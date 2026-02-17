Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του

Ποιος είναι ο ηθοποιός του Porto Leone & Μία νύχτα μόνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 18:59 Καισαριανή: Ποιος Γερμανός στρατηγός διέταξε την εκτέλεση των 200
17.02.26 , 18:50 Ναταλία Καποδίστρια: «Όλο το αρχείο του Καποδίστρια καταστράφηκε από φωτιά»
17.02.26 , 17:50 ΕΛΠΙΔΑ: Χαμόγελα στα παιδιά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου
17.02.26 , 17:34 Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!
17.02.26 , 17:21 ΙΕΛΚΑ για τιμές σούπερ μάρκετ: Η 2η υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ στην Ελλάδα
17.02.26 , 17:00 Η Αναστασία δίνει εικόνα στο “Βρέχει” μέσα από ένα δυναμικό cinematic video
17.02.26 , 16:44 SAFE: Εγκρίθηκε η πρόταση της Ελλάδας για αμυντικές επενδύσεις
17.02.26 , 16:39 Aυτό είναι το ευχάριστο άθλημα που συμβάλει στη μακροζωϊα
17.02.26 , 16:19 Λαμία: Η Απολογία Του Ισοβίτη Για Το Φονικό Στον Δομοκό
17.02.26 , 16:14 Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του
17.02.26 , 16:04 Ματθαίος Γιαννούλης: H Εξομολόγηση Για Τη Γυναίκα Που Του Άλλαξε Τη Ζωή
17.02.26 , 16:04 Φωτογραφίες Καισαριανής: Οι κινήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού
17.02.26 , 16:03 Κωνσταντίνος Ντάφλος: «Φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας»
17.02.26 , 16:01 Κυριακίδης: Δέχτηκε πρόταση για το reunion του «Υπέροχα Πλάσματα;»
17.02.26 , 15:57 Ελένη Μενεγάκη: Η απάντησή της για το αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.02.26, 16:14
Ο Κυριάκος Σαλής είχε παραβρεθεί στην εκπομπή Παρέα της ΕΡΤ, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Γιάννη Μπέζο, τον Μάρτιο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Σαλής είναι ηθοποιός που συμμετέχει σε δύο τηλεοπτικές σειρές και στο θέατρο, γνωστός από τη σειρά "Πέτα τη φριτέζα".
  • Κατάγεται από τα Βελανίδια Λακωνίας και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στα 19 του για σπουδές.
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Πράξη 7 το 2016 και έχει συνεργαστεί με γνωστούς ηθοποιούς.
  • Διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή και σπάνια δίνει συνεντεύξεις.
  • Φημολογείται ότι είχε σχέση με τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Τη φετινή σεζόν τον βλέπουμε σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές σειρές, ενώ παράλληλα κάνει και θέατρο. Αν και νέος στον χώρο της υποκριτικής, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τον ηθοποιό Κυριάκο Σαλή ανάμεσα στο cast επιτυχημένων και δημοφιλών παραγωγών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

O Kυριάκος Σαλής ως Ορέστης Βούλγαρης στη σειρά Porto Leone

O Kυριάκος Σαλής ως Ορέστης Βούλγαρης στη σειρά Porto Leone

Στο Porto Leone υποδύεται τον Ορέστη Βούλγαρη, πρωτότοκο γιο του Αντώνη Καρυστινού. Στη σειρά Μια νύχτα μόνο είναι ο Πωλ Παπαμιχάλης, ζωγράφος στο επάγγελμα και τηλεοπτικός αδελφός του Τάσου Ιορδανίδη.

Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα

O Kυριάκος Σαλής στον ρόλο του Πωλ Παπαμιχάλη στη σειρά Μια νύχτα μόνο

O Kυριάκος Σαλής στον ρόλο του Πωλ Παπαμιχάλη στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Στο θέατρο, φέτος παίζει στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», με πρωταγωνίστρια τη Δήμητρα Ματσούκα. 

Αριστερά ο Κυριάκος Σαλής στην κοπή της πίτας για την παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Αριστερά ο Κυριάκος Σαλής στην κοπή της πίτας για την παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Κυριάκος Σαλής είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός που «μεταμορφώνεται» στους ρόλους που αναλαμβάνει, διατηρώντας την ευγένεια και τη γλυκύτητα της εξωτερικής του εμφάνισης. 

