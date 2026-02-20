Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο των Ιχθύων

Ιχθύες: Συναισθηματικοί, δημιουργικοί, δυναμικοί, ευαίσθητοι, ιδεαλιστές, με πνευματικά ενδιαφέροντα και ταυτόγχρονα κυκλοθυμικοί και αναποφάσιστοι.

Οι Ιχθύες είναι από τα ζώδια που τους χαρακτηρίζει η ζωντανή και ανήσυχη φαντασία και συχνά επιλέγει να «αποδρά» σε δικές του κάψουλες της πραγματικότητας, δηλαδή στο ασφαλές περιβάλλον που έχει ανάγκη. Όταν ένας Ιχθύς νιώσει ότι κινδυνεύει, μπορεί να τινάξει στον αέρα τα πάντα, προκειμένου να ξαναβρεί τη χαμένη ηρεμία του.

Στις ερωτικές σχέσεις τους, οι Ιχθύες είναι βαθιά ρομαντικοί, ευαίσθητοι και ονειροπόλοι, λειτουργώντας με έντονο συναίσθημα και αυτοθυσία. Είναι τρυφεροί, αισθησιακοί και πιστοί σύντροφοι, που αναζητούν την απόλυτη ένωση και επιδιώκουν συναισθηματική ασφάλεια και ρομαντισμό, κάνοντας τον έρωτα ιδανικό.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο των Ιχθύων

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Ιχθύες. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο των Ιχθύων είναι οι:

Ο Γιάννης Πάριος, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε αναφερθεί στη σχέση με τους γιους του, καθώς και στο ταλέντο του μεγαλύτερου γιου του, Χάρη Βαρθακούρη, λέγοντας ότι: «Σαν πατέρας είμαι λίγο “κορόιδο”, αλλά με την καλή έννοια. Αγαπάω τα παιδιά μου όπως κάθε πατέρας, ίσως και παραπάνω. Τα λατρεύω. Ο Χάρης είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής, απλώς είναι άτυχος. Έχει πατέρα τον Πάριο. Γιατί θα αρχίσουν να λένε “εντάξει, σαν τον Πάριο δεν είναι”. Είναι, όμως, καλύτερος, σας το λέω εγώ. Χαίρομαι γιατί βλέπω τον γιο μου να με φέρνει κάποια χρόνια πίσω, τότε που τραγουδούσαμε οι δυο μας το “Πιο καλή η μοναξιά” και ήταν στην ηλικία της εγγονής μου».

Ενώ στον νεότερο γιο του, Good Job Nicky, ο οποίος ήρθε δεύτερος στον εθνικό τελικό της Eurovision που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (15/2), του έστειλε το εξής μήνυμα, όπως αποκάλυψε ο καλλιτέχνης: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… “Αγέρα μου, αγάπη μου, DNA μου”».

Ένας από τους πιο διάσημους Έλληνες Ιχθύες, είναι και ο αγαπημένος τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 1972,

Πρόσφατα και με αφορμή τις δυσκολίες που πέρασε τα τελευταία χρόνια ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο συνάδεφός του, Νικηφόρος, σχολίασε σε συνέντευξή του ότι: «Αυτό είναι ταλέντο. Εκεί που σε έχουν τελειωμένο, τα γυρίζεις όλα υπέρ σου. Αστέρι. Είναι σαν το φεγγάρι που παίρνει φως από τον ήλιο».

Εκκρηκτική, ταλαντούχα και... Ιχθύς. Η Ελένη Φουρέιρα έχει μιλήσει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια, τη μετάβαση από την Αλβανία στην Ελλάδα και το πόσο πολύ δούλεψε για να καταφέρει να φτάσει σήμερα στην κορυφή: Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Είναι ήρωες οι γονείς, όλοι οι μετανάστες. Νομίζω κανένας δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι, αναγκάζονται πολλές φορές οι άνθρωποι να φύγουν και δουλεύουν πολύ σκληρά και τίμια. Όταν γίνεσαι γονιός δεν υπολογίζεις τίποτα. Και πριν το καταλάβαινα, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι θα έδινα και την ζωή μου για τον γιο μου».

Ενώ αποκέλυψε στη συνέχεια ότι: «Όταν ήρθα στην Αθήνα έπαθα σοκ, μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Όπως ότι το ψωμί έχει άλλη γεύση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ… Στην Αλβανία έφτιαχνε η μαμά μου το ψωμί, από φούρνο ψωμί δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου».

Η σπυδαία ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα πριν από λίγους μήνες είχε μιλήσει στην κάμερα του Breakfast@star για την περιπέτεια της υγείας της και για τους δικούς της ανθρώπους που την πρόδωσαν...: «Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, τώρα είμαι καλά. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός που δεν περίμενα ότι οι δικοί μου άνθρωποι θα με πρόδιδαν και θα μου έκαναν ζημιά τόσο μεγάλη. Όλη αυτή η στεναχώρια μου, ανέβασα 18 πίεση κι εκεί με χτύπησε… Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό. Άμα ήταν αιμορραγικό δε θα μπορούσα να ξαναμιλήσω».

