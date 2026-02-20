Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του μετά από μάχη με τη νόσο ALS

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 12:23 Γιώργος Πασσαδάκης: Το πρώτο πράγμα που του είπε ο γιος του μόλις τον είδε
20.02.26 , 12:06 Σκορδά - Τσολάκη - Μαζαρί: Οι λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event!
20.02.26 , 11:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day: «Η επόμενη σεζόν θα μας βρει...»
20.02.26 , 11:58 Τάρτα με χαλβά βανίλια και σοκολάτα
20.02.26 , 11:49 Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
20.02.26 , 11:40 Το ανέκδοτο ποιητικό κείμενο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
20.02.26 , 11:32 Ροντινέι: Αποκάλυψε το μυστικό του συλλόγου
20.02.26 , 11:30 Μάρτζυ Λαζάρου: Θα αντικαταστήσει τον Τσιμιτσέλη στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα;»
20.02.26 , 11:01 Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα
20.02.26 , 10:59 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 10:47 Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
20.02.26 , 10:46 Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε επιστρέφει στην πίστα μετά το χειρουργείο;
20.02.26 , 10:30 Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στη δίκη για τους θανάτους Ίριδας & Μαλένας
20.02.26 , 10:22 Σιετή: «Ήμουν σίγουρη για τη νίκη του Ακύλα - Ήταν πιο Eurovision κομμάτι»
20.02.26 , 10:18 Τέμπη: Το Σάββατο ξεκινούν οι εκταφές σορών θυμάτων
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Καιρός:Πορτοκαλί «συναγερμός» για καταιγίδες, βροχές & χαλάζι σε 7 περιοχές
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Σέρρες: Ανατροπή με τον θάνατο του 17χρονου - Πάνω από 30 τραύματα στη σορό
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφίες: Apimages
Έρικ Ντέιν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν πέθανε σε ηλικία 53 ετών από ALS, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του στις 19 Φεβρουαρίου.
  • Γνωστός για τον ρόλο του Dr. Mark Sloan στο Grey’s Anatomy, άφησε πίσω τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.
  • Είχε διαγνωστεί με ALS περίπου δέκα μήνες πριν τον θάνατό του και μίλησε δημόσια για τη νόσο.
  • Ο Έρικ Ντέιν είχε ξεκινήσει την καριέρα του τη δεκαετία του '90 και είχε συμμετοχές σε πολλές σειρές και ταινίες.
  • Σημαντική ήταν η συμμετοχή του στη σειρά Euphoria, που του έδωσε νέα αναγνώριση.

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από τη ζωή ο Έρικ Ντέιν, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. 

Ο ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του γοητευτικού πλαστικού χειρουργού Mark Sloan στη σειρά Grey’s Anatomy, άφησε πίσω του μια μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς και τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι «με βαριά καρδιά» αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που έδωσε γενναία μάχη με την ALS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη σύζυγό του Rebecca Gayheart και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, «που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Η διάγνωση και η δημόσια εξομολόγηση για την ALS

Ο Έρικ Ντέιν είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ο ίδιος είχε μιλήσει σε συνέντευξή του και είχε αποκαλύψει ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν ως ένα επίμονο μούδιασμα και αδυναμία στο χέρι — σημάδια που αρχικά δεν τον ανησύχησαν.

Όταν όμως η αδυναμία επιδεινώθηκε, αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έλαβε τη διάγνωση που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη νόσο, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ενίσχυσης της έρευνας.

Όπως ανέφερε η οικογένειά του, έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης γύρω από την ALS, επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη όσων δίνουν την ίδια μάχη.

Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, ο Έρικ Ντέιν ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’90 με συμμετοχές σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Saved by the Bell», «Charmed» και «The Last Ship».

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ του Grey’s Anatomy ως Dr. Mark Sloan, γνωστός και ως «McSteamy». Ο ρόλος του χαρισματικού και πολυσύνθετου χειρουργού τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της σειράς για αρκετές σεζόν.

Μετά την αποχώρησή του από το Grey’s Anatomy, συνέχισε με επιτυχία την πορεία του στην τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε στον ρόλο του Cal Jacobs στη σειρά Euphoria, ενσαρκώνοντας έναν σύνθετο και σκοτεινό χαρακτήρα, που του χάρισε νέα αναγνώριση από το νεότερο κοινό και κριτικούς.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «X-Men: The Last Stand», «Valentine’s Day» και «Burlesque», αποδεικνύοντας την ευελιξία του σε διαφορετικά είδη, από υπερηρωικές παραγωγές μέχρι ρομαντικές κομεντί.

Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΙΚ ΝΤΕΙΝ
 |
ERIC DANE
 |
GREY'S ANATOMY
 |
ALS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top