεν μπορούν να ταξιδεύουν μόνες χωρίς την άδεια του συζύγου. Το χιτζάμπ είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορείς να βγεις χωρίς χιτζάμπ… μπορεί να σε φυλακίσουν, μπορεί να σε βασανίσουν, μπορεί να σε μαστιγώσουν».

Ωστόσο, η νέα γενιά αντιστέκεται. Όπως λέει, πριν το 1979 «το Ιράν ήταν μία ξεκάθαρα δυτικοποιημένη χώρα» και «οι γυναίκες μπορούσαν να ντύνονται και να βγαίνουν έξω όπως ήθελαν».

Τέλος, χαρακτηρίζει τον πόλεμο «δίκοπο μαχαίρι», γιατί «ο λαός του Ιράν βγήκε στο δρόμο… και το καθεστώς πλήρωσε με σφαίρα την κάθε φωνή».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»