Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 16:02 Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM, η καριέρα στο εξωτερικό και τα νέα του σχέδια
20.02.26 , 15:59 Kαλοκαιρινή περιοδεία για το «Μια ζωή»
20.02.26 , 15:54 Make Α Wish:Εκπληρώνει μια ευχή κάθε 38 ώρες σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες
20.02.26 , 15:48 Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
20.02.26 , 15:28 Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash
20.02.26 , 15:14 Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
20.02.26 , 15:06 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
20.02.26 , 14:58 Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!
20.02.26 , 14:58 Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
20.02.26 , 14:55 Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις εκταφές
20.02.26 , 14:53 Tρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026: Ποιούς θα επηρεάσει
20.02.26 , 14:51 Μπραντ Πιτ: Με την σύντροφό του στην Ύδρα
20.02.26 , 14:40 Iδιοκτήτης Βιολάντα: «Εκεί έπαιζε και το 8χρονο παιδί μου»
20.02.26 , 14:34 Πατέρας Αντώνιος: «Δεν Ξέρω Τι Μπορεί Να Πάθω Αν Μιλήσω»
20.02.26 , 14:33 Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star, LINGO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς αναλαμβάνει την παρουσίαση του LINGO στο Star.
  • Το LINGO είναι ένα γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων που προσελκύει το κοινό.
  • Οι ομάδες αγωνίζονται για μεγάλα χρηματικά έπαθλα μέσα από συναρπαστικούς γύρους.
  • Το παιχνίδι προσφέρει τη δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι.
  • Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας lingo.star.gr.

Το Star ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Μουτσινά. Ο κορυφαίος παρουσιαστής επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου LINGO.

Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!

Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την υψηλή αισθητική και την ψυχαγωγική εμπειρία του Star με το εκρηκτικό ταλέντο και τον αυτοσχεδιασμό του Νίκου Μουτσινά. Το LINGO, το πιο γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, βρίσκει στον Νίκο τον ιδανικό οικοδεσπότη: έναν άνθρωπο που επικοινωνεί άμεσα με το κοινό και ξέρει να μετατρέπει κάθε λεπτό σε μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!

Στο LINGO, κάθε λέξη μετράει και κάθε λέξη κερδίζει. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και ετοιμάζεται να γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO

LINGO, το παιχνίδι - μανία σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα μέσα από την οθόνη του Star!

Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!

Κάθε λέξη μετράει - Κάθε λέξη πληρώνει!

Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι 

αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το LINGO είναι ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
LINGO
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top