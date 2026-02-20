Πέθανε ο ηθοποιός του Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, σε ηλικία 53 χρόνων

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από τη ζωή ο Έρικ Ντέιν, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Ο ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του γοητευτικού πλαστικού χειρουργού Mark Sloan στη σειρά Grey’s Anatomy, άφησε πίσω του μια μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς και τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι «με βαριά καρδιά» αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που έδωσε γενναία μάχη με την ALS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη σύζυγό του Rebecca Gayheart και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, «που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

Η διάγνωση και η δημόσια εξομολόγηση για την ALS

Ο Έρικ Ντέιν είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ο ίδιος είχε μιλήσει σε συνέντευξή του και είχε αποκαλύψει ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν ως ένα επίμονο μούδιασμα και αδυναμία στο χέρι — σημάδια που αρχικά δεν τον ανησύχησαν.

Όταν όμως η αδυναμία επιδεινώθηκε, αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έλαβε τη διάγνωση που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη νόσο, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ενίσχυσης της έρευνας.

Όπως ανέφερε η οικογένειά του, έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης γύρω από την ALS, επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη όσων δίνουν την ίδια μάχη.

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, ο Έρικ Ντέιν ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’90 με συμμετοχές σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Saved by the Bell», «Charmed» και «The Last Ship».

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ του Grey’s Anatomy ως Dr. Mark Sloan, γνωστός και ως «McSteamy». Ο ρόλος του χαρισματικού και πολυσύνθετου χειρουργού τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της σειράς για αρκετές σεζόν.

Μετά την αποχώρησή του από το Grey’s Anatomy, συνέχισε με επιτυχία την πορεία του στην τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε στον ρόλο του Cal Jacobs στη σειρά Euphoria, ενσαρκώνοντας έναν σύνθετο και σκοτεινό χαρακτήρα, που του χάρισε νέα αναγνώριση από το νεότερο κοινό και κριτικούς.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «X-Men: The Last Stand», «Valentine’s Day» και «Burlesque», αποδεικνύοντας την ευελιξία του σε διαφορετικά είδη, από υπερηρωικές παραγωγές μέχρι ρομαντικές κομεντί.