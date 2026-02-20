Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!

Έπεσαν οι υπογραφές με τον τηλεοπτικό σταθμό Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 12:27 Άση Μπήλιου: Η σπάνια σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα φέρνει σημαντικές αλλαγές
20.02.26 , 12:23 Γιώργος Πασσαδάκης: Το πρώτο πράγμα που του είπε ο γιος του μόλις τον είδε
20.02.26 , 12:06 Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!
20.02.26 , 11:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»
20.02.26 , 11:58 Τάρτα με χαλβά βανίλια και σοκολάτα
20.02.26 , 11:49 Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
20.02.26 , 11:40 Το ανέκδοτο ποιητικό κείμενο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
20.02.26 , 11:32 Ροντινέι: Αποκάλυψε το μυστικό του συλλόγου
20.02.26 , 11:30 Μάρτζυ Λαζάρου: Θα αντικαταστήσει τον Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα;»
20.02.26 , 11:01 Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα
20.02.26 , 10:59 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 10:47 Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
20.02.26 , 10:46 Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;
20.02.26 , 10:30 Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας
20.02.26 , 10:22 Σιετή: «Ήμουν σίγουρη για τη νίκη του Ακύλα - Ήταν πιο Eurovision κομμάτι»
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού Lingo στο Star.
  • Η ανακοίνωση έγινε από την Ελένη Χατζίδου στο Breakfast@Star, επιβεβαιώνοντας την υπογραφή του συμβολαίου.
  • Το Lingo είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι λέξεων που θα έχει τρία ζευγάρια παικτών.
  • Οι παίκτες θα προσπαθούν να αποκαλύψουν λέξεις με ταχύτητα και παρατηρητικότητα, ενώ ο χρόνος είναι αντίπαλός τους.
  • Το παιχνίδι είναι εύκολο, αστείο και εθιστικό, με σημαντική διάδραση μεταξύ παρουσιαστή και παικτών.

Είναι επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι λέξεων του Star, Lingo.

Lingo: Το πιο ανατρεπτικό κι αγαπημένο παιχνίδι λέξεων έρχεται στο Star!

Το Lingo έρχεται στο Star με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά!

Το Lingo έρχεται στο Star με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά!

Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής έδωσε τα χέρια με τον τηλεοπτικό σταθμό, με την Ελένη Χατζίδου να ανακοινώνει στον αέρα του Breakfast@Star ότι έπεσαν οι υπογραφές.

Το Lingo σηματοδοτεί την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση, με τους τηλεθεατές να περιμένουν με ενδιαφέρον κι αγωνία το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα.

«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού Lingo! It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η Λιλή Πυράκη εξήγησε τους κανόνες του παιχνιδιού, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που θα έχει ο παρουσιαστής.

Ο Νίκος Μουτσινάς στην οικογένεια του Star!

Ο Νίκος Μουτσινάς στην οικογένεια του Star!

«Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, θα προσπαθήσουν με φαντασία, θα προσπαθήσουν με παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος.Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό, αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι, εθιστικό. Όπως και ο παρουσιαστής του. Ένα από τα σημαντικά στο Lingo είναι και η διάδραση του παρουσιαστή, ουσιαστικά με τους παίκτες, κάτι το οποίο είμαστε σίγουροι ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα απογειώσει, είναι και από τα πιο δυνατά του κομμάτια και είναι και κάτι που ήθελε να κάνει ο Νίκος».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Lingo: Έρχεται στο Star - Δήλωσε συμμετοχή τώρα

Το παιχνίδι «μανία» σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα!

Το Lingo, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, έρχεται στο STAR!

Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος!

Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!

Έλα στο παιχνίδι που κάθε λέξη μετράει, κάθε λέξη... πληρώνει!

Δηλώσεις Συμμετοχών:

https://lingo.star.gr/

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
LINGO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top