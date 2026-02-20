Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!

Είναι επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα παρουσιάσει το νέο τηλεπαιχνίδι λέξεων του Star, Lingo.

Το Lingo έρχεται στο Star με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά!

Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής έδωσε τα χέρια με τον τηλεοπτικό σταθμό, με την Ελένη Χατζίδου να ανακοινώνει στον αέρα του Breakfast@Star ότι έπεσαν οι υπογραφές.

Το Lingo σηματοδοτεί την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση, με τους τηλεθεατές να περιμένουν με ενδιαφέρον κι αγωνία το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα.

«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού Lingo! It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η Λιλή Πυράκη εξήγησε τους κανόνες του παιχνιδιού, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που θα έχει ο παρουσιαστής.

Ο Νίκος Μουτσινάς στην οικογένεια του Star!

«Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, θα προσπαθήσουν με φαντασία, θα προσπαθήσουν με παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος.Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό, αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι, εθιστικό. Όπως και ο παρουσιαστής του. Ένα από τα σημαντικά στο Lingo είναι και η διάδραση του παρουσιαστή, ουσιαστικά με τους παίκτες, κάτι το οποίο είμαστε σίγουροι ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα απογειώσει, είναι και από τα πιο δυνατά του κομμάτια και είναι και κάτι που ήθελε να κάνει ο Νίκος».

Lingo: Έρχεται στο Star - Δήλωσε συμμετοχή τώρα

Το παιχνίδι «μανία» σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα!

Το Lingo, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, έρχεται στο STAR!

Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος!



Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!

Έλα στο παιχνίδι που κάθε λέξη μετράει, κάθε λέξη... πληρώνει!

Δηλώσεις Συμμετοχών: