Κυριάκος Σαλής: Η καταγωγή, το βιογραφικό και το Instagram του

Ο Κυριάκος Σαλής είχε παραβρεθεί στην εκπομπή Παρέα της ΕΡΤ, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Γιάννη Μπέζο, τον Μάρτιο του 2025

Τη φετινή σεζόν τον βλέπουμε σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές σειρές, ενώ παράλληλα κάνει και θέατρο. Αν και νέος στον χώρο της υποκριτικής, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τον ηθοποιό Κυριάκο Σαλή ανάμεσα στο cast επιτυχημένων και δημοφιλών παραγωγών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

O Kυριάκος Σαλής ως Ορέστης Βούλγαρης στη σειρά Porto Leone

Στο Porto Leone υποδύεται τον Ορέστη Βούλγαρη, πρωτότοκο γιο του Αντώνη Καρυστινού. Στη σειρά Μια νύχτα μόνο είναι ο Πωλ Παπαμιχάλης, ζωγράφος στο επάγγελμα και τηλεοπτικός αδελφός του Τάσου Ιορδανίδη.

O Kυριάκος Σαλής στον ρόλο του Πωλ Παπαμιχάλη στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Στο θέατρο, φέτος παίζει στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», με πρωταγωνίστρια τη Δήμητρα Ματσούκα.

Αριστερά ο Κυριάκος Σαλής στην κοπή της πίτας για την παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Κυριάκος Σαλής είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός που «μεταμορφώνεται» στους ρόλους που αναλαμβάνει, διατηρώντας την ευγένεια και τη γλυκύτητα της εξωτερικής του εμφάνισης.

Κυριάκος Σαλής-Τάσος Ιορδανίδης-Μυρτώ Αλικάκη-Δήμητρα Βήττα στην πρεμιέρα της "Τζούλια"/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα…

Κυριάκος Σαλής: To βιογραφικό του ηθοποιού

Κατάγεται από τα Βελανίδια Λακωνίας

Έχει γενέθλια στις 25 Ιανουαρίου

Το ζώδιο του είναι Υδροχόος

Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στα 19 του, για σπουδές

«Δεν είμαι παιδί της Αθήνας. Ήρθα στα 19 για σπουδές. Έχουμε αγαπηθεί. Έχουμε περάσει και δύσκολα, είναι η αλήθεια. Μου αρέσει να την περπατάω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ακόμα έχω καταφέρει να βρω τα καταφύγιά μου και τον πραγματικό μου χώρο στην Αθήνα. Επειδή ήρθα από επαρχία είχα μάθει σε μια διαφορετική άπλα, σε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και εδώ κάπως περιορίζομαι. Ψάχνω τον χώρο μου και τον εαυτό μου. Θα τα βρούμε όμως, πού θα πάει», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Η Αυγή, τον Ιούλιο του 2024.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Πράξη 7, το 2016

Έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Πέτα τη φριτέζα» στον Ant1, τις σεζόν 2018- 2020. Έπαιζε με τους Γιάννη Μπέζο και Φάνη Μουρατίδη και υποδυόταν τον Μένιο Λεπίδα

«Μπορεί να έχω σταθεί και τυχερός, γιατί από όταν έχω βγει από τη σχολή μονίμως δουλεύω. Έχουν υπάρξει και περίοδοι που ανησυχώ για την επόμενη δουλειά. Αλλά γνωρίζω ότι πάντα είμαστε ένα τηλεφώνημα μακριά οι ηθοποιοί. Αυτός ο λίγο άγραφος κανόνας, που λέει ότι κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό σου και εκεί που κάθεσαι πρέπει να είσαι έτοιμος για να ανταποκριθείς σε οτιδήποτε σε καλέσει, αυτό σε κρατάει και σε ετοιμότητα», είχε παραδεχτεί στην ίδια συνέντευξη.

Γιάννης Μπέζος - Κυριάκος Σαλής στη σειρά Ξένα Χέρια

Ακολούθησαν κι άλλες συμμετοχές του στην τηλεόραση δίπλα στον Γιάννη Μπέζο, όπως η σειρά Παρουσιάστε!, στην οποία υποδυόταν τον Τάσο Καρυπίδη, αλλά και ο ρόλος του Μάνου Φεγκούδη στη σειρά της ΕΡΤ «Σε ξένα χέρια», το 2021

Το cast της σειράς Παρουσιάστε! στον Ant1

Στο θέατρο πρωταγωνίστησε στην παράσταση Τζούλια, στις αρχές του 2025, αλλά και στον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου που παρουσιάστηκε στο θέατρο Εμπορικόν, για δύο χρονιές

Έχει παίξει επίσης στις παραστάσεις «Όρνιθες», «Δον Κιχώτης», «Grease»

«Θα έλεγα ότι δεν έχω όνειρα. Είμαι προσγειωμένος στο να με εκφράζει η επόμενή μου δουλειά όσο γίνεται. Και να μπορώ να περνάω καλά με πράγματα που μου αρέσουν. Ωστόσο, το όνειρό μου από τη σχολή μέχρι τώρα είναι να συναντιέμαι με ανθρώπους που ταιριάζουν τα χνώτα μας, οι ιδιοσυγκρασίες μας, τα φίλτρα και να κάνουμε πράγματα που θα μας εκφράζουν, να περνάμε καλά. Να είχαμε και έναν χώρο που θα ήταν όλα όμορφα και ρομαντικά και θα κάναμε αυτό που θέλαμε αβίαστα. Είναι ωραία να βρίσκεσαι με δικούς σου ανθρώπους και να δημιουργείς», είχε πει επίσης στην Αυγή.

Ο Κυριάκος Σαλής διατηρεί προφίλ σε facebook και instagram, ωστόσο οι δημοσιεύσεις του είναι ελάχιστες και σχετίζονται κυρίως με τη δουλειά του

Διατηρεί χαμηλό προφίλ και στην προσωπική του ζωή, ενώ σπάνια δίνει συνεντεύξεις

Ελάχιστα είναι γνωστά και για την προσωπική ζωή του ηθοποιού. Το 2022, δημοσίευμα της Real news υποστήριζε πως ήταν σε σχέση με τη Νικολέτα Κοτσαηλίδου, με την οποία γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς Πέτα τη Φριτέζα. Πάντως, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ή κοινή φωτογραφία των δύο ηθοποιών.