Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»

Ανώτερος Στρατηγικός Αναλυτής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενεύης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 22:17 Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία
24.11.25 , 22:11 Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν Αγριογούρουνα Ανάμεσα Σε Σπίτια!
24.11.25 , 22:10 Φάρμα: Η μεγάλη έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
24.11.25 , 22:05 Συγκίνηση στη Φάρμα: Οι παίκτες επικοινώνησαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!
24.11.25 , 21:59 Θεσσαλονίκη: Κλέφτης Άρπαξε Χριστουγεννιάτικο Στολισμό
24.11.25 , 21:57 Πρωτοποριακή Μεταμόσχευση: Η Καρδιά Χτυπούσε Στο Ταξίδι
24.11.25 , 21:53 Βάρκιζα: Ανήλικοι Έβγαλαν Μαχαίρια Για Μια Κοπέλα
24.11.25 , 21:37 Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
24.11.25 , 21:35 Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού
24.11.25 , 21:34 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης
24.11.25 , 21:25 Φάρμα: Μπέρδεμα με τις προμήθειες - «Έφαγαν όλο το απόθεμα!»
24.11.25 , 21:00 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
24.11.25 , 20:40 Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες
24.11.25 , 20:20 Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή LEADERS της 24ης Νοεμβρίου 2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Ανώτερος Στρατηγικός Αναλυτής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενεύης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, εξηγεί:

Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ.
Ποια είναι η ψυχολογία των Τούρκων και οι προθέσεις τους απέναντι στη χώρα μας
Γιατί η Κύπρος αποτελεί το κρίσιμο σημείο ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»

Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, σχολιάζει την αντιτουρκική χορογραφία των οπαδών της Παρτιζάν στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα και τα γεωπολιτικά μηνύματα πίσω από αυτή την εικόνα.

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»

Ο δημοσιογράφος του Star Channel, Άρης Λάμπος, αποκαλύπτει πώς τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του heavy metal αντλούν έμπνευση από την ελληνική ιστορία και την αρχαία μυθολογία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
CASUS BELLI
 |
12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top