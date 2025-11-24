Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»

Στην εκπομπή LEADERS της 24ης Νοεμβρίου 2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Ανώτερος Στρατηγικός Αναλυτής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενεύης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, εξηγεί:
Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ.
Ποια είναι η ψυχολογία των Τούρκων και οι προθέσεις τους απέναντι στη χώρα μας
Γιατί η Κύπρος αποτελεί το κρίσιμο σημείο ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, σχολιάζει την αντιτουρκική χορογραφία των οπαδών της Παρτιζάν στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα και τα γεωπολιτικά μηνύματα πίσω από αυτή την εικόνα.
Ο δημοσιογράφος του Star Channel, Άρης Λάμπος, αποκαλύπτει πώς τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του heavy metal αντλούν έμπνευση από την ελληνική ιστορία και την αρχαία μυθολογία.