Κυριάκος Σαλής-Τάσος Ιορδανίδης-Μυρτώ Αλικάκη-Δήμητρα Βήττα στην πρεμιέρα της "Τζούλια"/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κυριάκος Σαλής-Τάσος Ιορδανίδης-Μυρτώ Αλικάκη-Δήμητρα Βήττα στην πρεμιέρα της "Τζούλια"/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα…

Κυριάκος Σαλής: To βιογραφικό του ηθοποιού

  • Κατάγεται από τα Βελανίδια Λακωνίας
  • Έχει γενέθλια στις 25 Ιανουαρίου
  • Το ζώδιο του είναι Υδροχόος
  • Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στα 19 του, για σπουδές

«Δεν είμαι παιδί της Αθήνας. Ήρθα στα 19 για σπουδές. Έχουμε αγαπηθεί. Έχουμε περάσει και δύσκολα, είναι η αλήθεια. Μου αρέσει να την περπατάω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ακόμα έχω καταφέρει να βρω τα καταφύγιά μου και τον πραγματικό μου χώρο στην Αθήνα. Επειδή ήρθα από επαρχία είχα μάθει σε μια διαφορετική άπλα, σε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και εδώ κάπως περιορίζομαι. Ψάχνω τον χώρο μου και τον εαυτό μου. Θα τα βρούμε όμως, πού θα πάει», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Η Αυγή, τον Ιούλιο του 2024.

  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Πράξη 7, το 2016
  • Έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Πέτα τη φριτέζα» στον Ant1, τις σεζόν 2018- 2020. Έπαιζε με τους Γιάννη Μπέζο και Φάνη Μουρατίδη και υποδυόταν τον Μένιο Λεπίδα

«Μπορεί να έχω σταθεί και τυχερός, γιατί από όταν έχω βγει από τη σχολή μονίμως δουλεύω. Έχουν υπάρξει και περίοδοι που ανησυχώ για την επόμενη δουλειά. Αλλά γνωρίζω ότι πάντα είμαστε ένα τηλεφώνημα μακριά οι ηθοποιοί. Αυτός ο λίγο άγραφος κανόνας, που λέει ότι κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό σου και εκεί που κάθεσαι πρέπει να είσαι έτοιμος για να ανταποκριθείς σε οτιδήποτε σε καλέσει, αυτό σε κρατάει και σε ετοιμότητα», είχε παραδεχτεί στην ίδια συνέντευξη.

Γιάννης Μπέζος - Κυριάκος Σαλής στη σειρά Ξένα Χέρια

Γιάννης Μπέζος - Κυριάκος Σαλής στη σειρά Ξένα Χέρια
  • Ακολούθησαν κι άλλες συμμετοχές του στην τηλεόραση δίπλα στον Γιάννη Μπέζο, όπως η σειρά Παρουσιάστε!, στην οποία υποδυόταν τον Τάσο Καρυπίδη, αλλά και ο ρόλος του Μάνου Φεγκούδη στη σειρά της ΕΡΤ «Σε ξένα χέρια», το 2021

Το cast της σειράς Παρουσιάστε! στον Ant1

Το cast της σειράς Παρουσιάστε! στον Ant1
  • Στο θέατρο πρωταγωνίστησε στην παράσταση Τζούλια, στις αρχές του 2025, αλλά και στον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου που παρουσιάστηκε στο θέατρο Εμπορικόν, για δύο χρονιές
  • Έχει παίξει επίσης στις παραστάσεις «Όρνιθες», «Δον Κιχώτης», «Grease»

«Θα έλεγα ότι δεν έχω όνειρα. Είμαι προσγειωμένος στο να με εκφράζει η επόμενή μου δουλειά όσο γίνεται. Και να μπορώ να περνάω καλά με πράγματα που μου αρέσουν. Ωστόσο, το όνειρό μου από τη σχολή μέχρι τώρα είναι να συναντιέμαι με ανθρώπους που ταιριάζουν τα χνώτα μας, οι ιδιοσυγκρασίες μας, τα φίλτρα και να κάνουμε πράγματα που θα μας εκφράζουν, να περνάμε καλά. Να είχαμε και έναν χώρο που θα ήταν όλα όμορφα και ρομαντικά και θα κάναμε αυτό που θέλαμε αβίαστα. Είναι ωραία να βρίσκεσαι με δικούς σου ανθρώπους και να δημιουργείς», είχε πει επίσης στην Αυγή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alpha TV (@alphatv)

  • Ο Κυριάκος Σαλής διατηρεί προφίλ σε facebook και instagram, ωστόσο οι δημοσιεύσεις του είναι ελάχιστες και σχετίζονται κυρίως με τη δουλειά του
  • Διατηρεί χαμηλό προφίλ και στην προσωπική του ζωή, ενώ  σπάνια δίνει συνεντεύξεις

Ελάχιστα είναι γνωστά και για την προσωπική ζωή του ηθοποιού. Το 2022, δημοσίευμα της Real news υποστήριζε πως ήταν σε σχέση με τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου, με την οποία γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς Πέτα τη Φριτέζα. Πάντως, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ή κοινή φωτογραφία των δύο ηθοποιών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΛΗΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
 |
PORTO LEONE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top