Η ιστορία της Σουνταμπέ: Η καταπίεση στο Ιράν, η φυγή και ο πόλεμος

«Έβγαινα με τον αδερφό μου και μας ρωτούσαν τι σχέση έχουμε»

04.03.26 , 15:42 Η ιστορία της Σουνταμπέ: Η καταπίεση στο Ιράν, η φυγή και ο πόλεμος
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (4/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σουνταμπέ Μπαλεσινί έφυγε από το Ιράν το 1996 λόγω καταπίεσης και επέλεξε να ζήσει στην Ελλάδα.
  • Αντιμετώπισε περιορισμούς και σκληρότητα του καθεστώτος, όπως η υποχρεωτική χρήση μαντίλας από την παιδική ηλικία.
  • Στο Ιράν, οι γυναίκες στερούνται βασικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και την ελευθερία ταξιδιού.
  • Η νέα γενιά στο Ιράν αντιστέκεται, ενώ η χώρα είχε δυτικοποιηθεί πριν το 1979.
  • Ο πόλεμος χαρακτηρίζεται ως δίκοπο μαχαίρι, με τον λαό να πληρώνει ακριβά την αντίσταση του.

Η ιστορία της Σουνταμπέ Μπαλεσινί είναι η ιστορία μιας γυναίκας που μεγάλωσε μέσα στους περιορισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και επέλεξε να φύγει από την πατρίδα της ώστε να ζήσει ελεύθερη. Σήμερα, 30 χρόνια μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, μιλά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για όσα βίωσε και για όσα συνεχίζουν να βιώνουν οι γυναίκες στην πατρίδα της.

Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο

«Έφυγα το ’96 και για πρώτη φορά είδα τη μητέρα μου το 2010»

Η Ιρανή Σουνταμπέ

«Έχω 30 χρόνια στην Ελλάδα. Το ’96 έφυγα από το Ιράν», λέει. Ήταν μόλις 21 ετών, όταν στα φοιτητικά της χρόνια στην Τεχεράνη τόλμησε να μιλήσει για την ελευθερία των γυναικών. Ο αρχικός της προορισμός ήταν η Δανία, όπου ζούσαν ο πατέρας και ο αδερφός της. «Ο στόχος μου ήταν να φτάσω στη Δανία… Τελικά όμως η Ελλάδα έγινε σταθμός», εξηγεί. Λόγω της φυγής της έκανε χρόνια να δει τη μητέρα της: «Έφυγα το ’96 και για πρώτη φορά είδα τη μητέρα μου το 2010».

«Εγώ από παιδί έχω βιώσει τη σκληρότητα του καθεστώτος», τονίζει. Όταν οι γονείς της χώρισαν, η μητέρα της δεν είχε το δικαίωμα να έχει την επιμέλεια σύμφωνα με τη νομοθεσία του νόμου της Σαρία. Ο πατέρας είχε την ευθύνη για τα παιδιά. Χρειάστηκαν χρόνια δικαστικών αγώνων μέχρι να δικαιωθεί η μητέρα της.

Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας

«Μας ανάγκασαν από έξι χρονών να φοράμε μαντίλα»

Η οικογένεια της Σουνταμπέ

Η επιβολή ξεκινούσε από την παιδική ηλικία. «Μας είχαν αναγκάσει από έξι χρονών… να φοράμε μαντίλα». Η αστυνομία των ηθών ήταν παντού: «Όταν βγαίναμε μια βόλτα με τον αδερφό μου, μας σταματούσε και μας ρωτούσε τι σχέση έχουμε». Ο έλεγχος, όπως λέει, ήταν αυστηρός. «Δεν μπορούσες να μιλήσεις και να πεις πράγματα που ήτανε εναντίον των νόμων του καθεστώτος».

Μεταξύ άλλων, η Σουνταμπέ περιγράφει τις ποινές που επιβάλλονταν ακριβώς μετά την επανάσταση του 1979: «Μιλάμε για δεκαετία ’80. Υπήρχε λιθοβολισμός… Αργότερα αυτό άλλαξε και έγινε με μαστίγωμα και φυλακή».

Σήμερα στο Ιράν, «Οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην άμβλωση, πρέπει να έχουν την άδεια του πατέρα για να παντρευτούν και όταν είναι παντρεμένες δεν μπορούν να ταξιδεύουν μόνες χωρίς την άδεια του συζύγου. Το χιτζάμπ είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορείς να βγεις χωρίς χιτζάμπ… μπορεί να σε φυλακίσουν, μπορεί να σε βασανίσουν, μπορεί να σε μαστιγώσουν».

 

Το ΝΑΤΟ εξουδετέρωσε πύραυλο του Ιράν που κατευθυνόταν στην Τουρκία

Ωστόσο, η νέα γενιά αντιστέκεται. Όπως λέει, πριν το 1979 «το Ιράν ήταν μία ξεκάθαρα δυτικοποιημένη χώρα» και «οι γυναίκες μπορούσαν να ντύνονται και να βγαίνουν έξω όπως ήθελαν».

Τέλος, χαρακτηρίζει τον πόλεμο «δίκοπο μαχαίρι», γιατί «ο λαός του Ιράν βγήκε στο δρόμο… και το καθεστώς πλήρωσε με σφαίρα την κάθε φωνή»

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ
ΙΣΡΑΗΛ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
