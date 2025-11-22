Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους

Μείωση 76% στα εκκρεμή ραντεβού πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)  και οι οποίες έχουν αποφέρει μείωση στα εκκρεμή ραντεβού κατά 76% μέσα σε ένα χρόνο, αναφέρθηκε  υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε η κα Κεραμέως, τα ΚΕΠΑ αποτελούν μία κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εργασίας έχει κινηθεί σε τρεις άξονες: Στην αναβάθμιση των υποδομών, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη διεύρυνση της λίστας που περιλαμβάνει τις παθήσεις οι οποίες θεωρούνται ιατρικά μη αναστρέψιμες.

Αλλαγές και στην Εργάνη με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως

«Παραδώσαμε πριν από λίγο καιρό ένα νέο υπερσύγχρονο ΚΕΠΑ στην Κοζάνη για παράδειγμα. Παραδώσαμε στο Γαλάτσι και τώρα παραδώσαμε στο ΣΕΦ. Δεν είναι απλά ένα ΚΕΠΑ, είναι ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 10.000 συμπολίτες μας τον μήνα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ώθηση είναι αυτή στο κομμάτι της εξυπηρέτησης και στο κομμάτι, θα έλεγα, της αξιοπρέπειας που οφείλουμε να δείχνουμε σε συμπολίτες μας με αναπηρία».

Η υπουργός τόνισε επίσης τον υπερδιπλασιασμό των γιατρών που στελεχώνουν τα ΚΕΠΑ.

«Είχαμε 500 γιατρούς σε όλη τη χώρα για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας πριν από ενάμιση χρόνο, σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, έχουμε 1.200 γιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και τι κάνουν αυτοί οι γιατροί; Εκδίδουν αυτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερες επιτροπές που συνεδριάζουν ταυτόχρονα, άρα πολύ πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία».

Αναφερόμενη στη διεύρυνση της λίστας με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις, χαρακτήρισε παραλογισμό το γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να εξετάζεται κάθε χρόνο.

«Όλα αυτά έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες για ραντεβού ΚΕΠΑ κατά 76% σε ένα χρόνο» υπογράμμισε.

Κεραμέως: 4 Καλά Νέα» Για Τους Συνταξιούχους

Εν συνεχεία, η κα Κεραμέως ανακοίνωσε «4 καλά νέα»  για τους συνταξιούχους.

«Το πρώτο είναι το νέο μόνιμο επίδομα των 250€. Θα δίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Νοέμβριο 250€ στους χαμηλοσυνταξιούχους και όχι μόνο, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Μιλάμε για περίπου 1,4 εκατ. συμπολίτες μας οι οποίοι θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο 250€. Θυμίζω, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο το ποσό αυτό των 250€». Όπως ανέφερε, η καταβολή του επιδόματος θα γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και μία εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες να διαπιστώσουν αν δικαιούνται τα 250€.

Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως και 100 ευρώ το μήνα

Παράλληλα, η υπουργός εξήγγειλε αύξηση 2,4% στις συντάξεις Ιανουαρίου οι οποίες προκαταβάλλονται τον Δεκέμβριο και θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα.

«Αυτό προκύπτει, σας θυμίζω, από αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό και ρυθμό ανάπτυξης και φέτος θα είναι 2,4%. Θυμίζω ότι για πολλά χρόνια, δυστυχώς, οι συντάξεις στη χώρα μας ήτανε παγωμένες. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ξεκινήσει πάλι, έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις έως σήμερα των τελευταίων τριών χρόνων αγγίζουν το 13,6% και τώρα θα προστεθεί και το 2,4%».

Επιπλέον, η κα Κεραμέως υπενθύμισε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% φέτος και πλήρη κατάργησή της από 1/1/2017.

Αύξηση για όλους τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά   

«Άρα από τον Ιανουάριο όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα δούνε αύξηση στις συντάξεις» δήλωσε.

Όπως εξήγησε η υπουργός, τα παραπάνω μέτρα απαιτούν δημοσιονομικό χώρο.

«Αν μπορούμε και φέρνουμε και τα 250€ και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, είναι γιατί καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο και από τη φορολογική συμμόρφωση, έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά πρέπει να σας πω και στο κομμάτι των εργασιακών, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση, με την ασφαλιστική νομοθεσία» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στον οικονομικό απολογισμό του 2024 το Υπουργείο Εργασίας πέτυχε υπεραπόδοση μέτρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που απέφεραν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και τώρα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία.

«Το τέταρτο μέτρο είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό, η οποία επειδή είναι οριζόντια ωφελεί και τους συνταξιούχους» είπε η κα Κεραμέως.

Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!https://www.star.gr/eidiseis/oikonomia/705713/peftei-xrhma-mesa-se-5-meres-gia-syntaxeis-epidomata

Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της ΔΥΠΑ που αφορά ανέργους 30 ετών και άνω, σημείωσε ότι αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζεται που στοχεύει τις ηλικιακές ομάδες που εμφανίζουν τα σημαντικότερα περιθώρια βελτίωσης και που έχει οδηγήσει την ανεργία από το 18% το 2019 στο 8,1% το 2025, καθιστώντας τη μείωση αυτή τη μεγαλύτερη που έχει συντελεστεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

