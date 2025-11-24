Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες

Η φωτιά ξέσπασε στη μηχανή του οχήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 22:35 Φάρμα: Σοκ για τους παίκτες! - «Σήμερα στο σπίτι θα επιστρέψετε εννέα!»
24.11.25 , 22:17 Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία
24.11.25 , 22:11 Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν Αγριογούρουνα Ανάμεσα Σε Σπίτια!
24.11.25 , 22:10 Φάρμα: Η μεγάλη έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
24.11.25 , 22:05 Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk
24.11.25 , 22:05 Συγκίνηση στη Φάρμα: Οι παίκτες επικοινώνησαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!
24.11.25 , 21:59 Θεσσαλονίκη: Κλέφτης Άρπαξε Χριστουγεννιάτικο Στολισμό
24.11.25 , 21:57 Πρωτοποριακή Μεταμόσχευση: Η Καρδιά Χτυπούσε Στο Ταξίδι
24.11.25 , 21:53 Βάρκιζα: Ανήλικοι Έβγαλαν Μαχαίρια Για Μια Κοπέλα
24.11.25 , 21:37 Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
24.11.25 , 21:35 Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού
24.11.25 , 21:34 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης
24.11.25 , 21:25 Φάρμα: Μπέρδεμα με τις προμήθειες - «Έφαγαν όλο το απόθεμα!»
24.11.25 , 21:00 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμη περιστατικό φωτιάς σε αστικό λεωφορείο σημειώθηκε αυτήν τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και οι επιβάτες το εγκατέλειψαν έντρομοι. 

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11 το βράδυ στο λεωφορείο του οργανισμού αστικών συγκοινωνιών στη γραμμή 11, στο οποίο επέβαιναν 15 άτομα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η φωτιά ξέσπασε στη μηχανή του οχήματος που λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα.

Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Στις φλόγες λεωφορείο του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη

Ευτυχώς ο οδηγός αντέδρασε αστραπιαία. Στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατίας στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ και ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που έσβησε τη φωτιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 |
ΦΩΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top