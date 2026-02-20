Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;

Tο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει το πώς θα μας επηρεάσει η πιο τυχερή όψη του μήνα και τι πρέπει να προσέξουμε με τον ανάδρομο Ερμή.

Στις 22 Φεβρουαρίου έχουμε την πιο τυχερή όψη του μήνα, που φέρνει εύνοια και ευκαιρίες επέκτασης σε διαφορετικό τομέα για κάθε ζώδιο, η οποία συμπίπτει και με το τριήμερο και μας γεμίζει με θετική διάθεση και αισιοδοξία για να περάσουμε καλά.

Λίγες ημέρες μετά, όμως, ο Ερμής γυρίζει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία στο ζώδιο των Ιχθύων και ξεκινούν οι παρανοήσεις, οι παρεξηγήσεις και τα γνωστά απρόοπτα στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις.

Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο και ποιοι θα περάσουν αξέχαστα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας;

Ποιοι θα έχουν οικονομικά κέρδη και ποιοι θα απολαύσουν ρομαντικές στιγμές με το ταίρι τους;

Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες και σχέσεις και ποιοι θα δεχτούν επαγγελματικές προτάσεις, που θα τους ενθουσιάσουν;

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από τον ανάδρομο Ερμή και τι πρέπει να προσέξουν;

Ποιοι θα έχουν καθυστερήσεις και αναβολές στα σχέδιά τους και ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με παρεξηγήσεις και εκνευριστικές καταστάσεις στην καθημερινότητά τους;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 13:00 στο Star!

