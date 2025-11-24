Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα ακόμη περιστατικό φωτιάς σε αστικό λεωφορείο σημειώθηκε αυτήν τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και οι επιβάτες το εγκατέλειψαν έντρομοι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11 το βράδυ στο λεωφορείο του οργανισμού αστικών συγκοινωνιών στη γραμμή 11, στο οποίο επέβαιναν 15 άτομα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η φωτιά ξέσπασε στη μηχανή του οχήματος που λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα.

Ευτυχώς ο οδηγός αντέδρασε αστραπιαία. Στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατίας στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ και ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που έσβησε τη φωτιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

