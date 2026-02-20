Kαλοκαιρινή περιοδεία για το «Μια ζωή»

Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή

H εξομολόγηση της Νένας Μεντή για τα τρία παιδιά που έχασε

Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, με διαρκή sold out σε Αθήνα (Θέατρο Ιλίσια και Πτι Παλαί) και Θεσσαλονίκη (Βασιλικό Θέατρο), η παράσταση «Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή, ξεκινά φέτος το καλοκαίρι περιοδεία σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ της Αττικής. Η προπώληση για τις δύο πρώτες καλοκαιρινές παραστάσεις έχει ήδη ανοίξει, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη (27 Ιουνίου) και στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά (4 Ιουλίου), ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες και επιπλέον σταθμοί της περιοδείας.

 

Kαλοκαιρινή περιοδεία για το «Μια ζωή»

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης, με τη Νένα Μεντή να καταθέτει μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες της, που συγκίνησε και καθήλωσε κοινό και κριτική. Στην θεατρική αυτή συνάντηση, παρακολουθούμε τον μονόλογο μια απλής, λαϊκής γυναίκας. Μιας ηλικιωμένης μοδίστρας, που εξιστορεί κομμάτια της ζωής της, ενώ αδειάζει το ατελιέ στο οποίο εργαζόταν όλη της τη ζωή. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία - φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Σάββατο 27 Ιουνίου, 21:30 - Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Βύρωνας

Σάββατο 4 Ιουλίου, 21:30 - Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/mia-zoi-o-monologos-mias-modistras-periodeia/