Και πρόσθεσε: «Φοβήθηκα πολύ. Μπορώ να πω ότι εκεί μέτρησα και τους φίλους μου. Είδα ανθρώπους που εγώ έδινα τη ζωή μου γι’ αυτούς, δηλαδή έτρεχα βοηθούσα και δεν ήρθαν καν να με δουν. Είχα μείνει σε πλήρη απομόνωση τρεις μήνες. Το έκανε η ζωή μόνη της. Δεν έβγαινα, δεν έβλεπα φίλους, κόσμο. Θέλω να ξαναβγώ στο θέατρο».

Η Μαρία Μπακοδήμου μίλησε πριν από λίγο διάστημα για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, λέγοντας, αναλυτικά ότι: «Καλά είμαι ευτυχώς. Δεν έχω συνέλθει ακόμη αλλά το έχω συνειδητοποιήσει. Το αλλεργικό σοκ είναι κάτι που κάνει τον οργανισμό να καταρρεύσει. Κινδυνεύεις βέβαια σοβαρά. Σιγά σιγά ανακτώ τις δυνάμεις μου. Ψυχολογικά με έχει ρίξει, μπορεί να είναι μετατραυματικό στρες. Γιατί φεύγεις και έρχεσαι. Όλο αυτό είναι ένα χτύπημα στον πυρήνα σου, υπάρχω και δεν υπάρχω. Δύο ημέρες πριν γιορτάζαμε σε κάτι γενέθλια και μετά εγώ θα μπορούσα να μην είμαι, τόσο απλά».

«Θυμάμαι όταν συνήλθα μου έλεγαν τα κορίτσια στο χειρουργείο ότι φύγατε και ξανάρθατε. Η αγωνία μου ήταν να μη φύγω. Έχεις μια συνειδητότητα εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να το συζητήσω το πώς είναι να φεύγεις, είναι πολύ δύσκολο..»

Ο Χρήστος Φερεντίνος μίλησε πρόσφατα για τη διαδρομή του στην τηλεόραση, τα παιδιά του αλλά και τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου. Αναφερόμενος στις πρώτες μέρες που έμεινε μόνος, ο γνωστός παρουσιαστής παραδέχτηκε πόσο σοκαριστική ήταν η εμπειρία και πώς τον βοήθησε ο σκύλος του.

«Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ήταν σοκ. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και… σε σώζει ο σκύλος», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος, περιγράφοντας την αρχική αίσθηση μοναξιάς.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στην Πάρο, είχε αποκαλύψει γι' αυτή την απόφασή της: «Είμαι παρά πολύ καλά στην Πάρο. Έχεις μια ποιότητα ζωής καταπληκτική. Τώρα που έχω έρθει στην Αθήνα, έπειτα από σχεδόν ενάμισι χρόνο είμαι έξω από τα νερά μου και έχω σοκαριστεί. Κόσμο, αυτοκίνητα...».

Ενώ για τη σχέση της με τους γιους της είπε: «Έχουμε μια συγκλονιστική σχέση, εγώ ήθελα να μεγαλώσω άνδρες. Ήξερα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που έμεινα έγκυος είναι τιμή μου που τα γεννάω, δεν είναι δικά μου, ανήκουν στον εαυτό μου και ως γυναίκα ταλαιπωρημένη από κάποιον άνδρα που δεν μεγάλωσε όπως θα έπρεπε, αποφάσισα ότι τα παιδιά μου δεν θα γίνουν έτσι και έφυγα, σε εισαγωγικά, προκειμένου να τους δώσω χώρο να αναπτυχθούν. Εμένα το μότο μου όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας στίχους από το “Τζιβαέρι” που λέει “Σεμνά και ταπεινά, πατώ στη γη”. Αυτό ήθελα να περάσω και στα παιδιά μου και τώρα πια ξέρω ότι τα κατάφερα. Για έναν γονιό είναι πολύ σημαντικό να ξέρει εν ζωή ότι έκανε καλή δουλειά και μένα αυτό τα παιδιά μου μού το έχουνε δώσει και τα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

H εκκρηκτική Rihanna, πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Ο σύζυγός της, A$AP Rocky, πιο ερωτευμένος από ποτε, είχε αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξή του ότι: «Είναι ο ήλιος μου, είναι το άλλο μου μισό, είμαστε ένα. Ό,τι κι αν γίνει, θα είμαι πάντα δίπλα της, όπως κι εκείνη σε μένα. Είναι η καλύτερή μου φίλη, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα πάντα μου».

Ενώ με τη σειρά της, η Rihanna είχε αναφερθεί στον σύντροφό της, δηλώνοντας ότι: «Το μεγαλύτερο δώρο είναι να τον βλέπω να είναι πατέρας. Έχει μια αγνότητα και μια γοητεία που με κάνουν να λιώνω. Με εκνευρίζει που κάποιες φορές τα τραγούδια μου ταιριάζουν περισσότερο σε εκείνον παρά σε μένα!»